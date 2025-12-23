【うまい棒ケース】のアクテック、公式キャラクター「アルミーヌ」がアクリルスタンドになりました！ 12/23（火）アクテックストアで販売開始！！

アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、初の公式キャラクター「アルミーヌ」のアクリルスタンドを12月23日（火）にアクテックストアで販売を開始します。


弊社の特別宣伝担当として、SNSを中心にアクテックの情報をお届けしているアルミーヌが、
この度、アクスタとなって皆様にお目見えいたします。

職場のデスクに飾ったり、お部屋のインテリアにしたり、外出先で写真撮影したり、思い出作りに…
あなたの日常にそっと寄り添うパートナーとして、楽しい時間をお届けします。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage1】

■仕様
商品名：アルミーヌ　アクリルスタンド
素　材：アクリル
サイズ：本体約H48mm×W48mm　台座約52mm×32mm
販売価格：1,200円（税込み・送料込み）

※商品の発送は2026年1月5日以降となります


■アルミーヌのご紹介
役　職：アクテック特別宣伝担当　（通称：看板犬）
好きなもの：アルミケース、美味しいごはん、作業中の人間、散歩
苦手なもの：すごく暑い日、すごく寒い日、水に濡れること

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage2】

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336909&id=bodyimage3】

【アクテックストアよりご注文いただけます】
https://actecstore.com/Products/catalog/135/ADS-01/

アルミーヌ紹介ページ
https://actec1972.co.jp/news/news-645_alumiinu-introduction/


アクテックコーポレートサイト
https://actec1972.co.jp

アクテックストア
https://actecstore.com

X
https://x.com/actec1972

Instagram
https://www.instagram.com/actec1972

YouTube
https://www.youtube.com/@actec1972

Facebook
https://www.facebook.com/actec1972

