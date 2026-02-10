¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤¬3·î13Æü¤Ë¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University¡ÁNext Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×Âè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ ¡½ ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼ø¾Þ¼°¤â¼Â»Ü
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢³ØÄ¹¡§»ÔÀîÇî¡Ë¤Ï3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University¡ÁNext Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×Âè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÀ¸À®AI»þÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤ò¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤ØÂ¿¿ô¤¤¤¶¤Ê¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤¬ÁÏ»Ï¤·¤¿¡ÖWiDS¡ÊWomen in Data Science¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡ÖÀ¸À®AI»þÂå¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶µ°é¡Á¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¡¢¿·¤·¤¤SDGs¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢Åù¤òÊç½¸¤·¤¿Âè2²ó¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤â¹Ô¤¦¡£°ìÈÌ»²²Ã¤ÏZOOM»ëÄ°¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¡Ë¤Î¤ß²ÄÇ½¡£
¡¡ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê¤ò³«Àß¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ßÊ¸ÍýÍ»¹ç¤ÎÃÎ¸«¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÈ¯¸«¡¦²ò·è¤¹¤ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Î©¤·¤Æ³Ø¤ÓÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç¤¬ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎICME¡ÊInstitute for Computational & Mathematical Engineering¡Ë¤¬ÁÏ»Ï¤·¤¿WiDS¡ÊWomen in Data Science¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¡¡WiDS¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ÃÄÂÎ¤¬±¿±Ä¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÅù¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¡¢¿·¤·¤¤SDGs¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤äÊúÉé¤ò¡¢ºòÇ¯12·î8Æü¡Á1·î31Æü¤Þ¤ÇÊç½¸¡£114ÁÈ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¿³ºº¤Î¾å¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÅöÆü¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£
¡üWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅöÌÌ¤Î³èÆ°
¡ Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢Ì¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¡£
¢ ¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥Ç¡¼¥¿»×¹Í¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆÃ¤ËÃæ³Ø¹»¡¢¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌµÚ¤ÓÂç³Ø±¡À¸¤ò´Þ¤àÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AIÎÎ°è¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ðËÜÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÞ¾ÍÜ¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤Âå¤ò21À¤µªÃæÍÕ°Ê¹ß¤Î¼Ò²ñ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AIÎÎ°è¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤äÊúÉé¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÉ½¸½ÎÏ¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¡£
¢£Âè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University¡ÁNext Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡É¡×³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û
¡¡2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 13:00¡Á16:00
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û
¡¡¢¨°ìÈÌ»²²Ã¤Ï¡¢ZOOM»ëÄ°¡ÊÍ×ÅÐÏ¿¡Ë¤Î¤ß¡£
¡¡¢¨¼Â»ÜµòÅÀ¡§¥¦¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯1st³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3ÃúÌÜ2¡Ý1¡¡Ï»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ï¡¼
¡Ú»ëÄ°¿½¹þ¡Û
¡¡3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë²¼µURL¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡ÊÀèÃå250¿Í¡Ë¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤¬ÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦ÅÐÏ¿¥Õ¥©¡¼¥à¡§ https://forms.gle/addQQDxR3j5aC7wx6
¡ÚÌÜ¡¡Åª¡Û
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI¤Î¸½ºß¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¾Íè¤ò¸ì¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û
¡û13:00¡Á13:10
¡¡³«²ñ
¡¦¾®Ìî ÍÛ»Ò¡ÊWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¡û13:10¡Á14:10
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÔÌäÂêÄóµ¯¡Õ
¡¦¡ÖÀ¸À®AI¤Î¸½ºß¡×óîÆ£ ÆØÈþ»á¡ÊÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çÉô¡Ë
¡¦Í¼±¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ô¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Õ
¥Æ¡¼¥Þ¡§À¸À®AI»þÂå¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶µ°é¡Á¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡©¡Á
¡¦óîÆ£ ÆØÈþ»á¡ÊÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çÉô¡Ë
¡¦¥É¥¥¥é¥´ ±ÑÍý²Ö »á¡ÊÀ»ÆÁ³Ø±àÃæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¦¾®Ìî ÍÛ»Ò ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¡Â¾
¢¨»öÁ°¤ËÍ¼±¼Ô¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿ÏÀÅÀÅù¤òÆ§¤Þ¤¨Æ¤µÄ
¡û14:10¡Á15:20
¡¡Âè2²ó¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨²¼µ»²¾È¡Ë·ë²ÌÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°
¡ÔÆÃÊÌ¹Ö±é¡Õ
¡¦Åè粼 ÅÄÄá»Ò»á¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×¥ê¥Ð¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ô¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¿³ºº°Ñ°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¡û15:20¡Á15:40
¡¡¶¨»¿ÃÄÂÎ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¦¾¾»³ ºÚ¡¹»á¡ÊÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çÉô¡Ë
¡¦ºäº¬ ÍÚ»á¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯£±£ó£ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡BDE Strategic Business Unit¡¡PMM¼¼¡Ë
¡û15:40¡Á15:50
¡¡¹ÖÉ¾
¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¹âÅù¶µ°é¶É ÀìÌç¶µ°é²Ý
¡û15:50¡Á16:00¡¡
¡¡ÊÄ²ñ¤Î°§»¢
¢£¡ÉWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University¡ÁNext Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡É
¡¡Âè2²ó¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó
¡Ê±þÊç¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¡ÛÁ´¹ñ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡À¸¤ò´Þ¤à¡Ë¡£±þÊç¤Ï¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï5Ì¾°ÊÆâ¤Î¥Á¡¼¥à¡ÊÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë¡£
¡ÚÌÜÅª¡Û¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î»þÂå¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI¿Íºà¤ÎÍÜÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú±þÊçÆâÍÆ¡Û¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¡¢¿·¤·¤¤SDGs¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤äº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡ÚÊç½¸ÆâÍÆ¾ÜºÙ¡Û https://www.otsuma.ac.jp/news_academic/info/135979/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÛÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¶µ¼ø ¾®ÌîÍÛ»Ò¡Ê widstokyo.owu.info@gmail.com ¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡¡¹Êó¡¦Æþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¹Êó¡¦Êç½¸¥°¥ë¡¼¥×¡¡
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®12
TEL¡§03-5275-6011
FAX¡§03-3261-8119
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
