小泉今日子 全国ツアー「KK60～コイズミ記念館～KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」で「きみのとくとう席プロジェクト」を実施

株式会社UPDATER

社会課題をオモシロく解決する企業、株式会社UPDATER（本社：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）は、小泉今日子さんが2026年1月から開催している全国ツアー「KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」に協賛し、子どもたちの文化的・体験的な格差を是正するための取り組み「きみのとくとう席プロジェクト」（略称：キミセキprj）を実施いたします。

UPDATERはこれまでも、小泉今日子さんとともに、音楽や文化の力を通じて社会にポジティブなアクションを生み出す取り組みを重ねてきました。

近年、家庭環境や地域差などを背景に子どもたちが文化や体験に触れる機会には、少しずつ差が生まれています。音楽やライブ体験は、心を動かし、世界の広がりや自分の未来を想像するきっかけとなる、大切な文化体験のひとつです。

本プロジェクトでは、ライブという特別な空間に子どもたちを招待し、音楽と出会う体験を通じて、文化や表現に触れる機会を届けていきます。

■きみのとくとう席プロジェクトとは

日本では、子どもの相対的貧困率が約11.5％にのぼり、特にひとり親家庭では50.8％とOECD諸国で最も高い水準にあります※1。経済的要因により、音楽や芸術などの体験機会が限られ、世帯年収300万円未満の家庭では体験ゼロの子どもが3割を超えるとのデータもあるほどです※2。文部科学省の調査では、体験が少ない子どもは、自己肯定感や外向性、精神的回復力、心の健康度が低くなることが確認され、子どもたちの将来に大きな影響を与えることもわかっています※3。

「きみのとくとう席プロジェクト」は、この文化的・体験的な格差を是正することを目的とした取り組みです。

ひとり親家庭や児童福祉施設で暮らす子どもたちを対象に、音楽や芸術、ものづくりなど、社会や文化と出会う体験の機会を創出し、ライブやイベントを通じた体験支援を継続的に行っていくプロジェクトです。

ライブやイベントの場において、子どもたちが音楽や芸術、文化と直接出会う体験を届けるための特別席として「きみのとくとう席」を設けて、子どもたちが心を動かされる体験に出会い、世界の広がりを感じたり、自分の未来を思い描くきっかけとなることを目指しています。

※1 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン｜子どもの貧困と教育格差｜https://cfc.or.jp/problem

※2 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン｜2023年7月｜子どもの「体験格差」実態調査最終報告書｜https://cfc.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/cfc_taiken_report2307.pdf

※3 株式会社浜銀総合研究所｜2021年3月｜文部科学省委託調査 青少年の体験活動の推進に関する調査研究｜https://www.mext.go.jp/content/20210908-mxt_chisui01-100003338_2.pdf

■小泉今日子さんによる、これまでの取り組み

小泉今日子さんは、これまでもご自身の活動を通じて、子どもたちの文化的・体験的な格差という社会課題に、向き合い続けてきました。

「経済的な格差が『体験の格差』に繋がっている。子どもの頃に本物の音楽や舞台に触れることは、その子の将来の選択肢や視野を広げる種まきになる。だから、今の自分にできる形でその機会を作りたい」そうした小泉さん自身の想いから生まれたのが、子どもたちをライブや文化体験へ招待する取り組みです。

その一例として、2024年12月に開催されたライブツアー「TOUR 2024 BALLAD CLASSICS」最終公演では、山形カシオ株式会社の協力のもと、山形県内のひとり親家庭の親子4組8名をライブに特別招待。音楽と生の表現に触れる体験を通じて、「“繋がる”文化的・体験的プログラム」を実施しました。

（参考：UPDATER公式ニュース https://www.updater.co.jp/news/info/20250128/ ）

また、2025年6月には第二回目の取り組みとして、小泉今日子さんの発案により、浜崎貴司さん（FLYING KIDS）の協力のもと、「浜崎貴司 還暦GACHIスペシャル 60祭 2days ～Road to 100～」においても実施。ご理解あるアーティスト・NPOと連携しながら、音楽を通じた体験の場がさらに広げられました。

（参考：UPDATER公式ブログ https://www.updater.co.jp/blog/event/20250814/）

■実施公演概要

本公演では対象を広げ、4公演で実施します。

※「きみのとくとう席」は一般公募による募集は行っておりません。

■全国ツアー概要

ツアー名：KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026

主催：株式会社明後日、株式会社ソーゴー東京、ビクターエンタテインメント株式会社

協賛：株式会社UPDATER

Special Site：https://www.jvcmusic.co.jp/kyon2/

オフィシャルファンクラブ「US SARITE」：https://kyontwo.com/



スケジュール：

1月24日（土）神奈川・相模女子大学グリーンホール

1月25日（日）神奈川・相模女子大学グリーンホール

1月30日（金）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）大ホール

2月1日（日）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

2月4日（水）東京・NHKホール

2月7日（土）熊本・熊本城ホール メインホール

2月8日（日）福岡・サンパレス ホテル＆ホール

2月13日（金）岡山・倉敷市民会館

2月15日（日）広島・広島文化学園HBGホール

2月21日（土）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2月22日（日）宮城・仙台サンプラザホール

2月25日（水）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

2月27日（金）大阪・フェスティバルホール

2月28日（土）大阪・フェスティバルホール

3月7日（土）岩手・トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール

3月8日（日）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

3月13日（金）香川・サンポートホール高松 大ホール

3月14日（土）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

3月21日（土）大阪・フェスティバルホール

3月27日（金）福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 大ホール

3月29日（日）青森・リンクステーションホール青森

4月4日（土）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4月5日（日）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

4月10日（金）北海道・帯広市民文化ホール（大ホール）

4月11日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

4月17日（金）石川・本多の森 北電ホール

4月19日（日）新潟・新潟県民会館

4月22日（水）東京・NHKホール

5月2日（土）東京・日本武道館

5月3日（日）東京・日本武道館

5月10日（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟

■小泉今日子プロフィール

1982年、歌手デビュー。「木枯しに抱かれて」「あなたに会えてよかった」「優しい雨」等の楽曲を発表。俳優として映画や舞台に多数出演し、執筆家としても活躍。2015年より株式会社明後日を立ち上げ、舞台・映像・音楽・出版など、ジャンルを問わず様々なエンターテイメント作品をプロデュース。2021年には上田ケンジと共に音楽ユニット、黒猫同盟を結成。音楽を通じて猫の保護活動を応援。2022年にデビュー40周年を迎え、2024年には新たにシン・コイズミックスプロダクションズを始動した。

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金： 1億円（資本準備金 1億4,391万4,000円）※ 2025年8月31日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト： https://www.updater.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報部 上田・豊島

TEL：03-6805-2228（受付時間 平日 11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp