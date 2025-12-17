こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Relief TherapeuticsとNeuroX、事業統合を完了、MindMaze Therapeuticsを設立
スイス・ジュネーブ- EQS Newswire - 2025年12月17日 -MindMaze Therapeutics Holding SA（スイス証券取引所：MMTX ( https://www.six-group.com/en/market-data/shares/share-explorer/share-details.CH1251125998CHF4.html#/ )；以下、「MindMaze Therapeutics」または「当社」）は本日、神経疾患に対する、エビデンスに基づくプレシジョンデジタルセラピューティクスを提供する商用化段階の企業であるNeuroX Group SA（以下、「NeuroX」）との事業統合を完了したことを発表しました。統合後の新会社は、MindMaze Therapeutics Holding SAの名称で運営されます。
最終的な事業統合契約を2025年10月に締結し、その後、同年11月の臨時株主総会において株主の承認を得て取引が成立しました。今回のトランザクションにより、神経疾患に対するプレシジョンデジタルセラピューティクスや薬物療法、最先端のデバイス、データ、AI搭載のプラットフォームを統合した、業界初のエコシステムを有する総合企業を設立しました。MindMaze Therapeuticsは、神経疾患の治療のあり方を刷新し、患者さんの生活を変えることを目指しています。
スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）の理事ならびに神経科学および認知神経補綴学教授であり、ジュネーブ大学病院の臨床神経科学科の非常勤教授でもあるOlaf Blanke博士は次のように述べています。「神経疾患は、世界中で障害の主要な原因となっています。この状況は、高齢化によって悪化しており、6人に1人が神経疾患を発症すると予想されていることから、効果的かつ拡張可能なソリューションがこれまで以上に早急に求められています。また、神経リハビリテーションには、機能回復のための集中的で反復的なトレーニングが必要ですが、従来の医療システムでは十分な治療を提供できないことが多く、何百万人もの患者さんが最適な治療を受けられないままになっています。MindMaze Therapeuticsは、臨床的に実証された神経治療を提供することでこの課題に対処し、病院からリハビリセンターを経て、帰宅するまでの回復の過程をサポートします」
MindMaze Therapeuticsの取締役会会長であるWalid Hannaは次のように述べています。「今日からMindMaze Therapeuticsの新たな一章が始まります。当社は、臨床的に実証されたイノベーションを基盤としています。そして、神経疾患の治療を変革するというミッションを原動力として、神経疾患における運動機能と認知機能の回復における解決しにくい重大な課題に取り組みます。当社は現在、神経疾患のプレシジョンセラピューティクスのプラットフォームを強化し、大規模な影響をもたらすことに力を注いでいます。Relief Therapeuticsの能力とバイオ医薬品の資産を組み込むことで、当社の成長戦略を強化し、『医薬品とデジタル技術の統合』と『開発の機会拡大』の両方を推進していきます」
MindMaze Therapeuticsは、株式交換によりNeuroXを買収しました。この取引は、当社の新規発行普通株式1億4000万株と引き換えに、NeuroXのすべての発行済株式を元株主が提供する形で行われました。当社の新株は、承認された目論見書および適用される規則に従い、本日スイス証券取引所での取引および上場が承認され、当社の全ての上場普通株式は、直ちに取引開始されます。新たなティッカーシンボルはMMTXです。取引後の発行済株式総数は、自己株式を除いて152,602,044株となります。
免責事項
本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれており、「believe（考える）」、「assume（仮定する）」、「expect（期待する）」、「intend（意図する）」、「may（〜場合がある）」、「could（〜し得る）」、「will（〜する予定である）」などの単語や類似の表現によって識別される場合があります。これらの記述は、現在の計画や仮定に基づくものであり、実際の結果、財務状況、業績または達成度が、明示または暗示された内容とは大きく異なるリスクおよび不確実性があります。このような要因には、事業、経済、財務、規制および競争上の要因の他、当社が戦略を実行する能力および事業運営を支えるための十分な資源を確保する能力などが含まれます。本情報は、本資料の発表日現在において提供されたものであり、MindMaze Therapeuticsは、新たな情報、将来の出来事およびその他の結果として、本資料に記載される将来の見通しを更新する義務を負いません。
詳しい内容は以下をご覧ください。
ファイル：Ad hoc release_MindMaze_Closing Business Combination ( https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=448c8a8ce2b143201c89d5fca4d0bfd7 )（臨時リリース「MindMaze Therapeutics、事業統合を完了」）
MindMaze Therapeuticsについて
MindMaze Therapeuticsは、2025年12月にRelief Therapeutics Holding SAおよびNeuroX Group SAの事業統合により設立された、スイスに本拠を置く商用化段階企業です。当社は、神経疾患および脳障害に対する業界初のデジタル治療を開発、商業化しています。またソフトウェア、センサー、遠隔医療を統合した先進的な脳技術プラットフォームを基盤とする当社のソリューションは、世界中の診療所や患者さんの自宅で利用されています。MindMaze Therapeuticsの臨床的に検証された神経治療は、脳卒中、パーキンソン病、加齢に伴うリスク状態などにおいて、顕著な医療経済効果を示しています。当社は、多発性硬化症、脊髄損傷、外傷性脳損傷、アルツハイマー病など、隣接する神経学的適応症における研究開発パイプラインの拡張を続けています。
また当社は、Relief Therapeuticsが有する希少な皮膚疾患、代謝性疾患および呼吸器疾患における開発中および市販されているバイオ医薬品のポートフォリオを管理しています。
MindMaze Therapeuticsは、スイス証券取引所に上場（MMTX）( https://www.six-group.com/en/market-data/shares/share-explorer/share-details.CH1251125998CHF4.html#/ )しており、米国ではOTCQBにおいて取引されています（RLFTF ( https://www.otcmarkets.com/stock/RLFTF/overview )、RLFTY ( https://www.otcmarkets.com/stock/RLFTY/overview )）。
詳しい情報は、www.mindmazetherapeutics.com ( https://mindmazetherapeutics.com/ )をご覧ください。
