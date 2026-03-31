¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µµÅÄ°åÎÅÂç³Ø¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤òÁÏ¤ë¹â¹»À¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò¼Â»Ü ¡½ ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÏÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¤Ë
µµÅÄ°åÎÅÂç³Ø¡ÊÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¡Ë¤Ï11·î21Æü¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤òÁÏ¤ë¹â¹»À¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¡Ê2~4Ì¾ÄøÅÙ¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°åÎÅ¡¦ÊÝ·ò¡¦Ê¡»ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤òÊç½¸¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£Á´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿13·ï¤Î¤¦¤Á¡¢°ì¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎà¿³ºº¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤¿6¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡µµÅÄ°åÎÅÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤Î°åÎÅ²ÝÂê²ò·è¤òÂè°ìÌÜÅª¤È¤·¡¢¸½ºß¤Î°åÎÅ¡¦´Ç¸î¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹â¹»À¸¤Î½ÀÆð¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤òÁÏ¤ë¹â¹»À¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ¡¦´Ç¸î¤Î²ÝÂê¤È¤½¤Î²ò·è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¤òÊç½¸¡£9·î1Æü¡Á10·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ë13·ï¤ÎºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö²ÝÂêÀßÄê¤ÎÌÀ³Î¤µ¤È¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡×¡ÖÁÏÂ¤¡¦¿·µ¬À¤È¼Â¸½²ÄÇ½À¡×¡Ö°åÎÅ¡¦´Ç¸î¸½¾ì¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÎÑÍýÅªÇÛÎ¸¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹½À®¡¦¼êË¡¡¦ÆÈ¼«À¡×¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ°ì¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎà¿³ºº¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀéÍÕ¸©Î©ÌÐ¸¶¹âÅù³Ø¹»¡¦²£ÉÍ½÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡¦ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡¦ÀéÍÕ¸©Î©Ä¹¶¹¹âÅù³Ø¹»¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©ÂçµÜ¹ñºÝÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡¦ÀéÍÕ¸©Î©ÀéÍÕ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Î6¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¡£11·î21Æü¤ËµµÅÄ°åÎÅÂç³Ø²£½í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î³ØÀ¸²ñ´Û¥ß¥º¥¥Û¡¼¥ë¤ÇºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥àÈ¯É½10Ê¬¡¢¼Áµ¿±þÅú5Ê¬¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ1¹»¡¢Í¥½¨¾Þ2¹»¡¢ÆÃÊÌ¾Þ1¹»¤¬·èÄê¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆþ¾Þ¹»¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤äÍè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤È¯É½¤Ç¤·¤¿¡£¾Íè¤Î°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î°åÎÅ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤â¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤êÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÚÊç½¸Ê¬Ìî¡Û
¡ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿°åÎÅ¡¦´Ç¸î¤Î¤¢¤êÊý
¢¹âÎð¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤ÎÌ¤ÍèÁü
£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÊICT¡¢AI¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ¡¦´Ç¸î³×¿·
¤°åÎÅ¡¦´Ç¸î¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¥¤½¤ÎÂ¾
¡¡¢¨ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê¸¶Â§1Ç¯°ÊÆâ¤Î¸¦µæ¤ÇÌ¤È¯É½¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¡¢¨°åÎÅ¤Ë¤ÏÊÝ·ò¡¦Ê¡»ã¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë
¡ÚºÇ½ª¿³ºº6¥Á¡¼¥à¡Û
1¡¥ÀéÍÕ¸©Î©ÌÐ¸¶¹âÅù³Ø¹»¡¡ÌÐ¸¶¹â¹»¥Á¡¼¥à2ÁÈ
¡¡¡ÖAI¡ß´Ç¸î»Ù±ç¡ÁVR¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤è¤ê¿Æ¿È¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø¡Á¡×
2¡¥²£ÉÍ½÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡¡One Harmony
¡¡¡Ö"¤Ç¤¤ë"¤ò¿®¤¸¤ë¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÁJK¤¬ÁÏ¤ë¶¦À¸¤ÎÌ¤Íè¡Á¡×
3¡¥ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡¡¥Á¡¼¥à»ÔÀî¹©¶È
¡¡¡Ö¹©¶È¹â¹»¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿ÀèÃ¼¤ÎICTµ»½Ñ¤ÈÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è°åÎÅ¡×
4¡¥ÀéÍÕ¸©Î©Ä¹¶¹¹âÅù³Ø¹»¡¡Ä¹¶¹¤Õ¤¯¤Õ¤¯Ââ¡ù
¡¡¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤ÎÌ¤ÍèÁü¡×
5¡¥¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©ÂçµÜ¹ñºÝÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡¡Etoilies¡Ê¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¥º¡Ë
¡¡¡Ö´Ç¸î»Õ¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó°Æ¡×
6¡¥ÀéÍÕ¸©Î©ÀéÍÕ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡¡ÀéÍÕ½÷»Ò¹â¹»B
¡¡¡Ö°åÎÅ¡¦´Ç¸î¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ÁÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë°åÎÅÂÎÀ©¤Î²þÁ±¡Á¡×
¡ÚºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¡Û
¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡ÊÉ½¾´¾õ¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢¾Þ¶â10Ëü±ß¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡¦Í¥½¨¾Þ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©ÂçµÜ¹ñºÝÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡ÊÉ½¾´¾õ¡¢¾Þ¶â3Ëü±ß¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡¦Í¥½¨¾Þ¡§²£ÉÍ½÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡ÊÉ½¾´¾õ¡¢¾Þ¶â3Ëü±ß¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÀéÍÕ¸©Î©Ä¹¶¹¹âÅù³Ø¹»¡ÊÉ½¾´¾õ¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡üÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤òÁÏ¤ë¹â¹»À¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025
¡¡https://www.kameda.ac.jp/event/contest2025/index.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
½»½ê¡§¢©296-0001¡¡ÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô²£½í462ÈÖÃÏ
TEL¡§04-7099-1211
FAX¡§04-7099-1327
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡Âè1²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ¡¦´Ç¸î¤Î²ÝÂê¤È¤½¤Î²ò·è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¤òÊç½¸¡£9·î1Æü¡Á10·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ë13·ï¤ÎºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö²ÝÂêÀßÄê¤ÎÌÀ³Î¤µ¤È¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡×¡ÖÁÏÂ¤¡¦¿·µ¬À¤È¼Â¸½²ÄÇ½À¡×¡Ö°åÎÅ¡¦´Ç¸î¸½¾ì¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÎÑÍýÅªÇÛÎ¸¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹½À®¡¦¼êË¡¡¦ÆÈ¼«À¡×¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ°ì¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎà¿³ºº¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀéÍÕ¸©Î©ÌÐ¸¶¹âÅù³Ø¹»¡¦²£ÉÍ½÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡¦ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡¦ÀéÍÕ¸©Î©Ä¹¶¹¹âÅù³Ø¹»¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©ÂçµÜ¹ñºÝÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡¦ÀéÍÕ¸©Î©ÀéÍÕ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Î6¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¡£11·î21Æü¤ËµµÅÄ°åÎÅÂç³Ø²£½í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î³ØÀ¸²ñ´Û¥ß¥º¥¥Û¡¼¥ë¤ÇºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥àÈ¯É½10Ê¬¡¢¼Áµ¿±þÅú5Ê¬¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ1¹»¡¢Í¥½¨¾Þ2¹»¡¢ÆÃÊÌ¾Þ1¹»¤¬·èÄê¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆþ¾Þ¹»¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤äÍè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤È¯É½¤Ç¤·¤¿¡£¾Íè¤Î°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î°åÎÅ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤â¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤êÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÚÊç½¸Ê¬Ìî¡Û
¡ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿°åÎÅ¡¦´Ç¸î¤Î¤¢¤êÊý
¢¹âÎð¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤ÎÌ¤ÍèÁü
£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÊICT¡¢AI¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ¡¦´Ç¸î³×¿·
¤°åÎÅ¡¦´Ç¸î¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¥¤½¤ÎÂ¾
¡¡¢¨ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê¸¶Â§1Ç¯°ÊÆâ¤Î¸¦µæ¤ÇÌ¤È¯É½¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¡¢¨°åÎÅ¤Ë¤ÏÊÝ·ò¡¦Ê¡»ã¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë
¡ÚºÇ½ª¿³ºº6¥Á¡¼¥à¡Û
1¡¥ÀéÍÕ¸©Î©ÌÐ¸¶¹âÅù³Ø¹»¡¡ÌÐ¸¶¹â¹»¥Á¡¼¥à2ÁÈ
¡¡¡ÖAI¡ß´Ç¸î»Ù±ç¡ÁVR¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤è¤ê¿Æ¿È¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø¡Á¡×
2¡¥²£ÉÍ½÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡¡One Harmony
¡¡¡Ö"¤Ç¤¤ë"¤ò¿®¤¸¤ë¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÁJK¤¬ÁÏ¤ë¶¦À¸¤ÎÌ¤Íè¡Á¡×
3¡¥ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡¡¥Á¡¼¥à»ÔÀî¹©¶È
¡¡¡Ö¹©¶È¹â¹»¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿ÀèÃ¼¤ÎICTµ»½Ñ¤ÈÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è°åÎÅ¡×
4¡¥ÀéÍÕ¸©Î©Ä¹¶¹¹âÅù³Ø¹»¡¡Ä¹¶¹¤Õ¤¯¤Õ¤¯Ââ¡ù
¡¡¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤ÎÌ¤ÍèÁü¡×
5¡¥¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©ÂçµÜ¹ñºÝÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡¡Etoilies¡Ê¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¥º¡Ë
¡¡¡Ö´Ç¸î»Õ¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó°Æ¡×
6¡¥ÀéÍÕ¸©Î©ÀéÍÕ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡¡ÀéÍÕ½÷»Ò¹â¹»B
¡¡¡Ö°åÎÅ¡¦´Ç¸î¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ÁÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë°åÎÅÂÎÀ©¤Î²þÁ±¡Á¡×
¡ÚºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¡Û
¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§ÀéÍÕ¸©Î©»ÔÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡ÊÉ½¾´¾õ¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢¾Þ¶â10Ëü±ß¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡¦Í¥½¨¾Þ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©ÂçµÜ¹ñºÝÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡ÊÉ½¾´¾õ¡¢¾Þ¶â3Ëü±ß¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡¦Í¥½¨¾Þ¡§²£ÉÍ½÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡ÊÉ½¾´¾õ¡¢¾Þ¶â3Ëü±ß¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÀéÍÕ¸©Î©Ä¹¶¹¹âÅù³Ø¹»¡ÊÉ½¾´¾õ¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡üÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤òÁÏ¤ë¹â¹»À¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025
¡¡https://www.kameda.ac.jp/event/contest2025/index.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
½»½ê¡§¢©296-0001¡¡ÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô²£½í462ÈÖÃÏ
TEL¡§04-7099-1211
FAX¡§04-7099-1327
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/