株式会社ノーブル・システム（愛知県岡崎市）は、デジタル化・AI導入補助金2026の申請受付開始予定にあわせ、電子回路設計向けCAD/シミュレーションツールであるOrCAD X Capture、OrCAD X Professional、OrCAD PSpice系製品の導入相談受付を開始します。 デジタル化・AI導入補助金2026の公式サイトでは、IT導入支援事業者登録申請、ITツール登録申請、交付申請期間の開始が 2026年3月30日（月）10:00～（予定） と案内されています。通常枠では、中小企業・小規模事業者等を対象に、補助率 1/2以内、補助額 5万円以上450万円以下 の範囲でITツール導入費用の一部が補助されます。 本補助金は、法人だけでなく 個人事業主 も対象に含まれます(確定申告1回以上)。対象規模の目安として、たとえば製造業・建設業・運輸業では 資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業では 1億円以下または100人以下、小売業では 5,000万円以下または50人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業では 3億円以下または300人以下 が基準の一つとされています。小規模事業者についても、商業・サービス業で 従業員5人以下、製造業その他で 20人以下 などの基準が設けられています。 株式会社ノーブル・システムは、届出電気通信事業者 であり、中小企業庁認定のデジタル化支援者 として全国対応を行っています。岡崎商工会議所から委託を受けた ものづくりコーディネーター が在籍し、電子系CADを含む各種IT導入・補助金活用支援を展開しています。自社サイトでは、2021年から2023年の補助金関連支援において 採択率90%以上 と案内しています。 また、当社は イノテック株式会社の正規代理店 としてOrCAD製品を取り扱っており、2025年掲載情報では OrCAD X Capture、OrCAD X Professional、OrCAD PSpice Designer などの登録実績を公開しています。電子回路設計の現場で必要となる回路図作成、シミュレーション、PCB設計環境の導入について、補助金活用を含めた相談が可能です。 補助金申請企業のほか、個人および個人事業主様は、補助金の申請の有無にかかわらず、正規品はすべて弊社扱いです。電子回路設計ツールの導入を検討している企業は、以下のような課題への対応が重要です。・回路設計や検証の効率化を進めたい・設計変更時の手戻りを減らしたい・設計データの標準化や属人化解消を進めたい・試作前のシミュレーション強化を図りたいといった課題に対して、補助金を活用した導入が有力な選択肢になります。とくに、次のような事業者に適しています。製造業、電子機器開発業、受託設計会社、ハードウェア系スタートアップ、技術系の個人事業主、試作開発を内製化したい中小企業など。株式会社ノーブル・システムでは、制度の対象可否確認、導入候補ツールの整理、申請前の相談、全国向けのオンライン対応まで一貫して支援します。OrCAD X Capture、OrCAD X Professional、orcad x standard、OrCAD PSpice系製品の導入を検討中の事業者は、まずはお問い合わせください。会社概要会社名：株式会社ノーブル・システム所在地：愛知県岡崎市事業内容：企業向けWeb制作、電子系CAD取扱、補助金活用支援、セキュリティ・通信関連サービス届出電気通信事業者 番号 C-29-01922デジタル化支援者 中小企業庁認定IT導入支援事業者2026 番号 ITP04-0003182対応地域：全国対応（Zoom対応可）お問い合わせ先株式会社ノーブル・システムWeb: https://www.noble-system.com