社会背景：複雑化する現代の結婚・離婚事情

近年、日本における離婚率は横ばいながらも、夫婦関係の複雑化や多様化する家族形態により、結婚生活における課題は増加傾向にあります。特に女性は離婚後の経済的自立や子育て、キャリア継続など複合的な困難に直面することが少なくありません。内閣府の統計によれば、ひとり親世帯の約87%は母子家庭であり、その平均年間就労収入は父子家庭の約56%に留まっています。このような社会背景から、離婚を未然に防ぐ「予防的アプローチ」と、やむを得ない場合の「最適解決策」の両面からサポートするサービスの必要性が高まっています。しかし、従来の相談窓口は法律相談や心理カウンセリングなど個別分野に特化したものが多く、総合的な支援体制は限られていました。

「Re婚相談所」フランチャイズオーナーおよび「Re婚シェルジュ」募集概要

「Re婚相談所」は、以下の特徴あるサービスを提供しています：早期相談体制の確立：結婚生活での小さな不満や違和感の段階から相談できる環境を整備し、問題が深刻化する前の予防的介入を実現しています。DNAマッチング等による科学的アプローチ：夫婦間の相性やコミュニケーションスタイルをDNA解析に基づいて分析し、双方の理解促進と関係改善につなげるプログラムを提供しています。ワンストップ型専門家ネットワーク：法律、心理、財務、キャリア支援など多分野の専門家と連携し、相談者のニーズに応じた総合的なサポートを実現。相談者は複数の窓口を訪れる負担から解放されます。面会交流支援「ボヌールシップ」：離婚後の子どもと親の関係維持を支援するワークショップ型第三者機関として、保育園などと連携した安全な環境での交流をサポートしています。

「Re婚相談所」の特長：予防と解決を融合した新発想

「Re婚相談所」の最大の特徴は、「離婚」を「Re婚」と捉え直し、関係の見直しや改善に重点を置いた独自のアプローチにあります。この革新的なビジネスモデルを全国に広げるため、以下の人材を募集します：「Re婚相談所」フランチャイズオーナー：地域に密着した「Re婚相談所」の運営を担うオーナーを募集開業支援パッケージ（研修・マニュアル・集客支援）を提供対象：女性支援に関心のある起業家、士業関係者、キャリアコンサルタントなど「Re婚シェルジュ」認定相談員：女性の婚姻関係の悩みに寄り添う専門相談員を育成6ヶ月の認定研修プログラム（オンライン受講可）対象：カウンセリング経験者、社会福祉士、行政書士、女性支援経験者などナカヤ代表は、「離婚は最後の選択肢であり、その前に試せる解決策はたくさんあります。特に女性が経済的・社会的不利益を被るケースが多い現状を変えるため、志を共にする仲間を全国で求めています。自身のスキルを活かしながら社会貢献できるビジネスモデルとして、多くの方の参画を期待しています」と語っています。

全国ネットワークの構築と今後の展望

「Re婚相談所」は現在、離婚準備支援協会と連携し、全国各地の専門家ネットワークを活用したサービス提供体制の構築を進めています。東京、横浜、名古屋の支部を中心に、関西支部ほか各地の開設準備も進行中です。2026年までに全国10カ所以上の拠点設置を目指すとともに、オンライン相談システムの拡充によって地理的制約のないサービス提供を実現する計画です。また、企業の福利厚生プログラムとの連携や、自治体との協働による地域密着型の支援モデルの開発にも取り組んでいます。「Re婚シェルジュ」の相談者からは、「離婚を考えていたが、専門家の助言により関係改善の方法を見つけることができた」「複数の相談先を回る負担なく、総合的な支援を受けられた」など、高い評価の声が寄せられています。

サービス概要

サービス名：Re婚シェルジュ（Re婚相談所）内容：結婚・離婚に関する総合相談サービス（予防・改善・解決支援）特徴：早期からの予防的相談対応 DNAマッチング等による科学的アプローチ 多分野専門家によるワンストップ支援 面会交流支援「ボヌールシップ」の運営対象：結婚生活に不安や悩みを持つ女性、離婚を検討中の女性募集説明会・問い合わせ先・申込：https://www.la-bonheur.co.jp/個別相談：随時受付（要予約）

お問い合わせ会社概要会社名：株式会社Bonheur所在地：神奈川県横浜市中区代表者：ナカヤタエ事業内容：女性活躍支援事業、離婚に関する相談事業、面会交流支援事業

https://www.la-bonheur.co.jp/