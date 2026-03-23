◆新たな学びと交流の拠点が誕生◆ 関西大学第一高等学校の新校舎「黎明館(れいめいかん)」〜竣工式・内覧会を４月３日に開催〜

◆新たな学びと交流の拠点が誕生◆ 関西大学第一高等学校の新校舎「黎明館(れいめいかん)」〜竣工式・内覧会を４月３日に開催〜