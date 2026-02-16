¥¨¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤Î¼¡À¤Âå·¿ÆÃ¸¢ID´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖESS AdminONE¡×¤¬ºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È300·ï¤òÆÍÇË
¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æ ¿ÊÌé¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢Æâ³°¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼é¤ë¼¡À¤Âå·¿ÆÃ¸¢ID´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖESS AdminONE(¥¤ー¥¨¥¹¥¨¥¹ ¥¢¥É¥ß¥ó¥ï¥ó)¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×¤Ç300·ï¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ESS AdminONE¤È¤Ï
ESS AdminONE¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¸¢¸Â¤òÍ¤¹¤ëÆÃ¸¢ID¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æâ³°¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼é¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿ÆÃ¸¢ID´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ä¤ªµÒÍÍ»öÎã¤Ï2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSmartIT Forum 2026¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä ESS AdminONEÀ½ÉÊ³µÍ×¥Úー¥¸
https://product.et-x.jp/adminone/
¡ä SmartIT Forum 2026¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¥Úー¥¸¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¼õÉÕ¤Ï2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)Àµ¸á¤Þ¤Ç
https://www2.et-x.jp/SmartITForum2026/utm_source=pressrelease
¢£Îß·×ºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ô300·ïÆÍÇË¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß
ESS AdminONE¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆÃ¸¢ID´ÉÍýÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿Âè»°À¤Âå¤ÎÆÃ¸¢ID´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£2021Ç¯3·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¤â¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä´ÉÍýÂÐ¾Ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½¶¯²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ESS AdminONEÎß·×ºÎÍÑ300·ïÆÍÇË
°ìÊý¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢ÆÃ¸¢ID¤Î¸¢¸ÂÍôÍÑ¤Ë¤è¤ëÆâÉôÉÔÀµ¤ä¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃ¸¢ID¤¬Ã¥¼è¤µ¤ì¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤¬¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¿¼¹ï¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤ËÆÃ¸¢ID´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤È¤ªµÒÍÍ¤Î°Õ¼±¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¡¦µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ººÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈÎÇä³«»Ï2Ç¯¤ÇºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ô¤Ï100·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢18¤«·î¸å¤Î2024Ç¯9·îËö¤Ë¤Ï200·ï¡¢¤µ¤é¤Ë16¤«·î¸å¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·îËö»þÅÀ¤Ç300·ï¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑ¥Úー¥¹¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ESS AdminONE¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¡ä ½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Ç¡¢´ÉÍýÂÐ¾Ý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬10¥Îー¥É°Ê²¼¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¿ôÀé¥Îー¥É¤òÄ¶¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä OS¡¢¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢SaaS¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃ¸¢ID¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä ¥æー¥¶ー¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ïÊÌ¡¦½ÅÍ×ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æÊý¼°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ESS AdminONE¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤¬¹â¤¯¡¢±¿ÍÑ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ESS AdminONE¤´ºÎÍÑ¥±ー¥¹
ºÇ¶á¤Î¤´ºÎÍÑ¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶âÍ»¡¦Î®ÄÌ¡¦À½Â¤¡¦¸ø¶¦¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÉôÅýÀ©¶¯²½¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÂÐºö¤òÌÜÅª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ºßÂð¤ä¥ê¥âー¥È¤«¤é¤Î°ÂÁ´¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆESS AdminONE¤Ï¡¢¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¹½À®¤ÈÂß¤·½Ð¤·¥Äー¥ë¹½À®¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ÎºÎÍÑ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ïºî¶È¶è²è¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÉ¬¤ºESS AdminONE¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¤µ¤é¤Ëºî¶È¶è²è¤«¤éËÜÈÖ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âESS AdminONE¤Ë¤è¤ëÀ©¸æ¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ2½Å¤ÎËÉ¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ESS AdminONE¹½À®Îã
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2002Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£¶âÍ»¡¢¸ø¶¦¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦Âçµ¬ÌÏ¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ´ÉÍýµÚ¤Ó±¿ÍÑÅýÀ©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾ÚÀ×´Æºº¥Äー¥ë15Ç¯Ï¢Â³»Ô¾ì¥·¥§¥¢1°Ì(¢¨1)¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖESS REC¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö¼Ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¨¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§3682)
ÂåÉ½¼Ô¤ÎÌò¿¦¡¦»áÌ¾¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ°æ¿ÊÌé
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3-3-2 ¥È¥ë¥Êー¥ìÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®7F
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.et-x.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¶âÍ»¡¢¸ø¶¦¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦IT¥·¥¹¥Æ¥à¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±¿ÍÑ¤ÈÅýÀ©¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 14Ç¯Ï¢Â³»Ô¾ì¥·¥§¥¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëESS REC¤ò´Þ¤á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Îß·×¤Ç¤ÎºÎÍÑ´ë¶È¿ô¤Ï800¼Ò°Ê¾å¡£(2025Ç¯12·îËö»þÅÀ)
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5²¯738Ëü±ß(2025Ç¯12·îËö»þÅÀ)
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2002Ç¯11·î1Æü
¢¨1 ½ÐÅµ¡§ÆâÉô¶¼°ÒÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾ 2024Ç¯ÅÙ¡Ú¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì20ÈÇÌÜ¡Û¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤ÓÆ±¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë²áµî¤ÎÄ´ºº·ë²Ì
https://mic-r.co.jp/mr/03370/
