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【京都産業大学】理学部 安藤 紘基 准教授 文部科学大臣表彰受賞記念シンポジウム「金星のことなら京産大／理学部」を開催
京都産業大学(京都市北区：学長 在間敬子)理学部 宇宙物理・気象学科の安藤紘基（あんどう ひろき）准教授が、2025年（令和7年）4月8日（火）に発表された「令和7年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰」において、「若手科学者賞」を受賞しました。これを記念し、研究成果を広く社会に発信することを目的としたシンポジウム「金星のことなら京産大／理学部」が開催されました。
本シンポジウムは、安藤紘基 准教授（理学部・神山宇宙科学研究所所属）が、文部科学省より発表された「令和7年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰」において、「電波掩蔽法と数値モデルを用いた金星大気の研究」の業績により「若手科学者賞」を受賞したことを記念して開催されたもので、当日は約70名の参加がありました。
《内容》
【第1部（13:30-15:10）】受賞記念シンポジウム「金星のことなら京産大／理学部」
・基調講演1 JAXA中村 正人 名誉教授（オンライン登壇）
・基調講演2 京都産業大学理学部 安藤 紘基 准教授
第一部では、金星探査機「あかつき」の開発・運用責任者である中村正人 氏（JAXA名誉教授）がオンラインで登壇。「あかつき」の軌道投入の失敗からのリカバリーや、現在の観測成果について、技術的背景や現場での判断を交えながら講演を行いました。続いて安藤紘基 准教授が登壇し、自身の専門である金星高層大気における温度変動の研究成果を紹介しました。
【第2部（15:30-16:30）】「金星なんでも質問教室」
・中村正人氏（JAXA名誉教授／オンライン登壇）
・安藤紘基（京都産業大学 理学部 准教授）
・佐川英夫（京都産業大学 神山天文台長／理学部 教授）
・郄木征弘（京都産業大学 理学部 教授）
第二部では、神山天文台長 佐川英夫教授が、太陽系内の惑星との比較を通じて金星の特徴を解説。さらに、佐川教授、中村氏、安藤准教授、高木征弘教授（理学部・惑星大気の数値モデリング専門）が登壇し、神山宇宙科学研究所長 河北秀世教授（理学部）の進行のもと、参加者との活発な質疑応答が展開されました。金星大気の謎や観測技術の進展、今後の探査への期待など、多岐にわたる議論が交わされ、講演後も講師陣への個別質問が続くなど、会場は終始熱気に包まれていました。
参加者からは「金星探査への理解が深まった」「宇宙への関心が高まった」といった声が寄せられました。
京都産業大学では、理学部および神山宇宙科学研究所を中心に、今後もシンポジウムや講演会、神山天文台での天体観望会などを通じて宇宙科学への理解と関心を広げ、次世代の研究者育成に貢献してまいります。
《開催概要》
日 時：2025年7月26日（土）13：30〜16：30
会 場： キャンパスプラザ京都 5階 第1講義室
（京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939）
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年４月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
関連リンク
・理学部 安藤 紘基 准教授 文部科学大臣表彰受賞記念シンポジウム 「金星のことなら京産大／理学部」を開催しました
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-001350.html
・ 「汎惑星気象学構築の先駆けになると期待」令和7年度 文部科学大臣表彰 若手科学者賞を理学部 安藤 紘基 准教授が受賞
https://www.kyoto-su.ac.jp/wr-news/20250408_345_release_ka01.html
・京都産業大学 理学部 宇宙物理・気象学科 安藤 紘基 准教授
https://www.kyoto-su.ac.jp/professors/sc/sc-um/ando_hiroki.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本シンポジウムは、安藤紘基 准教授（理学部・神山宇宙科学研究所所属）が、文部科学省より発表された「令和7年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰」において、「電波掩蔽法と数値モデルを用いた金星大気の研究」の業績により「若手科学者賞」を受賞したことを記念して開催されたもので、当日は約70名の参加がありました。
【第1部（13:30-15:10）】受賞記念シンポジウム「金星のことなら京産大／理学部」
・基調講演1 JAXA中村 正人 名誉教授（オンライン登壇）
・基調講演2 京都産業大学理学部 安藤 紘基 准教授
第一部では、金星探査機「あかつき」の開発・運用責任者である中村正人 氏（JAXA名誉教授）がオンラインで登壇。「あかつき」の軌道投入の失敗からのリカバリーや、現在の観測成果について、技術的背景や現場での判断を交えながら講演を行いました。続いて安藤紘基 准教授が登壇し、自身の専門である金星高層大気における温度変動の研究成果を紹介しました。
【第2部（15:30-16:30）】「金星なんでも質問教室」
・中村正人氏（JAXA名誉教授／オンライン登壇）
・安藤紘基（京都産業大学 理学部 准教授）
・佐川英夫（京都産業大学 神山天文台長／理学部 教授）
・郄木征弘（京都産業大学 理学部 教授）
第二部では、神山天文台長 佐川英夫教授が、太陽系内の惑星との比較を通じて金星の特徴を解説。さらに、佐川教授、中村氏、安藤准教授、高木征弘教授（理学部・惑星大気の数値モデリング専門）が登壇し、神山宇宙科学研究所長 河北秀世教授（理学部）の進行のもと、参加者との活発な質疑応答が展開されました。金星大気の謎や観測技術の進展、今後の探査への期待など、多岐にわたる議論が交わされ、講演後も講師陣への個別質問が続くなど、会場は終始熱気に包まれていました。
参加者からは「金星探査への理解が深まった」「宇宙への関心が高まった」といった声が寄せられました。
京都産業大学では、理学部および神山宇宙科学研究所を中心に、今後もシンポジウムや講演会、神山天文台での天体観望会などを通じて宇宙科学への理解と関心を広げ、次世代の研究者育成に貢献してまいります。
《開催概要》
日 時：2025年7月26日（土）13：30〜16：30
会 場： キャンパスプラザ京都 5階 第1講義室
（京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939）
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年４月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
関連リンク
・理学部 安藤 紘基 准教授 文部科学大臣表彰受賞記念シンポジウム 「金星のことなら京産大／理学部」を開催しました
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-001350.html
・ 「汎惑星気象学構築の先駆けになると期待」令和7年度 文部科学大臣表彰 若手科学者賞を理学部 安藤 紘基 准教授が受賞
https://www.kyoto-su.ac.jp/wr-news/20250408_345_release_ka01.html
・京都産業大学 理学部 宇宙物理・気象学科 安藤 紘基 准教授
https://www.kyoto-su.ac.jp/professors/sc/sc-um/ando_hiroki.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/