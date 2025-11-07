中国ドラマ『風の吹く場所へ～love yourself～』がBS11+で11月7日より見放題・レンタル配信スタート！「家族の名において」の監督＆脚本家が贈る珠玉のヒーリング・ラブストーリー
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年11月7日（金）より中国ドラマ「風の吹く場所へ～love yourself～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333700&id=bodyimage1】
（C）2022 China Huace Global Media Co., Ltd.
中国ドラマ「風の吹く場所へ～love yourself～」のあらすじ
ヒロインの許紅豆（シュー・ホンドウ）は、フロントマネージャーとして高級ホテルで働き、誰の目にも輝かしい人生を送っているように映るが、忙しい毎日に疲れ切っていた。そんなある日、かけがえのない親友を突然失う。人生の儚さを知った紅豆は、これまでのキャリアを捨て、友との約束を果たすため、大都会の北京から離れた雲南・雲苗村へと旅立つ。仕事に明け暮れる日々から解放されて、自然豊かな雲南でゆったりとした時間を過ごす紅豆。そこで彼女は、全てを温かく包み込み、傷ついた心を癒してくれる謝之遥（シエ・ジーヤオ）と出会い、恋に落ちる─。名作「家族の名において」を手がけた監督＆脚本家が贈る、今を生きる人々の心にそっと寄り添い、一歩踏み出す勇気を与えてくれる、珠玉のヒーリング・ラブストーリー。
キャスト
リウ・イーフェイ（劉亦菲） 許紅豆（シュー・ホンドウ）役
「夢華録」「ムーラン」
リー・シエン（李現） 謝之遥（シエ・ジーヤオ）役
「Go！Go！シンデレラは片想い」「剣王朝～乱世に舞う雪～」
フー・ビンチン（胡氷卿） 娜娜（ナナ）役
「独孤伽羅～皇后の願い～」「皇帝と私の秘密～櫃中美人～」
ニウ・ジュンフォン（牛駿峰） 胡有魚（フー・ヨウユー）役
「シンデレラはオンライン中！」「ファーストラブ～初恋の麻洋街」
マー・モンウェイ（馬夢唯） 大麦（ダーマイ）役
「風起西州～烈風に舞う花衣～」「皇帝陛下の恋わずらい～The King Is in Love」
スタッフ
監督：ディン・ズーグアン（丁梓光）「家族の名において」
脚本：シュイ・チェンモー（水阡墨）、ワン・ションチョン（王雄成）「家族の名において」
【配信開始日】
2025年11月7日（金）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/kazenofukubashohe?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/kazenofukubashohe?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333700&id=bodyimage1】
（C）2022 China Huace Global Media Co., Ltd.
中国ドラマ「風の吹く場所へ～love yourself～」のあらすじ
ヒロインの許紅豆（シュー・ホンドウ）は、フロントマネージャーとして高級ホテルで働き、誰の目にも輝かしい人生を送っているように映るが、忙しい毎日に疲れ切っていた。そんなある日、かけがえのない親友を突然失う。人生の儚さを知った紅豆は、これまでのキャリアを捨て、友との約束を果たすため、大都会の北京から離れた雲南・雲苗村へと旅立つ。仕事に明け暮れる日々から解放されて、自然豊かな雲南でゆったりとした時間を過ごす紅豆。そこで彼女は、全てを温かく包み込み、傷ついた心を癒してくれる謝之遥（シエ・ジーヤオ）と出会い、恋に落ちる─。名作「家族の名において」を手がけた監督＆脚本家が贈る、今を生きる人々の心にそっと寄り添い、一歩踏み出す勇気を与えてくれる、珠玉のヒーリング・ラブストーリー。
キャスト
リウ・イーフェイ（劉亦菲） 許紅豆（シュー・ホンドウ）役
「夢華録」「ムーラン」
リー・シエン（李現） 謝之遥（シエ・ジーヤオ）役
「Go！Go！シンデレラは片想い」「剣王朝～乱世に舞う雪～」
フー・ビンチン（胡氷卿） 娜娜（ナナ）役
「独孤伽羅～皇后の願い～」「皇帝と私の秘密～櫃中美人～」
ニウ・ジュンフォン（牛駿峰） 胡有魚（フー・ヨウユー）役
「シンデレラはオンライン中！」「ファーストラブ～初恋の麻洋街」
マー・モンウェイ（馬夢唯） 大麦（ダーマイ）役
「風起西州～烈風に舞う花衣～」「皇帝陛下の恋わずらい～The King Is in Love」
スタッフ
監督：ディン・ズーグアン（丁梓光）「家族の名において」
脚本：シュイ・チェンモー（水阡墨）、ワン・ションチョン（王雄成）「家族の名において」
【配信開始日】
2025年11月7日（金）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/kazenofukubashohe?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/kazenofukubashohe?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ