Ç³ÎÁÅÅÃÓ»Ô¾ì¤Ï¿åÁÇÆ³Æþ¤È¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë345²¯4000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334804&id=bodyimage1¡Û
Ç³ÎÁÅÅÃÓ»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾
Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Ï¡¢¿åÁÇ¤È»ÀÁÇ¤ò·ë¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç²½³Ø¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄ¾ÀÜÅÅµ¤¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÅÅµ¤²½³Ø¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Éû»ºÊª¤È¤·¤Æ¿å¤ÈÇ®¤Î¤ß¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÇ³¾Æ¥Ùー¥¹¤ÎÈ¯ÅÅ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÏÀÅ²»¤«¤Ä¹â¸úÎ¨¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®ÍêÀ¡¢³ÈÄ¥À¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãÇÓ½Ð¥¬¥¹µ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Ï¡¢¤è¤ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¿åÁÇ¶îÆ°·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Straits Research¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎÇ³ÎÁÅÅÃÓ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2024Ç¯¤Ë73²¯2,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì ¡¢2025Ç¯¤Î¿äÄêÃÍ 88²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤Ï345²¯4,000ËüÊÆ¥É¥ë ¤Ë Ã£¤·¡¢ Í½Â¬´ü´Ö¡Ê2025～2033Ç¯¡ËÃæ¤Ë21.4%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹ ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¤è¤êÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥Úー¥¸¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£@ https://straitsresearch.com/jp/report/fuel-cell-market/request-sample
¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
Í¢Á÷Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê¿¨ÇÞ¡§ Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¢Á÷Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ë¤è¤ë¿ä¿ÊÎÏ¤ËÂå¤ï¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÀ¤«¤é¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Ï¾Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ÀïÎ¬¤òÀèÆ³¤·¡¢¼ÖÎ¾¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÎ¾Êý¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤¹¤ë¥Ð¥¹¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢ÅÅ¼Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ¥Çõ¤âµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹Ò¶õ±§Ãè¡¦³¤ÍÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡§ Î¦¾åÍ¢Á÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¦³¤ÍÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ÈÄãÇÓ½Ð¥¬¥¹ÆÃÀ¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤ÈÄ¹´ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢³¤ÍÎ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òÄã¸º¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¯¤Ê¤ë´Ä¶µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á¥Çõ¤äÀø¿å´Ï¤Ø¤ÎÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÅëºÜ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÀÅ½ÍÀ¤Ï¡¢³¤·³¡¦ËÉ±ÒÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀïÎ¬Åª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤ÊÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤Èµ¬À©¡§ À¤³¦³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¢Êä½õ¶â¡¢µ¬À©¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¢Á÷¡¢È¯ÅÅ¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÀ¯Åª»Ù±ç¤Ï¥³¥¹¥È¾ãÊÉ¤Î¹îÉþ¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¿åÁÇ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÇ³ÎÁ¥¿¥¤¥×¡§ ¤³¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¤ÊÇ³¾ÆÆÃÀ¤È¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¤ò¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¿åÁÇ¤¬Ç³ÎÁ¤È¤·¤ÆºÇ¤â¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¥Îー¥ë¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡¢Ãº²½¿åÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÇ³ÎÁ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÇ³ÎÁ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÑÅÓ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ³ÎÁÅÅÃÓµ»½Ñ¤Îµ¡²ñ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÌõ
¼ïÎàÊÌ¡§¸ÇÂÎ¹âÊ¬»Ò·ÁÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡ÊPEMFC¡Ë¡¢¸ÇÂÎ»À²½Êª·ÁÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡ÊSOFC¡Ë¡¢ÍÏÍ»Ãº»À±ö·ÁÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡ÊMCFC¡Ë¡¢Ä¾ÀÜ¥á¥¿¥Îー¥ë·ÁÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡ÊDMFC¡Ë¡¢¥¢¥ë¥«¥ê·ÁÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡ÊAFC¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾
