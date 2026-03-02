¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡ÛË¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô¤¬³ÈÂç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖMIMARU¡×¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¡Á¿´ºØ¶¶¡¦ÆñÇÈ¤Ë¿·»ÜÀß¡¢2026Ç¯½©³«¶È¤Ø¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡Á
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤ª¤è¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Âçºå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖMIMARU¡×¤Î¿·µ¬2»ÜÀß¤ò2026Ç¯½©¤Ë³«¶È¤·¡¢2026Ç¯3·î2Æü¤«¤é½ÉÇñÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï2025Ç¯¤Ë4,200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¡¦¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤ÉÊ£¿ôÌ¾¤ÇÍèÆü¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼¼¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ë¹¤¤µÒ¼¼¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MIMARU¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÉÕ¤¤Î¹¤¤µÒ¼¼¡ÊÌó40Ö¡Á¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä²ÈÂ²¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Âçºå¤Î´Ñ¸÷Ãæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿´ºØ¶¶¡¦ÆñÇÈ¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖMIMARUÂçºå ¿´ºØ¶¶CENTRAL¡×¡¢¡ÖMIMARUÂçºå ÆñÇÈSTATION ANNEX¡×¤Î2»ÜÀß¤ò¿·¤¿¤Ë³«¶È¤·¡¢Ë¬Æü²ÈÂ²¤Î²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»Ô¾ì´Ä¶¡§Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤ÎÄ¹´üÂÚºß¥Ë¡¼¥º¤¬µÞÁý¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¹âµ¡Ç½¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¡§µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦¿À¸Í¤Ê¤É´ØÀ¾°ì±ß¤Ø¤Î¼þÍ·µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤Î½ÅÍ×À¤¬ÁýÂç¡£´ûÂ¸5»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²óÈ¯É½¤Î2»ÜÀß¤ò´Þ¤á·×4»ÜÀß¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
MIMARU¤ÎÆÈ¼«À¡§¡Ö¹¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Çº¹ÊÌ²½¡£½ÉÇñ¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Â¿¸À¸ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä²ÈÂ²¸þ¤±ÆÈ¼«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¢£ »Ô¾ì´Ä¶¡§³ÈÂç¤¹¤ëË¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô»Ô¾ì¤ÈÂçºå¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¦Ë¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã
Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¿ä·×ÃÍ¤Ï2025Ç¯¤Ë4,200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤ÎÍèÆü¤¬Áý²Ã¤·¡¢Æ±¼¼¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ë¹¤¤µÒ¼¼¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÆüËÜÈ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹Ô¤¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤òÁª¤Ö³¤³°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¡¢±ÒÀ¸´Ä¶¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¿Æ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô»Ô¾ì¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ØÀ¾¡¦À¾ÆüËÜ´Ñ¸÷¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÂçºå¡×
Âçºå¤Ï´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¸¼´Ø¸ý¤È¤·¡¢µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦¿À¸Í¡¦¹Åç¤Ø¤Î¼þÍ·µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎË¬Æü³°µÒ¿ôÂ®ÊóÃÍ¤ÏÁ°Ç¯Èæ21¡óÁý¤Î1,760Ëü¿Í¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢º£¸å¤â¼çÍ×ÂÚºßµòÅÀ¤È¤·¤Æ¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦MIMARU¤ÎÆÃÄ§¡§Ì±Çñ¤äÂ¾»ÜÀß¤È¤Î°ã¤¤
MIMARU¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¤Î¹¤¤Éô²°¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÉÇñ¼Ô¤ÎÌó80¡ó¤¬»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Î¹¹ÔÆÃÍ¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¡×¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È: 39¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì´®Ç½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¿Í±¿±Ä¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Î¹¤ÎÁêÃÌ¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²ÆÃ²½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹: ¼ê²ÙÊªÅöÆüÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLuggage Delivery¡×¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì»þÍÂ¤«¤êÂÐ±þ¤Î²°ÆâÍ·¤Ó¾ì¡ÖANO-NE Kids Club¡×¡¢°áÎÁ¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAny Wear, Anywhere¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¤â»Ò¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë²á¤´¤»¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·µ¬³«¶È£²»ÜÀß¡§¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÚºßÄó°Æ
¡¦MIMARUÂçºå ¿´ºØ¶¶CENTRAL¡Ê2026Ç¯9·î1Æü³«¶È¡Ë¡¡
Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¿´ºØ¶¶¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤È¡¢´Ñ¸÷¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£4Ì¾Äê°÷¤È6Ì¾Äê°÷¤ÇÈ¾¿ô¤º¤Ä¤ÎµÒ¼¼¹½À®¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë6Ì¾Äê°÷¤Î¹¤¤µÒ¼¼¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¿ÍÆ±»Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©À¤Î¹â¤¤2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤ò2ÂæÇÛÃÖ¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦MIMARUÂçºå ÆñÇÈSTATION ANNEX¡Ê2026Ç¯10·î1Æü³«¶È¡Ë¡¡
µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦¿À¸Í¤Ê¤É´ØÀ¾°ì±ß¤Ø¤ÎÅÔ»Ô´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÆñÇÈ¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢4Ì¾Äê°÷¤È6Ì¾Äê°÷¤ÇÈ¾¿ô¤º¤Ä¤ÎµÒ¼¼¹½À®¤Ç¡¢Â¿¿Í¿ô¤Ç¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Æ¥é¥¹ÉÕ¤¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó3¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¥¹¥¤¡¼¥È¡Ê100Ö¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢µÇ°ÆüÎ¹¹Ô¤äÂ¿À¤ÂåÎ¹¹Ô¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
MIMARUÂçºå ¿´ºØ¶¶CENTRAL »ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1-9-26
¸ò¡¡ÄÌ¡§Osaka Metro ¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¿´ºØ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ2Ê¬¡Ê5ÈÖ½Ð¸ý¡Ë
»Ü¡¡Àß¡§ÃÏ¾å12³¬·ú¡¢µÒ¼¼66¼¼
¥ª¡¼¥×¥ó¡§2026Ç¯9·î1Æü
¸ø¼°HP¡§https://mimaruhotels.com/hotel/shinsaibashi-central/
MIMARUÂçºå ÆñÇÈSTATION ANNEX¡¡»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶3-6-4
¸ò¡¡ÄÌ¡§Æî³¤ÅÅÅ´¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¡×±Ø ÅÌÊâ5Ê¬¡ÊÆî½Ð¸ý¡Ë
Osaka Metro ÀéÆüÁ°Àþ¡¦ºæ¶ÚÀþ¡ÖÆüËÜ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ6Ê¬¡Ê5ÈÖ½Ð¸ý¡Ë
»Ü¡¡Àß¡§ÃÏ¾å13³¬·ú¡¢µÒ¼¼68¼¼
¥ª¡¼¥×¥ó¡§2026Ç¯10·î1Æü
¸ø¼°HP¡§https://mimaruhotels.com/hotel/namba-station-annex/
¢£ ¡ÖÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡×MIMARU¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖMIMARU¡×¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹ÉÕ¤¤ÎÌó40Ö¤«¤é¤Î¹¤¤µÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇñ¤Þ¤ë¡É¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½ÉÇñ¼Ô¤Î9³ä¤¬³¤³°¥²¥¹¥È¡¦¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤ËÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£39¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê¸²½¤ä·Ð¸³¤Î°Û¤Ê¤ëÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì´®Ç½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¬Æü»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤à¤±¡¢¼ê²ÙÊªÅöÆüÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä²°Æâ¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡¢°áÎÁ¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡É¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
|¡¡¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡|¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§郄ÃÒ Î¼ÂçÏ¯¡¢URL:https://www.cigr.co.jp/¡Ë
¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Ï¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦°ì¸Í·ú¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë»ö¶È¡¢Åê»ñÍÑ¡¦»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦½ÉÇñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤È¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤È¤â¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÅÔ»Ô´Ä¶¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¡ÖNext GOOD¡× ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡£¼Ò²ñ¤Ø¡£⼀ÊâÀè¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢⼀ÊâÀè¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£¡Ù ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¤Æ¤Î·Ð±Ä³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë°Â¿´¤ä´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡ÖNext GOOD¡×¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
|¡¡¥³¥¹¥â¥¹¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡|¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¡¡¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ ±Ñ¼ù¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¤Ç¡¢Ë¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖMIMARU¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÉÕ¤¤Î¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇñ¤Þ¤ë¡É¹¤¤µÒ¼¼¤È¡¢Â¿¹ñÀÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¿Í¤ä³¹¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤Á¤Â¤Þ¤ê¡¢¿¼¤Þ¤ëÎ¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Î¹¤ò¤è¤ê°Â¿´¤ÇË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
MIMARU¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://mimaruhotels.com/
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ú¡¼¥¸¡§ https://mimaruhotels.com/sustainability/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢ ·Ð±Ä´ë²èÉô Áí¹ç´ë²è²Ý¡¡»°ÌÚ¡¦±üÂ¼¡¦º¬´ß
TEL¡§03-5444-3210¡¡MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¸
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/03/mimaru_2026autumn/
MIMARU¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://mimaruhotels.com/
¡¡Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï2025Ç¯¤Ë4,200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¡¦¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤ÉÊ£¿ôÌ¾¤ÇÍèÆü¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼¼¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ë¹¤¤µÒ¼¼¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢Âçºå¤Î´Ñ¸÷Ãæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿´ºØ¶¶¡¦ÆñÇÈ¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖMIMARUÂçºå ¿´ºØ¶¶CENTRAL¡×¡¢¡ÖMIMARUÂçºå ÆñÇÈSTATION ANNEX¡×¤Î2»ÜÀß¤ò¿·¤¿¤Ë³«¶È¤·¡¢Ë¬Æü²ÈÂ²¤Î²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»Ô¾ì´Ä¶¡§Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤ÎÄ¹´üÂÚºß¥Ë¡¼¥º¤¬µÞÁý¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¹âµ¡Ç½¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¡§µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦¿À¸Í¤Ê¤É´ØÀ¾°ì±ß¤Ø¤Î¼þÍ·µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤Î½ÅÍ×À¤¬ÁýÂç¡£´ûÂ¸5»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²óÈ¯É½¤Î2»ÜÀß¤ò´Þ¤á·×4»ÜÀß¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
MIMARU¤ÎÆÈ¼«À¡§¡Ö¹¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Çº¹ÊÌ²½¡£½ÉÇñ¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Â¿¸À¸ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä²ÈÂ²¸þ¤±ÆÈ¼«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
MIMARUÂçºå ÆñÇÈSTATION ANNEX¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü
MIMARU¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://mimaruhotels.com/
MIMARU¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://mimaruhotels.com/
¢£ »Ô¾ì´Ä¶¡§³ÈÂç¤¹¤ëË¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô»Ô¾ì¤ÈÂçºå¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¦Ë¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã
Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¿ä·×ÃÍ¤Ï2025Ç¯¤Ë4,200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤ÎÍèÆü¤¬Áý²Ã¤·¡¢Æ±¼¼¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ë¹¤¤µÒ¼¼¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÆüËÜÈ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹Ô¤¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤òÁª¤Ö³¤³°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¡¢±ÒÀ¸´Ä¶¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¿Æ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô»Ô¾ì¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ØÀ¾¡¦À¾ÆüËÜ´Ñ¸÷¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÂçºå¡×
Âçºå¤Ï´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¸¼´Ø¸ý¤È¤·¡¢µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦¿À¸Í¡¦¹Åç¤Ø¤Î¼þÍ·µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎË¬Æü³°µÒ¿ôÂ®ÊóÃÍ¤ÏÁ°Ç¯Èæ21¡óÁý¤Î1,760Ëü¿Í¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢º£¸å¤â¼çÍ×ÂÚºßµòÅÀ¤È¤·¤Æ¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦MIMARU¤ÎÆÃÄ§¡§Ì±Çñ¤äÂ¾»ÜÀß¤È¤Î°ã¤¤
MIMARU¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¤Î¹¤¤Éô²°¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÉÇñ¼Ô¤ÎÌó80¡ó¤¬»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Î¹¹ÔÆÃÍ¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¡×¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È: 39¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì´®Ç½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¿Í±¿±Ä¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Î¹¤ÎÁêÃÌ¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²ÆÃ²½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹: ¼ê²ÙÊªÅöÆüÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLuggage Delivery¡×¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì»þÍÂ¤«¤êÂÐ±þ¤Î²°ÆâÍ·¤Ó¾ì¡ÖANO-NE Kids Club¡×¡¢°áÎÁ¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAny Wear, Anywhere¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¤â»Ò¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë²á¤´¤»¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·µ¬³«¶È£²»ÜÀß¡§¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÚºßÄó°Æ
¡¦MIMARUÂçºå ¿´ºØ¶¶CENTRAL¡Ê2026Ç¯9·î1Æü³«¶È¡Ë¡¡
Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¿´ºØ¶¶¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤È¡¢´Ñ¸÷¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£4Ì¾Äê°÷¤È6Ì¾Äê°÷¤ÇÈ¾¿ô¤º¤Ä¤ÎµÒ¼¼¹½À®¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë6Ì¾Äê°÷¤Î¹¤¤µÒ¼¼¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¿ÍÆ±»Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©À¤Î¹â¤¤2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤ò2ÂæÇÛÃÖ¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦MIMARUÂçºå ÆñÇÈSTATION ANNEX¡Ê2026Ç¯10·î1Æü³«¶È¡Ë¡¡
µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦¿À¸Í¤Ê¤É´ØÀ¾°ì±ß¤Ø¤ÎÅÔ»Ô´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÆñÇÈ¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢4Ì¾Äê°÷¤È6Ì¾Äê°÷¤ÇÈ¾¿ô¤º¤Ä¤ÎµÒ¼¼¹½À®¤Ç¡¢Â¿¿Í¿ô¤Ç¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Æ¥é¥¹ÉÕ¤¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó3¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¥¹¥¤¡¼¥È¡Ê100Ö¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢µÇ°ÆüÎ¹¹Ô¤äÂ¿À¤ÂåÎ¹¹Ô¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
MIMARUÂçºå ¿´ºØ¶¶CENTRAL »ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1-9-26
¸ò¡¡ÄÌ¡§Osaka Metro ¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¿´ºØ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ2Ê¬¡Ê5ÈÖ½Ð¸ý¡Ë
»Ü¡¡Àß¡§ÃÏ¾å12³¬·ú¡¢µÒ¼¼66¼¼
¥ª¡¼¥×¥ó¡§2026Ç¯9·î1Æü
¸ø¼°HP¡§https://mimaruhotels.com/hotel/shinsaibashi-central/
MIMARUÂçºå ÆñÇÈSTATION ANNEX¡¡»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶3-6-4
¸ò¡¡ÄÌ¡§Æî³¤ÅÅÅ´¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¡×±Ø ÅÌÊâ5Ê¬¡ÊÆî½Ð¸ý¡Ë
Osaka Metro ÀéÆüÁ°Àþ¡¦ºæ¶ÚÀþ¡ÖÆüËÜ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ6Ê¬¡Ê5ÈÖ½Ð¸ý¡Ë
»Ü¡¡Àß¡§ÃÏ¾å13³¬·ú¡¢µÒ¼¼68¼¼
¥ª¡¼¥×¥ó¡§2026Ç¯10·î1Æü
¸ø¼°HP¡§https://mimaruhotels.com/hotel/namba-station-annex/
¢£ ¡ÖÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡×MIMARU¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖMIMARU¡×¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹ÉÕ¤¤ÎÌó40Ö¤«¤é¤Î¹¤¤µÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇñ¤Þ¤ë¡É¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½ÉÇñ¼Ô¤Î9³ä¤¬³¤³°¥²¥¹¥È¡¦¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤ËÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£39¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê¸²½¤ä·Ð¸³¤Î°Û¤Ê¤ëÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì´®Ç½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¬Æü»Ò¤É¤âÏ¢¤ì²ÈÂ²¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤à¤±¡¢¼ê²ÙÊªÅöÆüÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä²°Æâ¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡¢°áÎÁ¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡É¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
|¡¡¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡|¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§郄ÃÒ Î¼ÂçÏ¯¡¢URL:https://www.cigr.co.jp/¡Ë
¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Ï¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦°ì¸Í·ú¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë»ö¶È¡¢Åê»ñÍÑ¡¦»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦½ÉÇñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤È¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤È¤â¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÅÔ»Ô´Ä¶¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¡ÖNext GOOD¡× ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡£¼Ò²ñ¤Ø¡£⼀ÊâÀè¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢⼀ÊâÀè¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£¡Ù ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¤Æ¤Î·Ð±Ä³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë°Â¿´¤ä´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡ÖNext GOOD¡×¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
|¡¡¥³¥¹¥â¥¹¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡|¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¡¡¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ ±Ñ¼ù¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¤Ç¡¢Ë¬Æü²ÈÂ²Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖMIMARU¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÉÕ¤¤Î¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇñ¤Þ¤ë¡É¹¤¤µÒ¼¼¤È¡¢Â¿¹ñÀÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¿Í¤ä³¹¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤Á¤Â¤Þ¤ê¡¢¿¼¤Þ¤ëÎ¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Î¹¤ò¤è¤ê°Â¿´¤ÇË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
MIMARU¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://mimaruhotels.com/
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ú¡¼¥¸¡§ https://mimaruhotels.com/sustainability/
°Ê¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢ ·Ð±Ä´ë²èÉô Áí¹ç´ë²è²Ý¡¡»°ÌÚ¡¦±üÂ¼¡¦º¬´ß
TEL¡§03-5444-3210¡¡MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¸
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/03/mimaru_2026autumn/
MIMARU¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://mimaruhotels.com/