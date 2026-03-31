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【武蔵野大学】テーマは「つながり×サステナビリティ」人々の繋がりを生み出す、武蔵野大学生主体の地域交流イベント「じゅんぐりマーケット2025」を12月20日(土)に開催〜子供から大人まで楽しめるコンテンツを多数ご用意！〜
武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（東京都江東区、学長：小西 聖子）は2025年12月20日（土）に、シンボルプロムナード公園（有明キャンパス４号館前広場）で「じゅんぐりマーケット」を開催します。イベントテーマは「つながり×サステナビリティ」。当日は地域内外の約25団体が展示、販売、ワークショップやライブ等の催し物を開催します。今回は近隣に「TOYOTA ARENA TOKYO」がオープンしたご縁から、トヨタ自動車より新しいモビリティ「e-Palette」や「C⁺walk」が会場に展示されます。また、手作りランタンの制作コーナーもご用意しており、ODAIBAイルミネーション実行委員会（事務局：東京都港湾局）が主催するイルミネーションイベント「LIGHT WALK ODAIBA」（じゅんぐりマーケットと同会場のシンボルプロムナード公園で16時から開催）にお持ちいただけます。小さなお子様から大人まで楽しめるコンテンツを多数ご用意しておりますので、12月20日はぜひお昼から夜まで有明・お台場地域でお楽しみください。
※屋外イベントのため、防寒対策をしてお越しください。
【「じゅんぐりマーケット」について】
「じゅんぐりマーケット」は、地域の人々同士のつながりを生み出すことを目的に2023年から始まったイベントで、サステナビリティ学科（2023年度より環境システム学科から名称変更）の学生が主体となって企画・運営を行っています。今年で３回目の開催となり、今回も「つながり×サステナビリティ」をイベントテーマに、地域内外の人々や出展者、参加者の交流を促進し、人々がつながるきっかけになるようなイベントを目指します。武蔵野大学の学生が毎日利用するシンボルプロムナード公園をより多くの方にご利用いただき活性化するとともに、イベントを通して来場者の方に「サステナビリティ」を知ってもらう機会を創出していきます。
【イベント概要】
日 時：2025年12月20日（土）11：00〜16：00
※小雨時決行。イベント中止の場合、Instagram でご案内いたします。
じゅんぐりマーケット公式 Instagram：https://www.instagram.com/tunagitunagaru_sustain/
場 所：シンボルプロムナード公園（有明キャンパス４号館前広場）
※りんかい線「国際展示場駅」徒歩７分／ゆりかもめ「東京ビックサイト駅」徒歩６分
※駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
対 象：どなたでも参加いただけます。
費 用：無料（商品の購入等は一部有料）
主 催：じゅんぐりマーケット実行委員会
（武蔵野大学工学部環境システム学科/サステナビリティ学科×東京港埠頭株式会社）
共 催：東京臨海副都心グループ
後 援：東京臨海副都心まちづくり協議会
問合せ：じゅんぐりマーケット実行委員会 E-mail：tsunagitunagaru@gmail.com
※イベントに関する問い合わせのみ。取材に関する問い合わせは広報課宛にお願いします。
【出店団体・内容一覧】（以下、団体名：内容 で記載）
■テント展示
・そなエリア東京：公園内に煙体験のテントを設置！体験してみよう！
・プラスチック時代の発掘：海岸で拾ったプラスチックごみの"未来の視点"から感じたことを共有するワークショップ
・高知大学：地方部における大学と地域との協働活動や大学間での交流活動の紹介
■飲食販売
・NOBY物産展：長野県の特産品を活用した食品販売
・てんりゅうカフェ：お茶を炒ってほうじ茶を作ったり、天龍村の特産品と大学のはちみつを使ったドリンクの販売
・MerryS'mores!（かえつ有明高校２年A組）：フェアトレード商品や養蜂プロジェクトで作ったはちみつを活用したスモアの提供
・Sustainable Food Museum：フードテックスタートアップ企業の展示や商品の販売
・no mark. Cafe：清澄白河の古民家カフェのバリスタによる、コーヒーの提供とコーヒーかすを使った脱臭袋作り体験
・roof top bee &ダブルツリーbyヒルトン東京有明：はちみつを使用したドリンクの販売
・世界の餃子：餃子の具材（餡）を各国風にアレンジし異文化を感じられる料理をしよう！
・つながる豚汁：大学の屋上でおあしす福祉会が一緒に育てた野菜を使った豚汁の販売
・Dip de Churros：キッチンカーにてチュロスやドリンクの販売
■ステージ
・RICE MEDIA：ステージに登壇し、15分ほどスピーチを行う
・リリ：アコースティック形式でユニットやソロで弾き語りを行う
■物品販売
・ヌヌ：ハンドメイド・アップサイクル品の販売
・にわとりの雑貨屋さん：蜜蝋キャンドルやアップサイクル品の販売
・Ré Lumière：サステナブル素材を用いたアロマキャンドル製作ワークショップ！
■ワークショップ
・有明ミコシプロジェクト（かえつ有明高校１年A組）：ミコシを担ぎ、ミコシ巡行を行う
・日本工業大学学生環境推進委員会：パネルを用いた委員会紹介、輪投げorミニゲームとその参加者にお菓子の配布
・子供の作るゲーム屋さん：子供たちが作ったゲームで遊ぼう！
・モノの図書館：モノの図書館やマイボトルステーションを知ってもらうための実物・パネル展示、ワークショップ
・NPO法人ネイチャーリーダー江東：サステナビリティ学科の伊尾木ラボと共同出展で普段の活動や成果を展示
・トヨタ自動車株式会社：台場〜有明をつなぐ新サービス開始◇トヨタの次世代モビリティ「e-Palette」を体験しよう！
・じゅんぐり★エコランタン工房：身近にある素材を活用したエコなランタンが作れます！夜には自作のランタンを持ってお台場のイルミネーションを楽しんでみては？
■その他
・じゅんぐり全体イベント：雨水を活用したシャボン玉づくりや、自らの力で電気を生み出す体験、障害物リレーなどを企画しています！
・じゅんぐりマーケット実行委員会：地域防災や地域のサステナビリティ関連の活動、武蔵野大学サステナビリティ学科の活動について紹介します！
【コメント】
■じゅんぐりマーケット2025実行委員会（代表：森 陽之樹さん・サステナビリティ学科２年）
昨年、一昨年に引き続き今年もじゅんぐりマーケットを開催します。テーマは「つながり×サステナビリティ」です。今年はこれまでで最も出展団体数が多く、25団体ほどが出展する予定です。ステージでの演奏、ワークショップを通じたサステナブル体験、飲食の販売など楽しみ方が沢山あるので、是非周囲の方をお誘いあわせの上ご来場ください。また、当日は会場周辺でイルミネーションイベント「LIGHT WALK ODAIBA」が行われます。じゅんぐりマーケットとイルミネーションのコラボレーションもお楽しみください。
【関連リンク】
■ じゅんぐりマーケット公式 Instagram：https://www.instagram.com/tunagitunagaru_sustain/
■ 武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（大学 HP）： https://www.musashinou.ac.jp/academics/faculty/engineering/sustainability_studies/
■ 武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（特設サイト）：https://esg.musashino-u.ac.jp/
■ LIGHT WALK ODAIBA：https://lightwalkodaiba.jp/
■ トヨタ自動車 e-Palette：https://toyota.jp/e-palette/
■ トヨタ自動車 C⁺walk：https://toyota.jp/cwalkt/
▼本件に関する問い合わせ先
上別府
住所：〒135-8181 東京都江東区有明三丁目３番３号
TEL：03-5530-7403
FAX：03-5530-3818
メール：kouhou@musashino-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【「じゅんぐりマーケット」について】
「じゅんぐりマーケット」は、地域の人々同士のつながりを生み出すことを目的に2023年から始まったイベントで、サステナビリティ学科（2023年度より環境システム学科から名称変更）の学生が主体となって企画・運営を行っています。今年で３回目の開催となり、今回も「つながり×サステナビリティ」をイベントテーマに、地域内外の人々や出展者、参加者の交流を促進し、人々がつながるきっかけになるようなイベントを目指します。武蔵野大学の学生が毎日利用するシンボルプロムナード公園をより多くの方にご利用いただき活性化するとともに、イベントを通して来場者の方に「サステナビリティ」を知ってもらう機会を創出していきます。
【イベント概要】
日 時：2025年12月20日（土）11：00〜16：00
※小雨時決行。イベント中止の場合、Instagram でご案内いたします。
じゅんぐりマーケット公式 Instagram：https://www.instagram.com/tunagitunagaru_sustain/
場 所：シンボルプロムナード公園（有明キャンパス４号館前広場）
※りんかい線「国際展示場駅」徒歩７分／ゆりかもめ「東京ビックサイト駅」徒歩６分
※駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
対 象：どなたでも参加いただけます。
費 用：無料（商品の購入等は一部有料）
主 催：じゅんぐりマーケット実行委員会
（武蔵野大学工学部環境システム学科/サステナビリティ学科×東京港埠頭株式会社）
共 催：東京臨海副都心グループ
後 援：東京臨海副都心まちづくり協議会
問合せ：じゅんぐりマーケット実行委員会 E-mail：tsunagitunagaru@gmail.com
※イベントに関する問い合わせのみ。取材に関する問い合わせは広報課宛にお願いします。
【出店団体・内容一覧】（以下、団体名：内容 で記載）
■テント展示
・そなエリア東京：公園内に煙体験のテントを設置！体験してみよう！
・プラスチック時代の発掘：海岸で拾ったプラスチックごみの"未来の視点"から感じたことを共有するワークショップ
・高知大学：地方部における大学と地域との協働活動や大学間での交流活動の紹介
■飲食販売
・NOBY物産展：長野県の特産品を活用した食品販売
・てんりゅうカフェ：お茶を炒ってほうじ茶を作ったり、天龍村の特産品と大学のはちみつを使ったドリンクの販売
・MerryS'mores!（かえつ有明高校２年A組）：フェアトレード商品や養蜂プロジェクトで作ったはちみつを活用したスモアの提供
・Sustainable Food Museum：フードテックスタートアップ企業の展示や商品の販売
・no mark. Cafe：清澄白河の古民家カフェのバリスタによる、コーヒーの提供とコーヒーかすを使った脱臭袋作り体験
・roof top bee &ダブルツリーbyヒルトン東京有明：はちみつを使用したドリンクの販売
・世界の餃子：餃子の具材（餡）を各国風にアレンジし異文化を感じられる料理をしよう！
・つながる豚汁：大学の屋上でおあしす福祉会が一緒に育てた野菜を使った豚汁の販売
・Dip de Churros：キッチンカーにてチュロスやドリンクの販売
■ステージ
・RICE MEDIA：ステージに登壇し、15分ほどスピーチを行う
・リリ：アコースティック形式でユニットやソロで弾き語りを行う
■物品販売
・ヌヌ：ハンドメイド・アップサイクル品の販売
・にわとりの雑貨屋さん：蜜蝋キャンドルやアップサイクル品の販売
・Ré Lumière：サステナブル素材を用いたアロマキャンドル製作ワークショップ！
■ワークショップ
・有明ミコシプロジェクト（かえつ有明高校１年A組）：ミコシを担ぎ、ミコシ巡行を行う
・日本工業大学学生環境推進委員会：パネルを用いた委員会紹介、輪投げorミニゲームとその参加者にお菓子の配布
・子供の作るゲーム屋さん：子供たちが作ったゲームで遊ぼう！
・モノの図書館：モノの図書館やマイボトルステーションを知ってもらうための実物・パネル展示、ワークショップ
・NPO法人ネイチャーリーダー江東：サステナビリティ学科の伊尾木ラボと共同出展で普段の活動や成果を展示
・トヨタ自動車株式会社：台場〜有明をつなぐ新サービス開始◇トヨタの次世代モビリティ「e-Palette」を体験しよう！
・じゅんぐり★エコランタン工房：身近にある素材を活用したエコなランタンが作れます！夜には自作のランタンを持ってお台場のイルミネーションを楽しんでみては？
■その他
・じゅんぐり全体イベント：雨水を活用したシャボン玉づくりや、自らの力で電気を生み出す体験、障害物リレーなどを企画しています！
・じゅんぐりマーケット実行委員会：地域防災や地域のサステナビリティ関連の活動、武蔵野大学サステナビリティ学科の活動について紹介します！
【コメント】
■じゅんぐりマーケット2025実行委員会（代表：森 陽之樹さん・サステナビリティ学科２年）
昨年、一昨年に引き続き今年もじゅんぐりマーケットを開催します。テーマは「つながり×サステナビリティ」です。今年はこれまでで最も出展団体数が多く、25団体ほどが出展する予定です。ステージでの演奏、ワークショップを通じたサステナブル体験、飲食の販売など楽しみ方が沢山あるので、是非周囲の方をお誘いあわせの上ご来場ください。また、当日は会場周辺でイルミネーションイベント「LIGHT WALK ODAIBA」が行われます。じゅんぐりマーケットとイルミネーションのコラボレーションもお楽しみください。
【関連リンク】
■ じゅんぐりマーケット公式 Instagram：https://www.instagram.com/tunagitunagaru_sustain/
■ 武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（大学 HP）： https://www.musashinou.ac.jp/academics/faculty/engineering/sustainability_studies/
■ 武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（特設サイト）：https://esg.musashino-u.ac.jp/
■ LIGHT WALK ODAIBA：https://lightwalkodaiba.jp/
■ トヨタ自動車 e-Palette：https://toyota.jp/e-palette/
■ トヨタ自動車 C⁺walk：https://toyota.jp/cwalkt/
▼本件に関する問い合わせ先
上別府
住所：〒135-8181 東京都江東区有明三丁目３番３号
TEL：03-5530-7403
FAX：03-5530-3818
メール：kouhou@musashino-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/