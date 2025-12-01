こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
神戸女学院大学国際学部が2026年度入学生を対象とした2つの奨学金制度を設置 ―「グローバル人材育成奨学金制度」と「留学サポート制度」
神戸女学院大学（兵庫県西宮市）国際学部では2026年度入学生を対象として、2つの新しい奨学金制度を設置する。「グローバル人材育成奨学金制度」は、入学前に取得した英語資格のスコアに応じて、入学金および授業料（全額または半額）相当額となる111.6万円または65.8万円を支給する制度。全入試制度が対象で、入試合格後に取得したスコアでも適用される。「留学サポート制度」は、海外留学や研修にかかる費用を、最大で50万円までサポートする。
神戸女学院大学国際学部は、2024年4月に設置された。このたび、学部のアドミッション・ポリシーに沿った学生を積極的に迎えるため、2026年度入学生を対象とした2つの奨学金制度を新設する。
「グローバル人材育成奨学金制度」は、国際学部の入試であれば、年内・年明けを問わず、全方式が対象となる制度。入学までに取得した英語資格スコアであれば、入試合格後であっても有効になる。受給後の実質学費負担は、京阪神地区の私立大学の国際・英語系学部の中では最も低くなる。
「留学サポート制度」は、国際学部の入学者が全員対象となるもの。留学に必要な成績や語学力の条件はあるが、同制度の成績要件はなく、世界で学ぶチャンスを後押しする。
■グローバル人材育成奨学金制度
【対象】
国際学部 英語学科、グローバル・スタディーズ学科の2026年度入学者（入試方式は問わない）
【給与額】
入学前（2026年3月31日まで）の英語資格スコア［英検Ⓡ（CSEスコア）、GTEC、IELTS、TOEFL iBT、TOEIC L&R］を入学後に提出することにより、111.6万円または65.8万円の奨学金を給付。
※入試合格後、入学前に取得したスコアも提出可能。
【給与期間】
標準修業年限（原則4年）
【適用条件】
・2026年度国際学部入学者が対象（入試方式は問わない）
・入学前（2026年3月31日迄）に取得した英語資格スコアの証明書を提出できる者
・「成績優秀者給与奨学金制度」「共通テストスカラシップ制度」との併給は不可
・「高等教育の修学支援新制度」との併給可
■留学サポート制度
【対象】
国際学部 英語学科、グローバル・スタディーズ学科の2026年度入学者（入試方式は問わない）
【給与額】
留学、語学研修、海外フィールドワーク他、大学が指定する留学、研修等に参加で、50万円または10万円の奨学金を給付。
【適用条件】
・2026年度国際学部入学者が対象（入試方式は問わない）
・成績要件なし（留学には必要な成績や語学力の条件あり）
・原則1名につき1回。ただし、先に海外フィールドワークまたは語学研修で受給し、次に留学する場合は差額分を支給
●神戸女学院大学HP
【奨学金・記念賞】
https://www.kobe-c.ac.jp/campuslife/scholarship/
・「150周年記念 共通テストスカラシップ制度奨学金」
創立150周年を記念し、2025年度入試から導入した奨学金。
https://www.kobe-c.ac.jp/assets/files/scholorship_kyotsutest.pdf
【入試情報】
https://www.kobe-c.ac.jp/admissions/info/
【国際学部】
https://e.kobe-c.ac.jp/
・アドミッション・ポリシー
（1）世界の文化や社会の問題に強い関心があり、主体的に関わる志をもつ人
（2）複数の学問分野を学び、事象を多角的にとらえる姿勢を身につけた人
（3）高度な言語運用能力と専門知識を身につけて、社会に貢献したい人
▼本件に関する問い合わせ先
神戸女学院大学 入学センター・広報室
三枝（さえぐさ）、竹内（たけうち）
住所：〒662-8505 兵庫県西宮市岡田山4-1
TEL：0798-51-8585
FAX：0798-51-8583
メール：koho@mail.kobe-c.ac.jp
