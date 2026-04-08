“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の愛犬と泊まれる温泉旅館「ゆるり西伊豆（所在地：〒410-3302 静岡県伊豆市土肥349-2）」は、当館での滞在を通して皆様に地域ならではの体験をしていただけるよう2026年4月12日（日）よりウェルカムお茶バーをスタートいたします。 ゆるり西伊豆公式サイト：https://yururi-nishiizu.com/

ゆるり西伊豆は、愛犬と同伴可能なレストランや天候を気にせず遊べる屋内遊び場等を完備した愛犬と泊まれる温泉旅館です。 ウェルカムお茶バーは、煎茶・ほうじ茶・深蒸し茶・玄米茶など数種からお好みの茶葉を選んでオリジナルの1杯を作るサービスです。お茶バーと同フロアには愛犬室内遊び場があるため、愛犬を見守りながらお茶をお召し上がりいただくことや、茶葉を袋にいれて客室でお愉しみいただくことも可能です。当館では愛犬はもちろんのこと、パパママにもごゆっくりと滞在を愉しんでいただきたいという想いから、お茶処である静岡の魅力を堪能できる本サービスをご用意いたしました。 今後も当館は皆様の滞在を彩るサービスやコンテンツの充実を図り、よりご満足いただける体験を提供してまいります。

ウェルカムお茶バー

内容：お好きな茶葉を選んでいただき、自分だけの一杯をつくるセルフスタイルのお茶サービス ご提供予定ラインナップ：煎茶・ほうじ茶・深蒸し茶・玄米茶など ※季節ごとに変更予定 ご提供時間：15：00～翌10：00

おすすめプラン

プラン名：公式【イチオシ！ゆるり満喫】愛犬利用料無料含む3大特典付き！わんちゃんとゆるりステイ♪＜最上級コース◎＞ 価格：18,700円～（2名1室利用時の1名様料金） ※無料会員登録でさらに5％OFF 予約・詳細：https://x.gd/oRwqF

■ゆるり西伊豆

ゆるり西伊豆｜概要 住所：〒410-3302 静岡県伊豆市土肥349-2 TEL：0570-073-526 部屋数：25室 館内設備： 大浴場、露天風呂、屋内ドッグラン、レストラン アクセス：伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバスで50分 公式サイト： https://yururi-nishiizu.com/ 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/yururi_nishiizu/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）with DOGS 大切な家族であるワンちゃんと一緒に旅行を楽しみたいと願うお客様へ向け、ワンちゃんとご宿泊可能なホテル・旅館を全国10か所以上で展開。 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/rhr_with_dogs 公式サイト：https://relohotels.com/commitment/dog.html

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 公式サイト：https://relovacations.com/