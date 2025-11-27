こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「本当に欲しい」を形に。お客様の声をヒントに生まれた、一着二役の新しい定番コート ビジネスでもカジュアルでも着用できる「リバーシブルコート」を発売
〜お客様の悩みを肌で感じているスタッフならではの視点で考案〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、普段の接客から得たお客様の声をヒントにリバーシブルで着回しができるコートを11月27日（木）から「洋服の青山」主要280店およびオンラインストアにて発売します。
◎商品ページ： https://tinyurl.com/2zehe86d
昨今の節約志向や、サステナブルな消費傾向がある中で、ファッションにおいても“無駄なものは買いたくない”といった意識が浸透しつつあります。そのような背景から「オン・オフどちらでも着回せるコートが欲しい」「服を増やさずにコーディネートの幅を広げたい」といったお客様の声が多く寄せられています。そこで今回は、日々接客をしている店舗スタッフが商品を考案。普段のお客様との会話の中から感じた“もっとこんな商品があったらいいのに”を具現化し、さまざまなシーンで着回しできる「リバーシブルコート」を企画しました。
今回発売するコートは、表裏で異なるデザインのリバーシブル仕様にしました。表側はシンプルで、汎用性の高い無地にしており、裏側はコートの裏地としても馴染み深いチェック柄を採用することでビジネスシーンはもちろん、カジュアルなコーディネートにも合わせやすいデザインとなっています。また、一般的なリバーシブルコートは、表側と裏側の両方にボタンが付けられているのですが、今回のコートは表裏どちらからでも留められるリバーシブル専用のスナップボタンを採用。余計な装飾を削ぎ落とし、シンプルなデザインにするなど、オン・オフで活躍するコートとなっています。
【商品概要】
商品名：リバーシブルステンカラーコート（9402366−11、91）
色柄：ネイビー（表側：無地、裏側：チェック）、ブラック（表側：無地、裏側：チェック）
素材：ポリエステル100％
サ イ ズ：M〜LL（全3サイズ）
販売価格：税込21,890円
販売店舗：洋服の青山主要280店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■商品デザイン、機能
＜無地＞
ビジネスやフォーマルなシーンとも相性抜群
＜チェック柄＞
ギンガムチェックのような細かなチェック柄で、カジュアルなシーンでも活躍
＜リバーシブルドットボタン＞
上下のパーツを重ね合わせるスナップタイプ。ボタンホールは不要で、簡単に開閉可能
＜撥水加工・防風＞
急な雨や雪にも安心の撥水加工を施しているほか、防風で冷たい風の浸透を防ぐ
■担当者コメント
商品第一部 佐藤宏樹
商品企画の会議には考案者の店舗スタッフにも参加いただきながら、デザインやボタンなど細部にまで拘って作成しました。リバーシブル仕様は2枚の生地を縫い合わせて作るため、1枚仕立てのコートに比べて生地が厚くなり、コート自体が重くなる傾向があります。そのような重さを少しでも軽減できるよう表・裏の生地の重さにも注意しました。定番の色柄なので、就職活動をされている方や、初めてのビジネスコートを探している方にもおすすめしたいアイテムです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
