こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
知られざる魅力のある国 リトアニア留学という選択 駐日リトアニア大使から学ぶ特別講演会を1月8日に開催ーカウナス工科大学との学生交流に関する大学間協定締結を記念ー
日本女子大学（東京都文京区、学長：篠原聡子）は、2026年1月8日（木）にリトアニア共和国（以下、リトアニア）の駐日特命全権大使であるオーレリウス・ジーカス博士をお迎えし、特別講演会「駐日リトアニア大使から学ぶリトアニアの魅力」を開催いたします。
本学は2025年9月にリトアニアのカウナス工科大学（Kaunas University of Technology、リトアニア・カウナス）と学生交流に関する大学間協定を締結しました。カウナス工科大学は、欧州各国を中心とする多数の大学と交流実績があり、欧州研究プロジェクトへの参加や国際連携教育にも積極的に取り組んでいる大学です。本協定締結を記念して、今回の講演会では日本への留学経験を持つオーレリウス・ジーカス大使をお招きし、リトアニアの歴史や文化、経済、社会など幅広い魅力を紹介いただきます。どなたでも参加できますので、事前申し込みの上、奮ってご参加ください。
■特別講演会のテーマ
「駐日リトアニア大使から学ぶリトアニアの魅力」
金沢大学、早稲田大学に留学され、リトアニアで日本語教育や日本文化の普及に携わられた後、2022年から駐日リトアニア大使に就任されているオーレリウス・ジーカス大使より、リトアニアの歴史や文化、経済、社会など幅広い魅力を紹介いただきます。当日はリトアニアのお菓子のプレゼントを予定しています。講演会の詳細はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.jwu.ac.jp/unv/jwu_times/2025_1212_01.html
■参加費
参加費：無料
■日時・会場
日時：2026年1月8日（木）13：30〜15：00（13：00受付開始）
会場：日本女子大学 目白キャンパス 成瀬記念講堂（東京都文京区目白台2-8-1）
■申し込み方法
参加をご希望される方は以下URLよりお申し込みください。
https://x.gd/463QZ
※申し込み期限：12 月23 日（火）正午
※当日は日本語でご講演いただきます
■オーレリウス・ジーカス大使のプロフィール
1978年、リトアニア・カウナス市生まれ。ヴィータウタス・マグヌス大学で美術史（学士）、コミュニケーション学（修士）、政治学（博士）を学び、後に同大学アジア研究センター長、政治・外交学部准教授を歴任。博士号取得のテーマはパブリック・ディプロマシー。文部科学省国費外国人留学生として金沢大学と早稲田大学に留学し、国際交流基金でのインターンシップも修了。2022年5月より現職。
■リトアニア留学の魅力
リトアニアは、質の高い高等教育と多文化的な学修環境を兼ね備えたヨーロッパの留学先です。欧州連合（EU）およびシェンゲン協定加盟国であり、英語で開講される授業が多いことに加え、学生向けの生活費が比較的抑えられている点も留学生にとって魅力となっています。
また、歴史的な街並みと豊かな自然が共存する落ち着いた環境の中で、学業と生活がバランスよく営める点も特徴です。とくに、デジタル技術や工学系分野に強みを持つ同国では、国際的な研究プロジェクトへの参加機会に恵まれており、欧州各国とのネットワークを広げながら専門性を高めることが期待できます。日本との学術交流も活発に進んでおり、異文化理解を深めつつ、新たな視点と実践的な能力を育む場として、リトアニアは大きな可能性を持つ留学先です。
■カウナス工科大学について
カウナス工科大学は、1922年に創立されたリトアニア大学の工学部を起源とする、リトアニアを代表する工科大学です。バルト三国最大の理工系高等教育機関として知られ、特に工学、情報科学、テクノロジー、応用化学などの分野で国際的にも高く評価されています。また、欧州各国を中心とする多数の大学と交流実績があり、欧州研究プロジェクトへの参加や国際連携教育にも積極的に取り組んでいます。
■日本女子大学の国際交流・留学の取り組みについて
日本女子大学では、学部生を対象に在学中に１学年相当まで留学ができる「協定大学留学」と「認定大学留学」の２種類の留学制度を設けています。アメリカのセブンシスターズと呼ばれる名門女子大学のウェルズリー・カレッジやマウント・ホリヨーク・カレッジを始め、世界的にも教育・研究活動で評価の高い大学と締結しています。
本学が認める留学は、本学の学修の延長として専門科目の一部を外国で学ぶことや異文化でのコミュニケーションを体得することに主眼が置かれています。また、本学では留学学生の経済的負担を軽減するため独自の奨学金制度を設けて、より多くの学生が積極的に留学できるよう支援しています。
留学だけでなく長期休暇中には、本学教員によって企画される大学公認の海外短期研修も世界各国で実施されています。学術交流に関する協定を積極的に締結しており、海外でのより幅広い学術交流を促進しています。外国人留学生の受け入れでは、例年約 50名の留学生（正規生［学部・大学院］、交換・短期留学生等）が本学に在学しており、日本人学生や卒業生、附属校園の園児、児童および生徒とのさまざまな交流の機会を設けています。
【参照リンク】
リトアニア共和国大使館HP
https://jp.mfa.lt/jp
カウナス工科大学（Kaunas University of Technology）
https://en.ktu.edu/
日本女子大学の留学制度
https://www.jwu.ac.jp/unv/abroad/institution.html
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。昨年度は「建築デザイン学部」を開設し、今年度には「食科学部」を開設しました。さらに2026年度に文学部2学科の名称変更を予定し、2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
TEL：03-5981-3163
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本学は2025年9月にリトアニアのカウナス工科大学（Kaunas University of Technology、リトアニア・カウナス）と学生交流に関する大学間協定を締結しました。カウナス工科大学は、欧州各国を中心とする多数の大学と交流実績があり、欧州研究プロジェクトへの参加や国際連携教育にも積極的に取り組んでいる大学です。本協定締結を記念して、今回の講演会では日本への留学経験を持つオーレリウス・ジーカス大使をお招きし、リトアニアの歴史や文化、経済、社会など幅広い魅力を紹介いただきます。どなたでも参加できますので、事前申し込みの上、奮ってご参加ください。
「駐日リトアニア大使から学ぶリトアニアの魅力」
金沢大学、早稲田大学に留学され、リトアニアで日本語教育や日本文化の普及に携わられた後、2022年から駐日リトアニア大使に就任されているオーレリウス・ジーカス大使より、リトアニアの歴史や文化、経済、社会など幅広い魅力を紹介いただきます。当日はリトアニアのお菓子のプレゼントを予定しています。講演会の詳細はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.jwu.ac.jp/unv/jwu_times/2025_1212_01.html
■参加費
参加費：無料
■日時・会場
日時：2026年1月8日（木）13：30〜15：00（13：00受付開始）
会場：日本女子大学 目白キャンパス 成瀬記念講堂（東京都文京区目白台2-8-1）
■申し込み方法
参加をご希望される方は以下URLよりお申し込みください。
https://x.gd/463QZ
※申し込み期限：12 月23 日（火）正午
※当日は日本語でご講演いただきます
■オーレリウス・ジーカス大使のプロフィール
1978年、リトアニア・カウナス市生まれ。ヴィータウタス・マグヌス大学で美術史（学士）、コミュニケーション学（修士）、政治学（博士）を学び、後に同大学アジア研究センター長、政治・外交学部准教授を歴任。博士号取得のテーマはパブリック・ディプロマシー。文部科学省国費外国人留学生として金沢大学と早稲田大学に留学し、国際交流基金でのインターンシップも修了。2022年5月より現職。
■リトアニア留学の魅力
リトアニアは、質の高い高等教育と多文化的な学修環境を兼ね備えたヨーロッパの留学先です。欧州連合（EU）およびシェンゲン協定加盟国であり、英語で開講される授業が多いことに加え、学生向けの生活費が比較的抑えられている点も留学生にとって魅力となっています。
また、歴史的な街並みと豊かな自然が共存する落ち着いた環境の中で、学業と生活がバランスよく営める点も特徴です。とくに、デジタル技術や工学系分野に強みを持つ同国では、国際的な研究プロジェクトへの参加機会に恵まれており、欧州各国とのネットワークを広げながら専門性を高めることが期待できます。日本との学術交流も活発に進んでおり、異文化理解を深めつつ、新たな視点と実践的な能力を育む場として、リトアニアは大きな可能性を持つ留学先です。
■カウナス工科大学について
カウナス工科大学は、1922年に創立されたリトアニア大学の工学部を起源とする、リトアニアを代表する工科大学です。バルト三国最大の理工系高等教育機関として知られ、特に工学、情報科学、テクノロジー、応用化学などの分野で国際的にも高く評価されています。また、欧州各国を中心とする多数の大学と交流実績があり、欧州研究プロジェクトへの参加や国際連携教育にも積極的に取り組んでいます。
■日本女子大学の国際交流・留学の取り組みについて
日本女子大学では、学部生を対象に在学中に１学年相当まで留学ができる「協定大学留学」と「認定大学留学」の２種類の留学制度を設けています。アメリカのセブンシスターズと呼ばれる名門女子大学のウェルズリー・カレッジやマウント・ホリヨーク・カレッジを始め、世界的にも教育・研究活動で評価の高い大学と締結しています。
本学が認める留学は、本学の学修の延長として専門科目の一部を外国で学ぶことや異文化でのコミュニケーションを体得することに主眼が置かれています。また、本学では留学学生の経済的負担を軽減するため独自の奨学金制度を設けて、より多くの学生が積極的に留学できるよう支援しています。
留学だけでなく長期休暇中には、本学教員によって企画される大学公認の海外短期研修も世界各国で実施されています。学術交流に関する協定を積極的に締結しており、海外でのより幅広い学術交流を促進しています。外国人留学生の受け入れでは、例年約 50名の留学生（正規生［学部・大学院］、交換・短期留学生等）が本学に在学しており、日本人学生や卒業生、附属校園の園児、児童および生徒とのさまざまな交流の機会を設けています。
【参照リンク】
リトアニア共和国大使館HP
https://jp.mfa.lt/jp
カウナス工科大学（Kaunas University of Technology）
https://en.ktu.edu/
日本女子大学の留学制度
https://www.jwu.ac.jp/unv/abroad/institution.html
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。昨年度は「建築デザイン学部」を開設し、今年度には「食科学部」を開設しました。さらに2026年度に文学部2学科の名称変更を予定し、2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
TEL：03-5981-3163
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/