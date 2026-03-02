スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：大野 範子)は、家族で使えるトータルケアブランド「無添加生活」シリーズのラインアップ4アイテム(計5SKU)について、昨年策定したブランドロゴをパッケージに採用し、デザインをリニューアルいたします。※シャンプーは処方も一部変更となります(詳細後述)。

また、新商品「無添加生活 無添加日やけ止めミルク 無香性(2月2日発売)」や「無添加生活 無添加抹茶※1配合生せっけん(3月2日発売)」の発売も合わせて発表いたします。いずれも全国のドラッグストア、ホームセンター、オンラインショップ等にて販売を開始いたします。





※合成香料・法廷色素・パラベンフリー





無添加生活 無添加日やけ止めミルク 無香性

無添加生活 無添加泡シャンプー 本体

無添加生活 無添加泡シャンプー 詰替

無添加生活 無添加生せっけん

無添加生活 無添加炭※3生せっけん

無添加生活 無添加はちみつ※2配合生せっけん

無添加生活 無添加抹茶※1配合生せっけん





(1)無添加生活 無添加日やけ止めミルク 無香性

(2)無添加生活 無添加泡シャンプー 本体＆詰替

(3)無添加生活 無添加炭※3生せっけん

(4)無添加生活 無添加炭生せっけん

(5)無添加生活 無添加はちみつ※2配合生せっけん

(6)無添加生活 無添加抹茶※1配合生せっけん

※1 抹茶：チャ葉エキス(保湿成分) ※2 ハチミツ(保湿成分) ※3 炭(吸着成分)配合









■パッケージリニューアルの背景

無添加生活では、ブランドの想いをより明確に伝えるため、新たなブランドロゴを策定しておりました。

今回、そのロゴの世界観を商品パッケージへ本格的に展開することで、シリーズとしての統一感を高めるとともに、売場での視認性向上を図りました。

ブランドの価値観を視覚的にも一貫して届けるため、対象4アイテムのパッケージデザインを3月2日よりリニューアル発売いたします。









■新ブランドロゴのコンセプト

無駄を省き、本質を大切にする暮らしに寄り添うブランドの姿勢をかたちにしました。

シンプルにレイアウトした手書き文字は、あたたかみと誠実さを伝えています。背景のやわらかな有機的フォルムは寄り添う親子のシルエットを想起させ、愛情や絆、ナチュラルで飾らない存在感を印象づけています。ブランドの想いを視覚的に表現した新ロゴです。





無添加生活・新ロゴ





■リニューアル対象商品(4アイテム計5SKU)の特徴

・無添加生活 無添加泡シャンプー 本体＆詰替

生後12か月のお子さまから使える、親子共用の無添加※泡シャンプーです。泡で出てくるタイプのため、泡立てる手間がなく、お子さまでも扱いやすい設計。リンスイン処方で、洗髪後はさらさらとした髪に仕上がります。※無添加：香料・着色料・鉱物油・エタノール・パラベン不使用





＜処方変更ポイント＞

速乾タイプのため、従来品と比べてドライヤー時間を短縮でき、忙しい毎日のヘアケアをサポートします。





・無添加生活 無添加生せっけん・共通の特徴

発売から30年以上続くロングセラーの無添加固形せっけん。デリケートなお肌の方にも使えます。香料・合成着色料・パラベン・酸化防止剤フリー。天然の保湿成分を含む植物由来の油脂から作った石ケン素地を使用し、しっとりとした洗い上がり。顔・身体どちらにも使用できます。

・無添加生せっけん ： プレーンタイプ

・無添加炭※3生せっけん ：和歌山県産紀州備長炭(吸着成分)配合

・無添加はちみつ※2配合生せっけん： 国産はちみつ(保湿成分)配合

※上記3品について処方変更はございません。









■新商品の特徴

・無添加生活 無添加日やけ止めミルク 無香性

家族みんなで大切なお肌を守る日やけ止めミルクで無香ニーズに応えた新商品。3歳から使用でき、やさしい使い心地で毎日使えるかお・からだ用です。紫外線吸収剤・合成香料・タール色素・鉱物油・エタノール・パラベンフリーの無添加・ノンケミカル処方。石けんで落とせるラク落ち処方。SPF35 PA+++。





・無添加生活 無添加抹茶※1配合生せっけんの特徴

生せっけんラインに新たに加わる抹茶タイプ。国産抹茶由来のチャ葉エキス(保湿成分)を配合し、やさしい洗い心地とうるおい感を両立しました。シリーズの選択肢を広げる新アイテムです。









■株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。

本社 ：〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所：〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ：〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階

電話 ：072-994-5050(代)

FAX ：072-994-4531(代)

URL ：https://www.soapmax.co.jp/