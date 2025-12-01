こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
麻布大学、北里大学、日本獣医生命科学大学が獣医学・動物生命科学に係る教育研究の包括連携協定を締結
麻布大学（神奈川県相模原市）、北里大学（東京都港区）並びに日本獣医生命科学大学（東京都武蔵野市）は、この度、3大学の獣医学・動物生命科学に係る教育・研究資源を効果的に活用し、教育の質向上、地域社会の発展及びグローバル人材の育成に寄与することを目的に、包括連携協定を締結する運びとなりました。
＜開催概要＞
●日 時： 2025年12月8日(月) 13:00〜14:00（予定）
●会 場： 麻布大学 本館2階 第1会議室（神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71）
●内 容： 協定の趣旨と経緯の説明、今後の抱負や展開、写真撮影
●出席者：
・麻布大学 学長 村上 賢、副学長 菊水 健史
・北里大学 学長 砂塚 敏明、獣医学部長 岡野 昇三
・日本獣医生命科学大学 学長 鈴木 浩悦、副学長 倉田 修
近年、急速な社会変革や少子高齢化が進む中、大学の持つ知の総和を通した人材育成と研究の発展における役割は、ますます重要になっています。これまで3大学は、人獣共通感染症や産業動物、小動物臨床、ヒトと動物の共生などの分野において、独自の強みを有し、獣医学・動物生命科学分野をけん引してきました。
本協定は、この各大学の強みを融合させ、教育資源の活用、教育連携、研究体制の強化、学生・教職員の交流を促進し、既存の枠組みを超えた新たな獣医学領域の教育研究体制の構築と価値創造を目指すものです。特に、DX活用と実践場面で活躍できる人材、グローバルな視点から協働による問題解決と価値の創造のできる人材育成を通して、獣医学・動物生命科学領域へ貢献していきます。並行して、最先端の獣医療の提供体制、動物生命科学の実践研究による総合知を社会に還元し、将来的にはアジアにおける獣医学・動物生命科学の拠点形成を目指します。
急速に変化する現代社会において、個々の地域ごとに異なる問題を抱えており、その内容は獣医学、動物生命科学が担う動物医療、畜産、食品科学、野生動物、公衆衛生など多岐に亘ります。その解決に向けて、グローバルな視点で対応できる人材のニーズは日々増大しており、これまでの教育の枠組を超えた実践経験と専門領域横断的に知識を結合させた人材の育成が急がれています。例えば、COVID-19に代表されるような人獣共通感染症や食料輸入における安全保障、国内自給率の改善、野生動物の管理、獣害対策、野生動物肉（ジビエ）の食料資源としての利用など、持続可能な「ヒトと動物とそれを取り巻く環境の調和的で健康的な社会」の構築は、今後の国民生活において安全安心をもたらす中心的役割と言えるでしょう。農林水産省、厚生労働省や環境省などが提唱するワンヘルス・アプローチとは、こうしたヒト、動物、環境の健康（健全性）に関する分野横断的な課題に対して、グローバルな視点から問題を解決していくというもので、まさにこの目標に沿った教育研究体制の構築が急がれています。
麻布大学、北里大学、日本獣医生命科学大学では、これまでもこれらの教育研究体制の充実化を進めてきました。麻布大学では、従来の獣医学に加えてヒトと動物に関する共生の視点から多くの教育研究業績を生み出し、世界を牽引してきました。北里大学においては、北里研究所を起点とする感染症などの微生物研究において日本の中心的役割を担ってきています。日本獣医生命科学大学では、学是に「人と動物の生命はひとつ」を掲げ、日本で先駆けて獣医学、動物生命科学、食品安全を幅広く教授する体制を整えてきました。
今回の協定を通して、これらの大学の強みを活かし、さらに融合させた教育研究体制を整えることで、上記の社会からのニーズに応え得る高度な人材の育成と研究の創生に取り組むことを目指します。
具体的には、教育過程における知識や技術を共有し、効率的かつ効果的な教育の体制を整えます。特に、オンデマンドコンテンツを共同制作して共有化を図り、教育水準を高めつつ効率的な手法を確立します。また、実習や研究フィールドの相互利用を高め、幅広い修学と研究の機会を設けます。加えて、社会との連携、海外教育研究機関との交流など、実社会との接続を高め、社会ニーズに則した人材育成に務められるようにします。さらに、これまで知識や技術に重点を置かれてきた教育内容に、問題解決力やデータサイエンスの活用力、グローバルな視点からの実践の機会をより高め、国際的にも活躍できる人材の育成を目指し、この分野でのアジア拠点となれるよう、進めていきます。
＜関連情報＞
●麻布大学について
麻布大学は、2025年に学園創立135周年を迎えました。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、長年の教育研究実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでいます。
獣医学部（獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科）と生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科）の2学部6学科と大学院（獣医学研究科と環境保健学研究科）の教育体制に、学部生、大学院生が学んでおり、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。
麻布大学の概要： https://www.azabu-u.ac.jp/about/
●北里大学について
北里大学は、我が国の近代医学の礎を築いた細菌学者 北里柴三郎を学祖とし、9学部18学科、大学院、附属病院、附置研究所などを有する生命科学の総合大学です。
獣医学部は、十和田キャンパスの獣医学科・動物資源科学科と、相模原キャンパスのグリーン環境創成科学科の3学科から成り、動物生命科学と環境科学を基盤とする高度な専門知識と豊かな人間性を備え、人類の健康と福祉の向上および持続可能な社会・環境の創生に向けて、多様な課題を解決できる人材の養成を目指しています。
北里大学の概要： https://www.kitasato-u.ac.jp/
●日本獣医生命科学大学について
日本獣医生命科学大学は、1881年に日本の畜産振興に寄与する獣医療技術者の育成を使命に9人の若き獣医官が日本で初めて設立した私立獣医学校を起源としています。以来140年以上にわたり常に社会のニーズを読み解きながら、動物を護り活用することによって人類に貢献することを目標に専門教育を展開し、2万人もの卒業生を輩出してきました。現在は2学部4学科のもと、獣医学部では高度化が進む獣医療に対応した獣医師と、チーム獣医療に不可欠な愛玩動物看護師の養成を軸とするライセンス教育を推進し、少人数の実習を基本とした充実した実践教育を行っています。応用生命科学部は学生の多様な興味・関心に応え、畜産業界や食品業界で研究・開発職に従事する人材から、家畜人工授精師、実験動物技術者、HACCP 管理者といった資格を有する専門職人材まで、幅広いフィールドで活躍できる人材育成を進めています。
日本獣医生命科学大学の概要： https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/
＜本件のお問い合わせ先＞
・麻布大学
入試広報・渉外課 担当：中山
住 所：〒252-5201 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目17-71
E-mail：koho@azabu-u.ac.jp
・北里大学
学校法人北里研究所 広報室 担当：福田
住 所：〒108-8641 東京都港区白金5-9-1
E-mail：kohoh@kitasato-u.ac.jp
・日本獣医生命科学大学
入試課 担当：堀
住 所：〒180-8602 東京都武蔵野市境南町１-７-１
E-mail：kouhou@nvlu.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
事務局 入試広報・渉外課
中山
住所：神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
FAX：042-754-7661
メール：koho@azabu-u.ac.jp
