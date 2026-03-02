GVSジャパン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：森田 洋一)は、HPLC、UHPLCの前処理に最適なシリンジレスフィルターバイアルSEPARAの新バリエーションPFASフリーSEPARAの正式販売を開始したことをお知らせします。





PFASフリーSEPARA





シリンジレスフィルターバイアルSEPARAは、従来分析カラム保護のために行われてきた試料ろ過の労力・時間、コスト、プラスチック廃棄物を大幅に削減します。





ペル/ポリフルオロアルキル化合物(PFAS)分析では、高い精度・感度、サンプル汚染の最小化が必要とされます。PFASフリーの部材のみを使用したGVSのPFAS分析用シリンジレスフィルターバイアルを用いることでこの期待に応えることができます。





GVSは、お客様に高品質で革新的な製品とソリューションを提供することに尽力しています。当社は、高品質の製品とサービスにこだわり、効率的で安全かつ競争力のあるサプライチェーンのエコシステムの構築に努めています。









■GVSについて

GVSはイタリアのボローニャに1979年に設立された世界的なフィルターメーカーです。自社製造によるフィルターテクノロジーに特化し、ライフサイエンス用・ヘルスケア用・自動車用・設備用・N99マスクなどの高性能フィルター製品を製造・販売しています。





◆製品ページ： https://gvsjapan.co.jp/products/pfasfreesepara/