高松建設、「健康経営優良法人2026」 に2年連続で認定

高松建設株式会社

高松建設株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：高松孝年、以下当社）は、優良な健康経営を実施している企業として、経済産業省と日本健康会議が共同で認定を行う「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたのでお知らせいたします。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業、金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的とした顕彰制度です。当社は2025年に引き続き2年連続の認定となりました。

【高松建設の主な取り組み（抜粋）】

●運動習慣改善

本社ビルにおいて2アップ3ダウンの階段利用を推奨し、毎朝始業開始時に部署・現場単位でラジオ体操を実施しています。また、主に60歳以上を対象にロコモティブシンドロームのチェックを行い、柔道整復師より運動指導を行っています。

●感染症予防

インフルエンザの集団感染を防ぐため、本店・支店等の各拠点にて集団予防接種を実施しています。また、社員・家族を対象に肺炎球菌、風疹、帯状疱疹等の各種ワクチン接種費用の補助を行っています。

●口腔内の健康維持・向上

本店・支店等の各拠点にて集団歯科検診を実施し、口腔内のチェックやクリーニング、歯磨き指導等を行っています。

●重症化予防

健診費用の手厚い補助とともに、２次検査の受診促進および検査費を全額補助しています。

当社は、今後も社員および社員の支えとなるご家族の心身の健康保持・増進や、社員が安心して長く活躍できる企業を目指し、健康経営への取り組みをさらに推進してまいります。

※当社の健康経営に関する取り組みは、当社ホームページをご参照ください。

https://www.takamatsu-const.co.jp/profile/kenko/