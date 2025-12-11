こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
酪農学園大学次期学長に獣医学群の岩野英知教授が再任 ― 任期は2026年4月1日から2029年3月31日までの3年間
酪農学園大学を運営する学校法人酪農学園（北海道江別市／理事長：郄島英也）は、11月25日の理事会および12月9日の評議員会において、次期学長および次期理事に岩野英知教授を選任した。これは、岩野英知学長の任期満了に伴うもの。任期は2026年4月1日から2029年3月31日までの3年間となる。
岩野学長のプロフィールは下記の通り。
［氏 名］ 岩野 英知（いわの ひでとも）
［年 齢］ 56歳（1969年生まれ）
［現 職］ 酪農学園大学 獣医学群 教授
［学 位］
1999年3月 博士（獣医学）
［学 歴］
1996年3月 酪農学園大学酪農学部獣医学科卒業
1999年3月 酪農学園大学大学院獣医学研究科博士課程修了
［職 歴］
1999年4月 大阪大学たんぱく質研究所生理機能部門・研究生
2000年1月 大阪大学たんぱく質研究所生理機能部門・講師（COE研究員）
2002年2月 日本学術振興会海外特別研究員（テキサスM.D.アンダーソン癌研究所）
2003年9月 酪農学園大学獣医学部 講師
2007年4月 酪農学園大学獣医学部 准教授
2016年4月 酪農学園大学獣医学群 教授（現在に至る）
［学内役職］
2013年4月 教育センター教務担当次長
2023年5月 酪農学園大学 学長（現在に至る）
［受賞歴］
1999年10月 日本獣医学会学術集会大会長賞（日本獣医学会）
1999年10月 獣医学奨励賞（第21号）（日本獣医学会）
2012年9月 北海道獣医師会長賞（北海道獣医師会）
2014年9月 北海道地区学会長賞（北海道獣医師会）
2015年2月 獣医学術学会賞（日本獣医師会）
2017年7月 ひらめき☆ときめきサイエンス推進賞（文部科学省）
（参考：酪農学園大学ホームページ）
○教員・研究室一覧 岩野 英知 教授
https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9417.html
▼本件に関する問い合わせ先
酪農学園大学入試広報センター入試広報課
住所：〒069-8501 江別市文京台緑町582番地
TEL：011-388-4158
FAX：011-388-4157
メール：koho@rakuno.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
