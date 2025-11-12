【西南学院大学】11月19日（水）「データサイエンス副専攻プログラム」開設記念フォーラム開催

西南学院大学では、「データサイエンス副専攻プログラム」開設を記念し、連携協定を締結しているデロイト トーマツ グループの講師を迎え、記念フォーラムを開催します。つきましては、取材いただける場合は、11月18日（火）15：00までに会社名、取材人数及び代表者氏名を、下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。





本件のポイント
・本フォーラムは、本年度から開始した「データサイエンス副専攻プログラム」の開講を記念して開催するもので、本学が連携協定を締結しているデロイト トーマツ グループ シニアマネジャーの牧野 惇氏をお招きし、『データサイエンティストが語るビジネスの場でのデータ利活用～明日からできるデータサイエンス～』と題した講演を行う
・急速に進む DXやAI活用など、現代のトレンドを踏まえ、データサイエンスがどのようにビジネスの場で実践的に活用されているか、データサイエンスに関する知識や最新の情勢について、学べる貴重な機会
・前期で開講した「データサイエンス実践」の受講者も登壇し、デロイト トーマツ グループの講師陣から学んだ知見をもとに、教える側・学ぶ側双方の視点からのディスカッションを実施予定

◎『データサイエンティストが語るビジネスの場でのデータ利活用～明日からできるデータサイエンス～』
日　時　：　2025年11月19日(水)15：45～17：25
場　所　：　2号館2階201教室
講　師　：　牧野 惇氏 ＊デロイト トーマツ　グループ シニアマネジャー
対　象　：　本学学生及び教職員、学外の学生及び教職員（西部地区五大学、福岡未来創造プラットフォーム等）
申込方法：　2025年11月12日(水)までに、下記URLからお申込みください。https://forms.office.com/r/Ak5ihiWxKS

●当日のスケジュール(予定)
15:45～15:50　開会
15:50～16:35　講演　<デロイト トーマツ　牧野氏>
16:35～17:20　パネルディスカッション　<牧野氏、本学学生、本学教員>
17:25～17:25　閉会

▼本件に関する問い合わせ先
西南学院　総合企画部　広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp


