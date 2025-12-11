酪農学園大学次期学長に獣医学群の岩野英知教授が再任 ― 任期は2026年4月1日から2029年3月31日までの3年間

写真拡大

酪農学園大学を運営する学校法人酪農学園（北海道江別市／理事長：郄島英也）は、11月25日の理事会および12月9日の評議員会において、次期学長および次期理事に岩野英知教授を選任した。これは、岩野英知学長の任期満了に伴うもの。任期は2026年4月1日から2029年3月31日までの3年間となる。

　岩野学長のプロフィールは下記の通り。

［氏　名］　岩野　英知（いわの　ひでとも）

［年　齢］　56歳（1969年生まれ）

［現　職］　酪農学園大学　獣医学群　教授

［学　位］

　1999年3月　博士（獣医学）

［学　歴］

　1996年3月　酪農学園大学酪農学部獣医学科卒業

　1999年3月　酪農学園大学大学院獣医学研究科博士課程修了

［職　歴］

　1999年4月　大阪大学たんぱく質研究所生理機能部門・研究生

　2000年1月　大阪大学たんぱく質研究所生理機能部門・講師（COE研究員）

　2002年2月　日本学術振興会海外特別研究員（テキサスM.D.アンダーソン癌研究所）

　2003年9月　酪農学園大学獣医学部　講師

　2007年4月　酪農学園大学獣医学部　准教授

　2016年4月　酪農学園大学獣医学群　教授（現在に至る）

［学内役職］

　2013年4月　教育センター教務担当次長

　2023年5月　酪農学園大学　学長（現在に至る）

［受賞歴］

　1999年10月　日本獣医学会学術集会大会長賞（日本獣医学会）

　1999年10月　獣医学奨励賞（第21号）（日本獣医学会）

　2012年9月　北海道獣医師会長賞（北海道獣医師会）

　2014年9月　北海道地区学会長賞（北海道獣医師会）

　2015年2月　獣医学術学会賞（日本獣医師会）

　2017年7月　ひらめき☆ときめきサイエンス推進賞（文部科学省）

（参考：酪農学園大学ホームページ）

○教員・研究室一覧 岩野 英知 教授

　https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9417.html

▼本件に関する問い合わせ先

酪農学園大学入試広報センター入試広報課

住所：〒069-8501　江別市文京台緑町582番地

TEL：011-388-4158

FAX：011-388-4157

メール：koho@rakuno.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/