»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¤Ë¶¨»¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËËÜ¤òÂ£¤ë³èÆ°¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥µ¥ó¥¿¡×¤ò»Ù±ç
¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ»¶ñ¡¡ÅÐ»ÖÉ×¡¢ °Ê²¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¡¢¾Ú·ô¥³¡¼¥É2326¡Ë¤Ï¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§À¶Êå ²Æµ±¡Ë¤Ë¶¨»¿¤·¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØËÜ¤òÂ£¤ë³èÆ°¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥µ¥ó¥¿¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËËÜ¤òÂ£¤ë³èÆ°¤ò»Ù±ç
¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥µ¥ó¥¿¡×¤Ï·ÐºÑº¤µç¡¢ÉÂµ¤¡¢ÈïºÒ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¸³³Êº¹¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢ËÜ¶È¤È¤ÏÊÌ¤Î·Á¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ï2021Ç¯¤«¤é5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤â¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥µ¥ó¥¿¡×¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤È»×¤¤½Ð¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥µ¥ó¥¿¡×¤Î»²²Ã½ñÅ¹¤Ï2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç1,851Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî8Ç¯´Ö¤Ç400,176ºý¤ÎËÜ¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤òÄó¶¡
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëWeb¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¡Öi-FILTER¡×¤ä2025Ç¯8·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±Áí¹ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¡Öi-¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ 10¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¤¬Ìµ½þÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ò¤½¤à´í¸±µ¿»÷ÂÎ¸³¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤·ÏÈï³²¡×¤ä¡Ö¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤á¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È°ÍÂ¸¡×¤Ê¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ËÈ¼¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢°ú¤Â³¤1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¼é¤ì¤ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¤òÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¥¿¤Ë¤Ê¤ëÂç¿Í¡¦´ë¶È¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÃ¯¤«¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡£¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¹ç¤¦¡×¤½¤ó¤Êµ¤±¿¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2008Ç¯¤Î³èÆ°³«»Ï°ÊÍè¡¢Îß·×Ìó2Ëü5Àé¿Í°Ê¾å¤¬¥µ¥ó¥¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìó6Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢Á´¹ñ33ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢44»ÙÉô¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤ä³¤³°¤ÎÃÄÂÎ¡¢ÆÃÄê¤Î½¡¶µ¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
https://www.charity-santa.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÉô¡¡ÈªÆï¡¦´Ø¡¡¡¡
TEL : 03-5220-1670/ E-mail : press@daj.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥ó¥¿
https://www.charity-santa.com/
