アートのECプラットフォーム「OIL」とYouTubeチャンネル「META TAXI」によるコラボレーション展示を、六本木 蔦屋書店にて1月4日（日）より開催。



























アートのECプラットフォーム「OIL」内のコンテンツ「OIL SELECTION」は、ひとりの作家に焦点を当てた特集記事とオンラインでの作品販売によって、作家の現在地を示す企画です。今回コラボレーションする「META TAXI」は、「現実と仮想の境をなくすバーチャルタクシー」をコンセプトに掲げ、夜の東京を走るタクシーに乗り込んだ2人が、「アバター」の姿でトークを展開するYouTubeチャンネル。制作には新進気鋭のクリエイターたちが起用されています。











本展では、「OIL SELECTION」で特集した3名の作家の作品とともに、「META TAXI」のアバターたちも展示の一部となって、展示空間全体で「META TAXI」の世界観を演出します。ともにオンラインをプラットフォームにする両コンテンツのコラボレーションによって、アートとクリエイションが交差し、ジャンルの垣根を超えた新しい表現の文化が生まれる「場」となることを目指します。また、展示と合わせて「META TAXI」公式グッズの販売を、六本木 蔦屋書店1FのフェアスペースROPPONGI ATRIUMとOIL by 美術手帖ギャラリー（渋谷PARCO 2F）にて行います。

本展では、イラストレーター・TELによる描きおろし巨大イラストが登場。会期中、高さ2.5m・幅14mのアートウォールを、



META TAXIのキャラクターたちがジャックします。









撮影＝Kenshu Shintubo



























田口愛子（Aiko Taguchi） 田口愛子（Aiko Taguchi）





出展作家について浅野克海（Katsumi Asano）繊細な波状筆致と原色をベースとした大胆な色使いで、圧倒的な熱量の絵画を描く作家。波状筆致と、厚い絵具と絵筆との交差による集積を「エネルギーの技法」と名付けている。人物画が代表的だった浅野は、本展を機に風景画を発表。自身の技法とあわせて、新宿・歌舞伎町の「夜の街」で欲望が渦巻く様子を「現代の風景画」として描く。杉田万智（Machi Sugita）鮮やかな光によって幻想的な雰囲気を醸し出す作品を描く。現実にある問題を、光り輝く表現に置き換えて照らし出し、作品によって様々な社会問題について考える契機をつくり出したいと考えている。ここではないどこかの風景や、国籍・身分・性別を問わない人間の姿を淡い光で描くことで、「理想の世界」を表現する。人間の身体における美の追求をテーマに、デジタルな要素を平面に落とし込み、現実と虚構を横断する絵画を発表している。本展では、自身の代表的なシリーズである、架空の生命体「ボディ」をGoogleストリートビューに登場させ、記録された軌跡として表現したシリーズ作品を発表する。現実を象徴する背景が虚構である「ボディ」のリアリティを高め、デジタルとアナログを横断しながら、新たな身体が躍動する美しさを描く。「OIL SELECTION」についてひとりの作家に焦点を当てた特集記事とオンラインでの作品販売を行う企画。また、「OIL」が独自に販売を行うストア名でもある。最新記事：「胗澤貴彦の作品販売がスタート。身体性を持つ空間を求め、森羅万象を思う」「META TAXI」について毎週金曜日21時更新のYouTubeチャンネルを中心としたバーチャルタクシープロジェクト。アーティスト、芸人、クリエイターなど様々なジャンルのゲストが毎回アバター姿となって登場。夜の東京を走るタクシーに乗り合わせた二人が、ここだけのトークを繰り広げる。オフィシャルサイト：https://metataxi.jp/YouTube : https://www.youtube.com/@METATAXI.officialX : https://x.com/METATAXI_jpInstagram : https://www.instagram.com/metataxi.official/展示詳細「UNFRAMED by OIL × META TAXI」会期｜2026年1月4日（日）〜1月30日（金）会場｜六本木 蔦屋書店 2F アートウォール住所｜東京都港区六本木6−11−1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り時間｜8：00〜23：00休館日｜1月1日（木）※12月31日（水）は9：00〜19：00、1月2日（金）10：00〜19：00の時短営業主催｜OIL料金｜無料HP｜https://store.tsite.jp/roppongi/※時間は変更となる場合もございます。詳細は店舗HPをご覧ください。〈グッズ販売について〉■六本木 蔦屋書店（1F ROPPONGI ATRIUM）住所｜東京都港区六本木6−11−1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り販売期間｜2025年12月27日（土）〜2026年1月12日（月・祝）時間｜9：00〜23：00※12月31日（水）9：00〜19：00、1月1日（木）休業、1月2日（金）10：00〜19：00■OIL by 美術手帖ギャラリー住所｜東京都渋谷区宇田川町１５−１ 渋谷パルコ 2F販売期間｜2026年1月4日（日）〜1月30日（金）時間｜11：00〜21：00※12月31（水）11：00〜18：00 1月1日（木）、2日（金）休業※詳細は店舗HPをご覧ください。https://shibuya.parco.jp/アートのECプラットフォーム「OIL」とは？美術コンテンツの制作から展示やイベントの企画まで、美術における新たな価値を提案するECプラットフォームです。日本を代表するギャラリーやアートストアとともにこのサービスを通じて、世界中の方へ「アート作品との出会い」と「アート作品の購入」体験を創出します。https://oil.bijutsutecho.com/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CCCアートラボ事業部 広報メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp