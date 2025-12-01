The Mall Group、東南アジア初となるモンチッチとのホリデーコラボレーションを発表、バンコクがアジアの新しい世界的な祝祭の中心地に

キャラクターを活用したカルチャーマーケティングがアジアの小売業界や観光業界を変革する中、このコラボレーションでは、バンコクを祝祭のグローバル拠点としていくタイの野心的な目標をサポートします。イマーシブで心が踊るような感情に響く体験に対する需要が、ファミリー層、世界の旅行者、コレクター、そして「心の癒やし」の瞬間を求める新たな世代の間で高まり続けています。普遍的な魅力、無邪気さ、懐かしさで人を魅了するモンチッチは、体験型が主流になりつつあるタイのホリデーシーズンの理想的なシンボルとなります。





1974年にこども向けの玩具として誕生したモンチッチは、日本、欧州、アジアで絶大な人気を集め、世代を超える文化的なシンボルに成長しました。The Mall Groupのパートナーシップでは、長年親しまれてきた伝統を大切にしながら、日本のストーリーとタイの華やかで温かいホリデームードを一体化させた新鮮な祝祭の要素を取り入れており、訪れる人はアジア独自の祭典の文化に触れることができます。



今年は「楽しい贈り物探し」をテーマに、The Mall Groupの各店舗で様々な特別な催しを展開します。

2025年11月6日から2026年1月11日まで、The Mall Groupの主要店舗では、ショッピングを楽しむタイのお客様や世界からの観光客向けに、季節イベント、テーマに沿ったパフォーマンス、プレミアムキャンペーンを展開します。



今回の画期的なコラボレーションにより、The Mall Groupは世界有数のパートナーや愛されるカルチャーアイコンを結集させ、まったく新しいバンコクのホリデーシーンを提案します。新しく大胆な体験型のモンチッチ体験により、タイをアジアの新たな祝祭のグローバル拠点としてさらに発展させ、世界に輝く多文化の魅力や楽しい懐かしさにあふれ、思い出に残る祝祭の季節を演出し、訪れる人を魅了します。

Emporium（エンポリアム）にモンチッチ・ホリデー・ポップアップストアをオープン：タイ初となるモンチッチ公式ポップアップストアでは、ムエタイ服やタイの伝統的な学生服に身を包んだモンチッチなど、世界中のコレクター垂涎のタイ限定グッズを販売します。The Mall Lifestore Bangkapi（ザ・モール・ライフストア・バンカピ）のモンチッチ・クリスマスタウン：東南アジア初のイマーシブなモンチッチアトラクション。高さ12メートルのモンチッチ像のほか、テーマ型メリーゴーラウンド、没入型インフィニティールーム、モンチッチ・エクスプレス・ステーションなどが楽しめます。このインスタレーションの公開は2026年1月4日までです。プレミアム・コレクターズ・ホリデー・エディション：ブランケット、タンブラー、トートバッグ、ボトル、集めたくなるショッピングバッグなど、タイ限定の厳選グッズをThe Mall Lifestore、Emporium、Siam Paragon（サイアム・パラゴン）で販売します。