楽々Webデータベースがスマホ／タブレットでの操作性改善で現場DXを推進！〜 アプリごとの表示モード切り替えや手書き型項目の入力漏れ防止機能を搭載 〜





















































住友電工情報システム株式会社は、ノーコード型エクセル業務効率化支援ツール「楽々Webデータベース(らくらくウェブ データベース)Ver.3.9.2」(以下、楽々WDB)を2026年2月より提供開始しました。最新版では、アプリの表示モード切り替え機能や、手書き型項目の必須入力設定・サムネイル表示に対応しました。さらに、Excelファイルをもとにしたアプリの作成・編集において、作業内容の一時保存が可能になりました。これにより、アプリ利用時の利便性向上、アプリ構築時の効率化を実現し、現場DXの推進を強力に支援します。楽々WDBは、ExcelファイルをWebアプリ化することで、従来行っていたExcelファイルの配布・収集・集計の作業を大幅に軽減し、最新情報をリアルタイムに共有できるため、業務の効率化と品質向上を実現します。楽々WDBは業務DXを推進するツールとして、2018年10月よりクラウド版を、また2019年10月からはオンプレミス版をそれぞれ提供開始し、多くのお客様にご活用いただいております。今回追加された主な新機能は以下のとおりです。１．アプリの表示モード切り替え機能(デバイスを問わない操作性の向上)楽々WDBのアプリの表示モードにおいて、スマート表示とワイド表示を自由に切り替え可能になりました。従来はデバイスの画面サイズに応じて表示モードが自動固定されていたため、タブレット利用時にスマート表示が適応され、表示項目の不足により作業効率が低下する場合がありました。最新版では利用デバイスを問わず、ユーザが最も操作しやすい表示モードへ切り替え可能です。たとえば、タブレット利用時にワイド表示に切り替えることで、1画面により多くの項目を表示でき、現場での業務効率がさらに向上します。なお、この設定はユーザごと、アプリごとに保存されるため、利用のたびに再設定する手間もかかりません。■タブレットを利用した保守点検報告の表示モード切り替えイメージ２．手書き型項目の機能改善(必須入力設定・サムネイル表示対応)手書きのサインや画像へのコメント入力ができる手書き型項目において、必須入力設定と一覧照会時のサムネイル表示に対応しました。必須入力設定を活用することで、受領サインなど重要データの入力漏れを防止できます。さらに、一覧形式で複数のサインをまとめて確認できるため、現場の検印などの作業効率が大幅に向上します。■手書き型項目のサムネイル表示イメージ３．Excelファイルをもとにしたアプリの作成・編集時の一時保存と同時編集の制限Excelファイルをアップロードしてアプリを作成・編集する機能において、作業内容の一時保存が可能になりました。最新版では、複雑なアプリを少しずつ構築する場合でも、中断した箇所からいつでもスムーズに作業を再開できます。また、一時保存中は他ユーザの編集を制限する排他制御にも対応しており、意図しない上書きを防ぎながらアプリの構築を進められます。■Excelファイルをもとにしたアプリの一時保存・再開のイメージ当社は今後も、だれでもかんたんに構築可能で、スピーディに業務効率化できる機能をもつ製品のご提供に取り組んでまいります。