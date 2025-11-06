自律配送ロボット市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月30に「自律配送ロボット市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自律配送ロボットに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
自律配送ロボット市場の概要
自律配送ロボット市場に関する当社の調査レポートによると、自律配送ロボット市場規模は 2035 年に約 125 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自律配送ロボット市場規模は約 16億米ドルとなっています。自律配送ロボットに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 22.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自律配送ロボットの市場シェア拡大は、配送ロボットの公道走行に関する規制上の実証実験と正式な認可取得によるものです。当社の分析によると、各国政府は自律配送ロボットの公道走行を可能にする試験運用期間から正式な認可へと移行しており、市場機会の拡大に明るい兆しとなっています。例えば、日本の経済産業省は複数の自動配送ロボットが公道での運用を開始すると発表しました。また、シンガポールではIMDAがLTAと共同で自律ロボットの官民連携実証実験を実施しています。こうした政府の動きにより、実証実験が正式な認可へと移行し、事業者にとっての重要な課題である認可手続きの煩雑さが解消され、市場の成長に貢献することが期待されます。
自律配送ロボットに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/autonomous-delivery-robots-market/82730
自律配送ロボットに関する市場調査では、eコマースの取引量増加とラストマイルのコスト圧力により市場シェアが拡大し、ロボットの経済性向上につながる可能性も明らかになっています。例えば、世界の主要市場におけるeコマース売上高の持続的な拡大と、オンラインチャネルを介した小売売上高の急増により、ラストマイルの取引量は安定的に増加し、コスト効率が高く繰り返し利用可能な配送方法が有利になります。
さらに、公式統計によると、米国小売業におけるeコマースのシェアは拡大しており、2024年には約16.1%に達すると予測されています。こうしたマクロ的な取引量は、小型で低速の配送ロボットが人間による配送と比較して単位当たりの経済性を実現できる、高密度な配送クラスターの形成の可能性を示唆しています。さらに、測定可能なeコマース取引量とプロバイダーの運用マイルストーンを組み合わせることで、持続的な荷物の流れから、配送1回あたりのコストを削減しながら収益化を可能にする、定型的なロボットサービスへの移行への道筋が示唆されます。
しかし、今後数年間は、社会の受容性と破壊行為のリスクが市場の成長を抑制すると予想されます。雇用喪失、データのプライバシー、そして自律型配送ロボットの盗難や破壊行為に対する社会の懸念が、ロボットの広範な普及を阻害する可能性があります。ロボットによる盗難の恐れ、人々の同意のないデータ収集、そしてコミュニティエリアの破壊は、コミュニティ間の反発を引き起こします。これらの問題は、明確なポリシー、効果的なセキュリティ対策、そしてコミュニティの参加によって対処し、信頼を築き、普及につなげる必要があります。
