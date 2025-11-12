こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンガーソングライター コレサワ11月12日（水）に4枚目のデジタルEP『あたしの恋人 E.P』発売
ウチボリシンペ監督による「あたしの恋人」ミュージックビデオも公開
日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門 義隆）は、シンガーソングライター、コレサワの4枚目のデジタルEP『あたしの恋人 E.P』を11月12日（水）に発売したことをお知らせします。
コレサワは大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。メディアに顔だしはせず、素顔が見られるのはLIVEのみで、「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。2025年9月16日（火）に初の日本武道館ワンマンライブ《コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館》を開催し、大成功させた注目のアーティストです。
今作には今年9月にリリースした「I LOVE ME」を含むタイアップ楽曲３曲に加え、未発表の新曲２曲の計５曲を収録。コレサワの代名詞である失恋ソングはもちろん、様々なテイストの楽曲が楽しめる作品です。本日21:00には本作のリードトラックである「あたしの恋人」のミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開いたします。本楽曲は“大切な人がいつまで恋人でいてくれるのだろう”という気持ちを歌った、少し切ないラブソング。大切な人と今一緒に居られる時間を大事にして欲しいというメッセージが込められています。また、ミュージックビデオはコレサワのビジュアルを手がけるウチボリシンペが監督したアニメーションで、“れ子ちゃん”と彼氏の“犬くん”の色とりどりな日常が描かれた温かみのある映像に仕上がっています。
本日20:00より発売を記念した『あたしの恋人 E.P』リリース記念生配信もYouTubeとTikTokにて開催いたします。是非ご覧いただき、今後も様々な活動を予定しているコレサワにご注目ください。
【YouTube ※11月12日(水) 20:00より生配信予定】
https://www.youtube.com/live/O9ciRefaKWo?si=HeA7IQ1ShhjhOrSl
【TikTok ※11月12日(水) 20:00より生配信予定】
https://www.tiktok.com/@koresawa_519
【ミュージックビデオ ※11月12日(水) 21:00よりプレミア公開】
https://youtu.be/LtdPh57U1p4
【RELEASE】
4th EP『あたしの恋人 E.P』
2025年11月12日（水） 配信リリース
各サイトで配信中：https://lnk.to/AtashinoKoibito
＜収録楽曲＞
1. あたしの恋人
2. I LOVE ME （「ワコール」 コラボレーション楽曲)
3. 前髪 （いち髪「流し前髪キープコーム」CMソング)
4. もうすぐ大人になっちゃうから(エスエス製薬「お守り EVE」キャンペーンソング)
5. 優しくない女の子
【LIVE】
「コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー」
チケット代（一般）：\6,000（税込み）ドリンク代別
チケット代（U18）：\5,000（税込み）ドリンク代別
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能
（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）
券種：スタンディング
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント
1月24日（土）北海道・Zepp Sapporo
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：WESS
info@wess.co.jp
https://wess.jp/
1月31日（土）大阪・Zepp Namba
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：清水音泉
06-6357-3666（平日 12:00～17:00）
info@shimizuonsen.com
2月1日（日） 愛知・Zepp Nagoya
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100（12:00～18:00）
https://www.sundayfolk.com/
2月7日（土） 福岡・Zepp Fukuoka
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：キョードー西日本
0570-09-2424（月～土11:00～15:00）
http://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2月15日（日） 東京・Zepp DiverCity
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
【PROFILE】
コレサワ
大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。
メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。
「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。
2017年8月9日 1stアルバム『コレカラー』でデビュー
2018年9月 2ndアルバム『コレでショー』
2021年3月 3rdアルバム『純愛クローゼット』
2022年8月 ミニアルバム『サマラブ』
2023年4月 ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』
2024年3月 ミニアルバム『日々愛々』
2025年3月 4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』をリリース
[X] @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)
[Instagram] koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)
[TikTok] koresawa_519(https://www.tiktok.com/@koresawa_519 )
[WEB SITE] https://koresawa.jp/
[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa
【オフィシャルファンクラブ情報】
コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」https://korepark.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 日本コロムビアについて ]
会社名 日本コロムビア株式会社
所在地 東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山
代表者 代表取締役社長 土門 義隆
事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント
資本金 100,000,000円
URL https://columbia.jp/
[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]
日本コロムビア株式会社 TEL 03-5962-6990
本件に関するお問合わせ先
日本コロムビアグループ株式会社 グループ経営本部 経営企画部
TEL 03-6855-7811 FAX 03-5464-7634 MAIL：ncg-corp-contact@columbia.co.jp
関連リンク
X
https://x.com/koresawa_519?s=20
Instagram
https://www.instagram.com/koresawa519/
TikTok
https://www.tiktok.com/@koresawa_519
日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門 義隆）は、シンガーソングライター、コレサワの4枚目のデジタルEP『あたしの恋人 E.P』を11月12日（水）に発売したことをお知らせします。
コレサワは大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。メディアに顔だしはせず、素顔が見られるのはLIVEのみで、「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。2025年9月16日（火）に初の日本武道館ワンマンライブ《コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館》を開催し、大成功させた注目のアーティストです。
今作には今年9月にリリースした「I LOVE ME」を含むタイアップ楽曲３曲に加え、未発表の新曲２曲の計５曲を収録。コレサワの代名詞である失恋ソングはもちろん、様々なテイストの楽曲が楽しめる作品です。本日21:00には本作のリードトラックである「あたしの恋人」のミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開いたします。本楽曲は“大切な人がいつまで恋人でいてくれるのだろう”という気持ちを歌った、少し切ないラブソング。大切な人と今一緒に居られる時間を大事にして欲しいというメッセージが込められています。また、ミュージックビデオはコレサワのビジュアルを手がけるウチボリシンペが監督したアニメーションで、“れ子ちゃん”と彼氏の“犬くん”の色とりどりな日常が描かれた温かみのある映像に仕上がっています。
本日20:00より発売を記念した『あたしの恋人 E.P』リリース記念生配信もYouTubeとTikTokにて開催いたします。是非ご覧いただき、今後も様々な活動を予定しているコレサワにご注目ください。
【YouTube ※11月12日(水) 20:00より生配信予定】
https://www.youtube.com/live/O9ciRefaKWo?si=HeA7IQ1ShhjhOrSl
【TikTok ※11月12日(水) 20:00より生配信予定】
https://www.tiktok.com/@koresawa_519
【ミュージックビデオ ※11月12日(水) 21:00よりプレミア公開】
https://youtu.be/LtdPh57U1p4
【RELEASE】
4th EP『あたしの恋人 E.P』
2025年11月12日（水） 配信リリース
各サイトで配信中：https://lnk.to/AtashinoKoibito
＜収録楽曲＞
1. あたしの恋人
2. I LOVE ME （「ワコール」 コラボレーション楽曲)
3. 前髪 （いち髪「流し前髪キープコーム」CMソング)
4. もうすぐ大人になっちゃうから(エスエス製薬「お守り EVE」キャンペーンソング)
5. 優しくない女の子
【LIVE】
「コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー」
チケット代（一般）：\6,000（税込み）ドリンク代別
チケット代（U18）：\5,000（税込み）ドリンク代別
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能
（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）
券種：スタンディング
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント
1月24日（土）北海道・Zepp Sapporo
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：WESS
info@wess.co.jp
https://wess.jp/
1月31日（土）大阪・Zepp Namba
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：清水音泉
06-6357-3666（平日 12:00～17:00）
info@shimizuonsen.com
2月1日（日） 愛知・Zepp Nagoya
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100（12:00～18:00）
https://www.sundayfolk.com/
2月7日（土） 福岡・Zepp Fukuoka
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：キョードー西日本
0570-09-2424（月～土11:00～15:00）
http://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2月15日（日） 東京・Zepp DiverCity
開場 16:00 開演 17:00
お問い合わせ先：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
【PROFILE】
コレサワ
大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。
メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。
「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。
2017年8月9日 1stアルバム『コレカラー』でデビュー
2018年9月 2ndアルバム『コレでショー』
2021年3月 3rdアルバム『純愛クローゼット』
2022年8月 ミニアルバム『サマラブ』
2023年4月 ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』
2024年3月 ミニアルバム『日々愛々』
2025年3月 4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』をリリース
[X] @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)
[Instagram] koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)
[TikTok] koresawa_519(https://www.tiktok.com/@koresawa_519 )
[WEB SITE] https://koresawa.jp/
[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa
【オフィシャルファンクラブ情報】
コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」https://korepark.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 日本コロムビアについて ]
会社名 日本コロムビア株式会社
所在地 東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山
代表者 代表取締役社長 土門 義隆
事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント
資本金 100,000,000円
URL https://columbia.jp/
[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]
日本コロムビア株式会社 TEL 03-5962-6990
本件に関するお問合わせ先
日本コロムビアグループ株式会社 グループ経営本部 経営企画部
TEL 03-6855-7811 FAX 03-5464-7634 MAIL：ncg-corp-contact@columbia.co.jp
関連リンク
X
https://x.com/koresawa_519?s=20
https://www.instagram.com/koresawa519/
TikTok
https://www.tiktok.com/@koresawa_519