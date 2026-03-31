【武蔵野大学】テーマは「つながり×サステナビリティ」人々の繋がりを生み出す、武蔵野大学生主体の地域交流イベント「じゅんぐりマーケット2025」を12月20日(土)に開催〜子供から大人まで楽しめるコンテンツを多数ご用意！〜

【武蔵野大学】テーマは「つながり×サステナビリティ」人々の繋がりを生み出す、武蔵野大学生主体の地域交流イベント「じゅんぐりマーケット2025」を12月20日(土)に開催〜子供から大人まで楽しめるコンテンツを多数ご用意！〜