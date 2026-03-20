【16873円ゲット】Teclast 8インチ タブレット『T50Mini』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(3/13から3/26まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/richangT50Mini

モデル：Teclast T50Mini

リンク：https://geni.us/richangT50Mini(https://geni.us/richangT50Mini)

通常価格：20900円

割引：19%

イベント価格：16873 円

セール期間：3月13日(金)～3月26日(木)

【アンドロイド15 タブレット 8インチ、高性能タブレット G99】TECLAST T50 Mini タブレット 8インチは、競争力のあるHelio G99プロセッサを搭載し、2つのA76コアと6つのA55コア、2.2GHzの高いクロック周波数、先進的な製造プロセス技術を採用しており、複数のアプリケーションを同時に実行する際にスムーズなスピードを提供し、発熱を大幅に減少させます。G99は強力なグラフィックス処理能力を持ち、重いゲームなどのグラフィックス密集型アプリケーションでもクリアで滑らかなグラフィックス表示を迅速に提供します。

【120Hz高リフレッシュレート、8.7インチ IPSディスプレイ、350nit高輝度+180PPI】8.7インチ IPSディスプレイは、120HzのAdaptiveSyncリフレッシュレートを誇り、省電力という利点を活かしながら、スムーズでシームレスなアニメーションを表示します。

【ジャイロ/重力/光センサー搭載、 5100mAhバッテリー+Type-c充電、5MP/13MPカメラ】高精度のジャイロにより、方向制御と精密な照準が可能になり、ゲーム中の触覚フィードバックを実現し、この高性能のg99 タブレットは快適なプレイ体験を提供します。

【4G LTE通信、デュアルSIM対応、20GB+128GB+1TB拡張、Widevine L1（Netflix）対応、BT 5.2】20GBメモリ（8GB+12GB仮想RAM）と128GBストレージ、SDカードを利用し最大1TBまで簡単に拡張可能です。UFS による高速データ転送が、さらに快適なユーザーエクスペリエンスを実現します。Widevine L1 DRM対応でアマゾンプライムビデオ、Disney+、hulu、Netflixも高解像度動画を楽しむことができます。この通信可能タブレットは、デュアルSIMを備え、WiFiが利用できない環境でも4G LTEで接続可能です。

【Android 15 タブレット 8インチ】TECLAST T50 Mini 8インチタブレットはAndroid15 OSを搭載し、64ビットAPPアプリケーションに深く最適化され、起動と応答速度が向上しています。

詳細を見る :https://geni.us/richangT50MiniTeclast

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



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