【うまい棒ケース】のアクテック、公式キャラクター「アルミーヌ」がアクリルスタンドになりました！ 12/23（火）アクテックストアで販売開始！！
アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、初の公式キャラクター「アルミーヌ」のアクリルスタンドを12月23日（火）にアクテックストアで販売を開始します。
弊社の特別宣伝担当として、SNSを中心にアクテックの情報をお届けしているアルミーヌが、
この度、アクスタとなって皆様にお目見えいたします。
職場のデスクに飾ったり、お部屋のインテリアにしたり、外出先で写真撮影したり、思い出作りに…
あなたの日常にそっと寄り添うパートナーとして、楽しい時間をお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage1】
■仕様
商品名：アルミーヌ アクリルスタンド
素 材：アクリル
サイズ：本体約H48mm×W48mm 台座約52mm×32mm
販売価格：1,200円（税込み・送料込み）
※商品の発送は2026年1月5日以降となります
■アルミーヌのご紹介
役 職：アクテック特別宣伝担当 （通称：看板犬）
好きなもの：アルミケース、美味しいごはん、作業中の人間、散歩
苦手なもの：すごく暑い日、すごく寒い日、水に濡れること
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage3】
【アクテックストアよりご注文いただけます】
https://actecstore.com/Products/catalog/135/ADS-01/
アルミーヌ紹介ページ
https://actec1972.co.jp/news/news-645_alumiinu-introduction/
アクテックコーポレートサイト
https://actec1972.co.jp
アクテックストア
https://actecstore.com
X
https://x.com/actec1972
Instagram
https://www.instagram.com/actec1972
YouTube
https://www.youtube.com/@actec1972
Facebook
https://www.facebook.com/actec1972
配信元企業：アクテック株式会社
弊社の特別宣伝担当として、SNSを中心にアクテックの情報をお届けしているアルミーヌが、
この度、アクスタとなって皆様にお目見えいたします。
職場のデスクに飾ったり、お部屋のインテリアにしたり、外出先で写真撮影したり、思い出作りに…
あなたの日常にそっと寄り添うパートナーとして、楽しい時間をお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage1】
■仕様
商品名：アルミーヌ アクリルスタンド
素 材：アクリル
サイズ：本体約H48mm×W48mm 台座約52mm×32mm
販売価格：1,200円（税込み・送料込み）
※商品の発送は2026年1月5日以降となります
■アルミーヌのご紹介
役 職：アクテック特別宣伝担当 （通称：看板犬）
好きなもの：アルミケース、美味しいごはん、作業中の人間、散歩
苦手なもの：すごく暑い日、すごく寒い日、水に濡れること
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage3】
【アクテックストアよりご注文いただけます】
https://actecstore.com/Products/catalog/135/ADS-01/
アルミーヌ紹介ページ
https://actec1972.co.jp/news/news-645_alumiinu-introduction/
アクテックコーポレートサイト
https://actec1972.co.jp
アクテックストア
https://actecstore.com
X
https://x.com/actec1972
https://www.instagram.com/actec1972
YouTube
https://www.youtube.com/@actec1972
https://www.facebook.com/actec1972
配信元企業：アクテック株式会社
プレスリリース詳細へ