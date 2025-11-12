シンガーソングライター コレサワ11月12日（水）に4枚目のデジタルEP『あたしの恋人 E.P』発売

























日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門 義隆）は、シンガーソングライター、コレサワの4枚目のデジタルEP『あたしの恋人 E.P』を11月12日（水）に発売したことをお知らせします。コレサワは大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。メディアに顔だしはせず、素顔が見られるのはLIVEのみで、「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。2025年9月16日（火）に初の日本武道館ワンマンライブ《コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館》を開催し、大成功させた注目のアーティストです。今作には今年9月にリリースした「I LOVE ME」を含むタイアップ楽曲３曲に加え、未発表の新曲２曲の計５曲を収録。コレサワの代名詞である失恋ソングはもちろん、様々なテイストの楽曲が楽しめる作品です。本日21:00には本作のリードトラックである「あたしの恋人」のミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開いたします。本楽曲は“大切な人がいつまで恋人でいてくれるのだろう”という気持ちを歌った、少し切ないラブソング。大切な人と今一緒に居られる時間を大事にして欲しいというメッセージが込められています。また、ミュージックビデオはコレサワのビジュアルを手がけるウチボリシンペが監督したアニメーションで、“れ子ちゃん”と彼氏の“犬くん”の色とりどりな日常が描かれた温かみのある映像に仕上がっています。本日20:00より発売を記念した『あたしの恋人 E.P』リリース記念生配信もYouTubeとTikTokにて開催いたします。是非ご覧いただき、今後も様々な活動を予定しているコレサワにご注目ください。【YouTube ※11月12日(水) 20:00より生配信予定】【TikTok ※11月12日(水) 20:00より生配信予定】https://www.tiktok.com/@koresawa_519【ミュージックビデオ ※11月12日(水) 21:00よりプレミア公開】https://youtu.be/LtdPh57U1p4【RELEASE】4th EP『あたしの恋人 E.P』2025年11月12日（水） 配信リリース各サイトで配信中：https://lnk.to/AtashinoKoibito＜収録楽曲＞1. あたしの恋人2. I LOVE ME （「ワコール」 コラボレーション楽曲)3. 前髪 （いち髪「流し前髪キープコーム」CMソング)4. もうすぐ大人になっちゃうから(エスエス製薬「お守り EVE」キャンペーンソング)5. 優しくない女の子【LIVE】「コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー」チケット代（一般）：\6,000（税込み）ドリンク代別チケット代（U18）：\5,000（税込み）ドリンク代別入場制限：未就学児童入場不可入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）券種：スタンディング企画：RECO RECORDS制作：ハンズオン・エンタテインメント1月24日（土）北海道・Zepp Sapporo開場 16:00 開演 17:00お問い合わせ先：WESSinfo@wess.co.jphttps://wess.jp/1月31日（土）大阪・Zepp Namba開場 16:00 開演 17:00お問い合わせ先：清水音泉06-6357-3666（平日 12:00～17:00）info@shimizuonsen.com2月1日（日） 愛知・Zepp Nagoya開場 16:00 開演 17:00お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション052-320-9100（12:00～18:00）https://www.sundayfolk.com/2月7日（土） 福岡・Zepp Fukuoka開場 16:00 開演 17:00お問い合わせ先：キョードー西日本0570-09-2424（月～土11:00～15:00）http://www.kyodo-west.co.jp/main.php2月15日（日） 東京・Zepp DiverCity開場 16:00 開演 17:00お問い合わせ先：DISK GARAGEhttps://info.diskgarage.com/【PROFILE】コレサワ大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。2017年8月9日 1stアルバム『コレカラー』でデビュー2018年9月 2ndアルバム『コレでショー』2021年3月 3rdアルバム『純愛クローゼット』2022年8月 ミニアルバム『サマラブ』2023年4月 ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』2024年3月 ミニアルバム『日々愛々』2025年3月 4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』をリリース[X] @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)[Instagram] koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)[TikTok] koresawa_519(https://www.tiktok.com/@koresawa_519 )[WEB SITE] https://koresawa.jp/[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa【オフィシャルファンクラブ情報】コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」https://korepark.com/