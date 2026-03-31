弘前大学の水上浩哉教授らの研究グループが長期糖尿病合併膵導管がんの新規発症機序を解明 ― MEG3、F11Rを標的とした新たな治療法の確立に期待

弘前大学の水上浩哉教授らの研究グループが長期糖尿病合併膵導管がんの新規発症機序を解明 ― MEG3、F11Rを標的とした新たな治療法の確立に期待