ロールtoロール印刷機の世界市場2025年、グローバル市場規模（昇華型印刷機、ダイレクト・トゥ・テキスタイル印刷機、溶剤印刷機、UV印刷機）・分析レポートを発表
2025年9月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロールtoロール印刷機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ロールtoロール印刷機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のロールtoロール印刷機市場は2023年にXXX百万ドルと評価され、2030年にはXXX百万ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれています。ロールtoロール印刷機は、繊維印刷や広告用大型印刷、さらには包装材など多様な分野で利用され、効率的な大量生産を支える技術として注目されています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、ロールtoロール印刷機産業のバリューチェーンを整理し、応用分野別に市場動向を示しています。
● 繊維分野：昇華型印刷機やダイレクト・トゥ・テキスタイル印刷機が利用され、ファッションや産業用テキスタイルに幅広く導入されています。デジタル印刷技術の普及により、短納期かつカスタマイズ性に優れた生産が可能となっています。
● 広告分野：屋外広告や展示用バナーでの利用が拡大しており、高解像度かつ耐候性を備えた印刷需要が増えています。
● 包装材分野：パッケージング用途においては、UV印刷機や溶剤印刷機が利用され、ブランド価値を高めるデザイン印刷に貢献しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の市場分析では以下の特徴が挙げられます。
● 北米・欧州：政府支援や環境規制により、持続可能な印刷技術への移行が進んでいます。特に広告・包装分野での需要が安定的に成長しています。
● アジア太平洋地域：世界市場をリードする最大の成長地域であり、中国が強力な製造基盤を有しています。国内需要の高さ、政策支援、輸出拡大を背景に市場は急速に拡大しています。日本や韓国も技術革新を強みに市場競争力を高めています。
● 南米・中東・アフリカ：都市化や消費市場の拡大に伴い、広告やパッケージング用途を中心に潜在的な成長機会が見込まれます。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートでは、以下の観点から市場を多面的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売数量（千台）、収益、タイプ別（昇華型印刷機、ダイレクト・トゥ・テキスタイル印刷機、溶剤印刷機、UV印刷機、その他）および用途別市場シェアを算出しています。
2. 産業分析：政府規制、環境対応技術、消費者動向を含め、市場の成長要因と阻害要因を評価しています。
3. 地域分析：地域ごとの経済状況、インフラ開発、政策支援を考慮し、市場機会と課題を特定しています。
4. 市場予測：収集データに基づき、2030年までの成長率、需要見込み、トレンドを提示しています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業には、Epson、HP、MIMAKI、EFI、Agfa、YOTTA、Durst、Ricoh、Mino、Zhongyin、Konica Minolta Inc.が含まれます。
企業分析では、各社の財務状況、市場シェア、製品戦略、提携関係を詳細に調査しています。消費者分析では、繊維業界や広告代理店などの顧客層の需要傾向を調査し、短納期・高品質印刷・環境対応製品への関心が高いことが示されています。技術分析では、昇華型印刷技術やUV硬化型技術の進歩、さらにはIoTとの統合によるスマート印刷管理が注目されています。
