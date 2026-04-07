コンエアージャパン合同会社(Conair Japan G.K./所在地：東京都港区、職務執行者：リチャード・チン・ミャオ)は同社が展開するキッチン家電ブランドCuisinart(クイジナート)より、好みの材料でアイスクリームを含む5種類のデザートが作れる「フローズンデザートメーカー(ICE-FD10J)」を2026年4月下旬に発売します。





商品イメージ





アイスクリーム市場は5年連続で過去最高の販売金額を更新しており(2024年度の販売金額は6,451億円※)、季節を問わず楽しめるスイーツとして定着しています。一方で、健康志向による手作りアイスへのニーズや、自分へのご褒美として「プレミアム感」を求める声も増えています。本製品は、材料を冷凍しておくだけで、わずか1分で手作りアイスが完成。日常のおやつからおうちパーティーまで幅広く活躍する1台です。※出典：日本アイスクリーム協会









クイジナート「フローズンデザートメーカー(ICE-FD10J)」紹介動画：

https://youtube.com/shorts/heaJS_3LhtM





■製品特長

◇ハンドルを押すだけ、1分で完成する新感覚アイスクリームメーカー





フローズンデザートメーカー(ICE-FD10J)





事前に冷凍庫で冷やした材料を本体にセットし、ハンドルを上下に動かして攪拌。定番のアイスクリームはもちろん、シャーベットやミルクシェイクなど様々なフローズンデザートが楽しめます。









◇5種類のデザートモードを搭載





5種類のデザートモード





気分に合わせて材料を変えて、5種類のデザートが楽しめます。お子様のおやつや、おもてなしにも。お好みの材料でオリジナルのフローズンデザートが作れます。





◇簡単3ステップで、好きな時に作れる





簡単3ステップ





混ぜ合わせた材料を事前に冷凍しておき※、食べる直前に攪拌するだけで、なめらかな口どけのデザートに仕上げます。

※-18℃以下の冷凍庫で24時間以上冷やします





◇パワフルモーターで素早くなめらかに攪拌





パワフルモーター





独自のモーターにより、冷凍庫で冷やした材料を短時間でふんわりした口どけのデザートに仕上げます。









◇3つのデザートカップ付きで、おうちパーティーにも





収納イメージ





本体はスリムな縦型デザインで、使用後は取り外してコンパクトに収納する事ができます。デザートカップとフタは、食器洗浄乾燥機も使用可能です※。

※耐熱温度は70℃





◇オリジナルレシピ付き





付属のレシピ





5つのモードで楽しむバリエーション豊かなレシピが付属。まるでアイスクリーム屋さんのメニューのように、その日の気分で色々なデザートが楽しめます。シンプルな材料で作るオリジナルのフローズンデザートを紹介しています。









■製品概要及び製品仕様

【製品概要】

●製品名 ： フローズンデザートメーカー

●品番 ： ICE-FD10J

●カラ ー ： ホワイト

●発売日 ： 2026年4月下旬

●価格 ： 17,930円(税込)

●セット内容： 本体ハンドル、本体ユニット、

デザートカップ(最大容量240ml)×3

オリジナルレシピ

●製品URL ： https://cuisinart.jp/products/ICE-FD10J.html





【製品仕様】

●電源 ： AC100V 50/60Hz

●消費電力 ： 200W

●定格時間(約) ： 2分

●外寸寸法(約) ： 幅110×奥行110×高415mm

●質量(約) ： 1.6kg

(本体ハンドル、本体ユニット、デザートカップ装着時)

●コードの長さ(約)： 1.5 m









■クイジナートについて

Cuisine(料理)とArt(芸術)

辞書※で、「Cuisinart」と検索すると「Food Processor」と出てくるように、フードプロセッサーの代名詞として広く世界にその名を知られる「Cuisinart」。料理を芸術の域まで高めたいという願いが込められ、1973年にアメリカで誕生。以来、世界中のプロの厨房、家庭のキッチンで絶大な支持を受けてきました。日本でも30年以上愛用されているクイジナートは、フードプロセッサーはもちろん、ハンドブレンダーやキッチン家電を多く発表し、現在では料理を愛するすべての方々の有能なアシスタントとして活躍しています。





ブランドサイトURL: https://www.cuisinart.jp/

※「ランダムハウス英和大辞典(小学館)」「リーダーズ・プラス(研究社)」









■会社概要

会社名 ： コンエアージャパン合同会社

所在地 ： 〒107‐0062 東京都港区南青山1-15-41

職務執行者： リチャード・チン・ミャオ

設立 ： 2013年6月21日

事業内容 ： 1 クイジナート、コンエアー、ベビリス、ベビリスプロの

各ブランド家電製品の輸入・販売

2 ヴィダルサスーンブランド理美容家電製品のマーケティング・

販売サポート

URL ： https://www.conair.co.jp/company/









◇製品・サービスに関するお問い合わせ

コンエアージャパン合同会社

TEL： 0120-191-270(9：00～17：30 土日、祝日を除く)

URL： https://www.cuisinart.jp/contact/index.php