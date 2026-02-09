【2026最新】OCRフリーソフトおすすめ8選｜無料で高精度に文字認識する方法を徹底解説
AI搭載・高精度OCRPDNobを無料ダウンロード：https://bit.ly/4adnFWJ
画像やPDF内の文字をコピーできず、不便に感じたことはありませんか？
そんなときに活躍するのが OCR（光学文字認識）ソフト です。
近年は、無料で使える高精度OCRフリーソフト が増え、PDF・画像・スキャン書類からでも簡単にテキスト抽出が可能になりました。
ここでは、2026年最新版・無料で使えるおすすめOCRフリーソフト8選を厳選し、それぞれの特徴・精度までわかりやすく解説します。
Part1. OCRフリーソフトの選び方【無料でもここが重要】
OCRフリーソフトは数多く存在しますが、適当に選んでしまうと「文字認識の精度が低い」「日本語がうまく読み取れない」「操作が難しくて使いづらい」といった失敗につながりがちです。
特に、PDF資料の編集や業務効率化を目的としてOCRを使う場合は、ソフト選びが結果を大きく左右します。
無料だからといって安易に選ばず、いくつかの重要なポイントを事前にチェックしておくことが大切です。
OCRフリーソフトを選ぶ際の6つのチェックポイント
OCRフリーソフトを選ぶ際は、次の6つのポイントを押さえておくと失敗しにくくなります。
文字認識精度の高さ
OCRの基本は文字を正確に読み取れること。精度が低いと修正作業が増え、作業効率が下がります。
日本語対応の有無
日本語の縦書きや漢字に対応していないソフトもあるため、日本語OCR対応は必須です。
対応ファイル形式
PDFや画像（JPEG、PNGなど）、普段使う形式に対応しているか確認しましょう。
操作性（UI）の分かりやすさ
初心者でも直感的に使えるかどうかは、継続利用のしやすさに直結します。
追加機能の有無
PDF編集や変換機能があれば、作業をまとめて効率化できます。
開発元の信頼性
実績やサポート体制が整っているかも、安心して使うためのポイントです。
業務利用なら「OCR＋PDF編集」対応がおすすめ
業務や資料編集で使うなら、OCRとPDF編集を一体で使えるソフトが便利です。
文字認識から編集・変換までを一括で行えるため、作業時間を大幅に削減できます。
Part2. おすすめOCRフリーソフト8選【2026年版】
1. Tenorshare PDNob｜AI搭載・高精度OCRの決定版【おすすめ】
日本語対応・認識精度・使いやすさのバランスが非常に優れており、総合力で最も評価できるOCRフリーソフトです。
Tenorshare PDNobは、最新のAI技術（DeepSeek・ChatGPT-4）を活用した高精度OCRに対応したPDF編集ソフトです。文字認識だけでなく、PDFの編集・変換・結合・分割まで一括で行える点が大きな特徴です。
OCR後すぐに編集や再利用ができるため、業務用途や資料作成を想定している方にも向いています。
PDNobを無料ダウンロード：https://bit.ly/4adnFWJ
主な特徴
AI＋ADRT（適応型文書認識技術）による高精度OCR（最大約99％）
日本語完全対応、UIもすべて日本語
OCR後すぐにWord・Excel・PowerPointへ変換可能
対応OS
Windows / macOS
基本情報
文字認識精度：★★★★★
対応言語：16言語（日本語・英語ほか）
無料版：OCRは週1回まで利用可能
Tenorshare PDNobでOCRを行う手順（3STEP）
STEP1：PDFを読み込む
Tenorshare PDNobを起動し、「OCR PDF」を選択してOCRしたいPDFファイルを読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341006/images/bodyimage1】
STEP2：OCRを実行・変換する
