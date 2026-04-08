【JPIセミナー】「データセンターのアセットタイプ別投資ストラクチャーと契約実務」4月21日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、森・濱田松本法律事務所 パートナー・弁護士 蓮本 哲 氏を招聘し、データセンターのアセットタイプ別投資ストラクチャーと契約実務について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17662(https://www.jpi.co.jp/seminar/17662?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

【会場受講限定】

キャンパス型・コンテナ型／外資系プレイヤー／デットファイナンス

データセンターのアセットタイプ別投資ストラクチャーと契約実務

～許認可・規制法・ＤＤ等、開発・運用フェーズの法的留意点を徹底解説～

〔開催日時〕

2026年04月21日(火) 13:30 - 16:00

〔講師〕

森・濱田松本法律事務所

パートナー・弁護士

蓮本 哲 氏

〔講義概要〕

投資対象としてのデータセンターは大きな注目を集め、2025年も多くの開発・投資案件がみられました。

一方で、データセンターは、他のアセットタイプにはない特徴やハードルが存在し、また、国外のデータセンター事業者が主導する取引が多くみられるため、国外の契約実務も踏まえた取り組みが必要になる場面も少なくありません。また、プレーヤーの属性や、キャンパス型やコンテナ型のようにデータセンターのタイプによってストラクチャーや留意点も変わります。

本セミナーでは、多くのデータセンター案件を手掛ける講師が、データセンターに関して、ストラクチャリングから契約実務まで幅広く詳説いたします。

〔講義項目〕

1. データセンターの概要

(1) 施設の構成・種類

(2) 法的観点からの特色

2. 許認可、規制法

(1) 電気通信事業法

(2) 外為法

3. 投資ストラクチャー

4. ＤＤ・契約実務-主要な関連契約・特徴

5. デットファイナンス-他のアセットタイプと異なる点を中心に

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

～ 法律事務所ご所属の方の聴講はご遠慮願います～

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。

〔受講料〕

1名：37,630円（税込）

2名以降：32,630円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17662(https://www.jpi.co.jp/seminar/17662?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。