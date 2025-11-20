こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AI、マーケティング、業務効率化… ビジネスパーソンに人気のセミナーが2026年から会員限定に
ウェブ解析士協会、統合会員規約を制定 資格がなくても「学びのコミュニティ」に参加できる
急速に進化するAIやデジタルマーケティングを、“セミナーで学んだことをすぐに実務で使いたい人”のために。AIの導入や仕事効率化、集客・マーケティングなどのセミナーを主催する一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、2026年1月1日に「統合会員規約」を施行し、主催セミナーを原則として会員限定に切り替えます。
年会費6600円（税込）でどなたでも会員になれ、2026年3月31日までは無料。資格の有無に関わらず、最新ノウハウに継続的にアクセスできる「学びのプラットフォーム」として、会員の皆さまのスキルアップを支援します。
▼詳細はこちら
https://www.waca.or.jp/news/91213/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2025年11月、「統合会員規約」を制定しました。2026年1月1日に施行します。
同時にWACA主催セミナーの受講条件を変更しました。受講には原則としてWACA会員登録が必須になります。年会費を払えばだれでも会員になれます。
年会費は6600円（税込み）。2026年3月31日までは無料。4月1日から9カ月分として4400円をお支払いください。
■背景
従来はウェブ解析士などの有資格者を「会員」と定義していました。主催するセミナーの数や種類が増え、有資格者以外にも公開しデジタルマーケティングのスキルアップ機会を提供してまいりました。
今後はセミナーを会員限定にすることで参加者層が明確になり、内容をより実務に踏み込んだ構成へとシフトできるようになります。会員のニーズや業種構成を踏まえたテーマ設定が可能となるほか、継続的なアップデートや続編セミナーの提供、会員同士のネットワーク形成など、単発の学習機会を超えた「学びのコミュニティ」としての価値を高めてまいります。
資格の有無にかかわらず、年会費をお支払いいただくことで最新のAI活用やマーケティングに関するセミナーへ継続的にアクセスできる点も、皆さまにとって大きなメリットです。
■既存有資格者には変更なし
「ウェブ解析士」「SNSマネージャー」「ウェブ広告マネージャー」などの資格をすでに保持している方は従来からの変更はありません。
ウェブ解析士資格を保持するには、フォローアップテスト合格がこれまで通り必須です。なお期限内に合格せず、資格を失効した人も年会費を納めれば会員登録を維持できます。
また、以下の特典も有資格者限定です。
各種公式テキストの無料配布（年1回）
スキルアップ講座の参加費割引
有資格者コミュニティへの参加
ビジネスマッチング機会の提供
各種資格のオープンバッジ無料付与
協会主催イベントへの優待参加
▼その他の主な改定点
会員種別の再編：「正会員」「法人会員」の2種類に整理。
年会費と資格の関係見直し：年会費納入が唯一の更新要件です。年会費を納めれば資格失効中でも正会員登録を維持できます。
資格復帰制度の新設：資格失効後3カ月以内であれば復帰申請が可能。
認定講師制度の整備：一定要件を満たすウェブ解析士マスターに「認定講師」の称号を付与。
会員の権利と義務の明文化：各資格に応じた肩書きやロゴの使用、講座主催などの権利を明確化。
詳しくは以下をお読みください。
一般社団法人ウェブ解析士協会 統合会員規約
https://www.waca.or.jp/member-policy/
■一般社団法人ウェブ解析士協会とは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は地方自治体や商工会議所などに協力し、中小企業などのデジタルマーケティングに必要な施策のほか、デジタル化サポートによる業務改革や労働生産性を向上させる事業を推進しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:support@waca.or.jp
関連リンク
セミナー受講条件変更のお知らせ
https://www.waca.or.jp/news/91213/
一般社団法人ウェブ解析士協会 統合会員規約
https://www.waca.or.jp/member-policy/
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
