biid株式会社(以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市 Web : https://biid.jp/ 、代表取締役社長：松尾 省三)は、湘南・江ノ島の海を眺められるカフェ「Hemingway江ノ島(https://hemingway.cafe/)」にて、2026年4月24日（金）より、バーベキュープランを全6種類へ大幅リニューアルいたします。当店在籍の日本バーベキュー協会認定インストラクターが自信をもっておすすめする「至高のハラミステーキ」をはじめ、手ぶらで湘南を満喫できるラインナップが揃いました。

シチュエーションで選ぶ「3つの至福会場」

江ノ島本店では、気分や天候に合わせて選べる3つのBBQ会場をご用意。すべて機材・炭・片付け込みの「完全手ぶら」スタイルです。

①「本店」シーサイドBBQ：海を間近に感じるレストランテラス

江ノ島を臨む、圧倒的なオーシャンフロント。心地よい潮風と波音をBGMに、本格ガスグリルで肉を焼き上げる時間はまさに非日常です。屋根付きのため、強い日差しを避けながら優雅にオーシャンビューBBQを楽しめます。

②「リバーサイド」屋上BBQ：湘南の空を独り占めする開放感

片瀬江ノ島駅からすぐ、地中海リゾートを彷彿とさせる真っ白な建物の屋上が舞台。海・川・江ノ島のすべてを一望できる360度のパノラマビューが自慢です。テントやカウチが配置されたグランピング仕様の空間で、空に溶け込むような体験を。

③「江ノ島 はやのちか」室内BBQ：駅徒歩30秒、天候に左右されない快適空間

地下にある室内会場は、雨でも夏の日差しが強くても関係なし。小田急片瀬江ノ島駅から目と鼻の先の好立地で、海遊びの前後にも最適です。2名様からのデートや少人数グループでも気軽に本格BBQを楽しめます。

肉厚200gのハラミが主役！こだわり抜いた6プラン

人気No.1、旨肉を堪能！「ハラミステーキBBQ」 (5,280円/人)

希少部位ハンギングテンダー（ハラミ）をたっぷり200g使用。インストラクター推奨の焼き方で、外は香ばしく、中はジューシーに仕上げる究極の肉体験。

至高のブランド牛！「オリーブ牛ステーキBBQ」 (8,250円/人)

香川県産「オリーブ牛」を使用した最上級プラン。オリーブを食べて育った牛ならではの上質な脂の甘みとコクは、BBQの常識を覆します。

海の恵み！「海鮮BBQ」 (4,730円/人)

牡蠣、赤エビ、ホタテ、ハマグリが勢揃い。湘南の景色をスパイスに、大ぶりのシーフードを焼き上げる贅沢。

その他、コスパ最強「HemingwayBBQ」、選べる「ステーキBBQ」、欲張り全部のせ「プレミアムBBQ」など全6プランからお選びいただけます。

＋1,000円で「完全自由」な持ち込みOK！

食材・ドリンク関係なく、お好みのアイテムを自由にお持ち込みいただけます。こだわりの地ビールや、海辺で食べたいスイーツなど、あなただけのBBQにカスタマイズが可能です。

BBQプラン概要

https://hemingway.cafe/reserve_bbq/flow/

新プラン開始日： 2026年4月24日（金）より（※ご予約は現在受付中） 詳 細 ：https://hemingway.cafe/bbq/ 予 約 ：https://hemingway.cafe/reserve_bbq/flow/

店舗概要

https://hemingway.cafe/bbq/

名称 ：Hemingway江ノ島本店 営業時間 ：11:00-21:30(フードラスト 20:45 ドリンクラスト 21:00) 場所 ：神奈川県藤沢市片瀬海岸2-16-20 電話番号 ： 0120-997-659 URL ：https://hemingway.cafe/

会社概要

https://hemingway.cafe/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

https://biid.jp/