レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ロブスター市場 は、外食・高級レストラン向け需要急伸で2033年に12,586トン規模へ跳躍予測、CAGR5.7％がプレミアム水産物トレンドを後押し
日本ロブスター市場は、2024年から2033年までの期間に、7,642トンから12,586トンへと成長すると予測されています。この期間中、年平均成長率（CAGR）は5.7％に達すると見込まれており、健康意識の高まりや料理の革新が市場の成長を牽引しています。ロブスターは、栄養価の高さと贅沢な食材としての地位を確立し、国内外での需要が拡大しています。
健康意識の高まりが市場を牽引
日本では、健康への意識が高まり、ロブスターが持つ栄養価に対する関心が急速に高まっています。ロブスターは、タンパク質、ビタミンB12、ビタミンB6、カリウム、亜鉛など、人体に必要な栄養素を豊富に含んでおり、心血管疾患や肥満予防、エネルギー増強、骨の健康促進などに寄与するとされています。こうした健康上の利点により、ロブスターの消費は増加しており、市場の成長を支える重要な要因となっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-lobster-market
環境への配慮と市場の制約
一方で、ロブスター漁業には環境への影響という課題も存在します。乱獲や生息地の破壊、気候変動などが影響を与え、持続可能な漁業を確保することが急務となっています。特に、日本の漁業は過剰な生産能力に直面しており、乱獲による海洋資源への圧力が懸念されています。このような状況が続けば、ロブスター市場の持続可能性に影響を及ぼす可能性があります。
主要企業のリスト：
● Clearwater Seafoods Incorporated
● Maruha Nichiro Corporation
● Nippon Suisan Kaisha, Ltd.
● Kyokuyo Co., Ltd.
● Nissui Pharmaceutical Co., Ltd.
● Hokkaido Seafood Co., Ltd.
● Seafood Legacy Co., Ltd.
● Sakaiya Co., Ltd.
● Lobster Me
● Hokkaido’s Delight
料理の革新と市場機会
近年、日本ロブスター市場は、伝統的な味と現代的な調理法を融合させた革新的な料理が登場することで注目されています。ロブスターの刺身や巻き寿司、日本独自の調味料を使ったグリルなどが人気を集め、消費者の興味を引き続けています。また、分子ガストロノミーといった先進的な技法も登場し、ロブスター料理の新たな可能性を広げています。これらの革新は市場の成長を後押しし、新たな需要を喚起しています。
市場セグメントの洞察
日本ロブスター市場は、種類別、製品タイプ別、流通チャネル別に細分化されており、それぞれ異なる成長要因があります。イセエビ（Spiny Lobster）は、最も高い収益シェアを占めており、その優れた品質と持続可能な漁法に支えられています。丸ごとロブスターは、特に高級志向の消費者に人気があり、今後も高い需要が見込まれます。また、外食部門では、フードトラックや専門レストランの増加が市場の成長を支えており、ホテルやクイックサービスレストラン（QSR）の増加も影響しています。
日本ロブスター市場は、持続可能な漁業の確立と革新的な料理の登場により、今後ますます成長を続けると予測されます。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート : https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-lobster-market
セグメンテーションの概要
種類別
● アメリカロブスター
● イセエビ
● ロックロブスター
● ヨーロッパロブスター
