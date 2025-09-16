オンプレミス型AI・クラウド型AI 比較カオスマップを公開！生成AIをはじめ、導入時のセキュリティが気になる4カテゴリにフォーカス！
アイスマイリーは、AI導入における最新のAIサービス形態を整理した「オンプレミス型AI・クラウド型AI 比較カオスマップ」を、2025年9月16日に公開しました。掲載総数は63製品です。
セキュリティ・AI導入の疑問解消へ。広がるAI活用のかたち
AIの導入を検討する際、多くの企業が悩むのが「クラウド型にするか、オンプレミス型にするか」という選択です。どちらも特徴があり、自社の状況や目的に応じて適した形態を選ぶことが重要です。
クラウド型AIは、外部のクラウドサービス環境をインターネット経由で利用する形態です。初期投資を抑え、必要に応じてリソースを柔軟に拡張できる点が特徴です。また、最新モデルやアップデートが自動で反映される場合もあり、運用負荷の軽減につながります。一方、ネットワーク環境や外部サービスへの依存、データ管理やセキュリティの運用方法を検討する必要があります。
オンプレミス型AIは、自社内のサーバーやシステム上でAIを構築・運用する形態です。データやシステムを自社で管理できるため、社内規定やセキュリティ方針に沿った運用が可能です。また、ネットワーク状況に左右されずに利用できる点も特徴です。その一方で、初期投資や運用・保守の負担を考慮する必要があります。
どちらの形態も一長一短があり、自社のデータ管理方針や運用体制、コスト、導入スピードなどを総合的に考えて判断することが重要です。本記事は、各形態の特徴を整理し、AI導入の方向性を検討する参考となることを目指しています。
オンプレミス型AI・クラウド型AI 比較カオスマップ作成の背景
近年、AIの導入を検討する企業は増えていますが、実際には「オンプレミス型」「クラウド型」、さらに両方に対応可能なAIサービスの違いや特徴が分かりにくいという声を多く聞きます。
導入を進める上で重要なのは、自社のセキュリティ要件や既存システム環境、コスト、運用負荷などに応じて最適な形態を選ぶことです。しかし情報が整理されていないため、比較検討の段階で迷うケースも少なくありません。
そこでアイスマイリーでは、ビジネスに特化した「オンプレミス型AI・クラウド型AI 比較カオスマップ」を作成しました。AIの導入形態を整理するため、今回は以下の4カテゴリで代表的なAIソリューションを分類・掲載しています。
■生成AI
■AI-OCR
■画像認識
■検索システム
それぞれのカテゴリにおいて、現場の課題に合ったAI活用のヒントとなる構成を目指しました。本マップが、AI導入領域における形式選定や導入検討の一助となれば幸いです。
オンプレミス型AI・クラウド型AI 比較カオスマップ AIサービス提供企業リスト（Excel）
「オンプレミス型AI・クラウド型AI 比較カオスマップ」の入手方法
「大サイズのカオスマップ」と「オンプレミス型AI・クラウド型AI 比較カオスマップ AIサービス提供企業リスト（Excel）」をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。
1.下記『カオスマップと企業リストを資料請求する』をクリックします。
2.お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。
3.入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
