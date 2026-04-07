美の革新を創造するCaddireat Innovation株式会社、設立10周年記念するレセプションを開催

Caddireat Innovation株式会社

「美の革新を創造する」をビジョンに掲げ、サロンクオリティの美容特化型インナー・インナーケアブランドを展開する Caddireat Innovation株式会社（本社:東京都中央 区. CEO：小泉 智央、https://www.caddireat.com 、以下キャデリートイノベーション） は、2026年3月17日、グランドハイアット東京にて、設立10周年を記念したレセプションを開催いたしました。当日は全国の美容サロン関係者、パートナー企業、業界関係者が来場し、これまでの歩みを支えてくださった皆さまへ感謝を表し、さらなる拡大に向けて、今後のビジョンを共有する場となりました。

10期連続増収 美容サロンとともに築いた10年

キャデリートイノベーションは2026年2月末に第10期を終え、10期連続増収を達成。創業以来、美容インナーブランド「peu a beaute（プウアボーテ）」を軸に、サロン専売という独自のビジネスモデルを確立し、成長を続けてきました。

その背景にあるのは、単なる商品提供ではなく、

“サロンの価値を高めるプロダクトと仕組み”の提供です。現場での実績と信頼の積み重ねが、現在のブランド評価へとつながっています。

支え合いで築いた組織とブランド

同社の成長は、個人の力だけではなく、パートナー・クライアント・社員との関係性の中で築かれてきました。レセプションでは、創業初期から事業を支えてきたパートナーへの感謝とともに、「関わるすべての人を豊かにする」という想いが改めて語られました。

企業としての拡大だけでなく、人と人との信頼を軸に成長してきたことが、同社の大きな特徴です。

同社は今後、美容インナー領域のさらなる進化インナーケアとの融合強化サロンビジネス支援の拡張

を軸に、ブランドと事業の成長を加速させていきます。

そしてこれからも、関わるすべての人に価値を届け続ける企業であることを掲げ、次の10年へと歩みを進めます。

Caddireat Innovation 会社概要

私たちは、お客様とともに、美の革新を創造する会社です。

そのために「サロンスタッフ様が商品を心から好きになること」商品のよさを実感し、納得し、商品を「好き」になる。そのための商品作りを熱量を持って取り組んでいます。

会社名：Caddireat Innovation株式会社

事業内容：化粧品、美容インナーの製造販売

公式サイト：https://www.caddireat.com/

お問い合わせ：https://www.caddireat.com/contact/