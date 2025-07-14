¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥×¥í¤«¤éÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¹ÖºÂ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç8/9³«ºÅ
2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00～16¡§00¡¡¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê¹ÖºÂ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÇä¾å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÇº¤ß²ò·è¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê¹ÖºÂ¤ò2025Ç¯8·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î»ñ³Ê¤Î¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ËºÇÅ¬¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://membership.waca.or.jp/course/lecture-wac/47139/
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00～16¡§00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¼õ¹ÖÈñÍÑ¡§1Ëü1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤´°Î»¸å¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤«¤é¡ÖÈñÍÑ¼õÎÎ³ÎÇ§´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¹Ö¤Î¤´°ÆÆâ¤â¥áー¥ë¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëÃ¼Ëö¤ÇÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËZoom¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹ÖºÂ¤ÎÆÃÄ¹
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤Î´ðÈ×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê»î¸³¤Î¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£Ç§Äê»î¸³¹ç³Ê¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Ç§Äê¹ÖºÂ¤ÏÍ½½¬Á°Äó¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¼õ¹Ö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»ÈÍÑ¥Æ¥¥¹¥È
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê»î¸³¡¡¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È2025¡ÊPDFÈÇ¡Ë
É¬¤º¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯1～12·î³«ºÅ¤ÎÇ§Äê»î¸³¡¦Ç§Äê¹ÖºÂ¤Î¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ÀïÎ¬¡¢KPIÀß·×¡¢¹¹ðÍ½»»¤Î¹Í¤¨Êý¤ä·×»»¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²òÀÏ¼êË¡¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°ºîÀ®¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÉý¹¤¯³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¿Í¡¢¼ÂÌ³¤Çº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë»²¾È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Äê²Á¡§4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥Æ¥¥¹¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bit.ly/3F669b4
¢£¹Ö»Õ
³ÑÅÄ Íµª»Ò¡Ê¤Ä¤Î¤À¡¦¤æ¤¤³¡Ë
WACAÇ§Äê¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー
¡ãÎ¬Îò¡ä
ÂçºåÂç³Ø¤Ç¾ðÊó³Ø¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢Âç¼êSI²ñ¼Ò¤Ø¿·Â´Æþ¼Ò¡£
¸½ºß¤ÏEC¥µ¥¤¥È³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£EC¤ÈÅ¹ÊÞ¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Çä¾å¸þ¾å¤Î»ÜºöÄó°Æ¤ä¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÁ±¡¦»ÜºöÄó°Æ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¤ÏÉû¶È¤È¤·¤Æ¡¢SI»ö¶È¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¡£
¡ÚÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡¢¶È³¦¡Û
¡¦EC
¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë
¡ÚÊÝÍ»ñ³Ê¡Û
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¡Äê2µé
¡¦SEO¸¡Äê1µé
¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È
¡¦IT¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿
¤Ê¤É
Ãí°Õ»ö¹à
¹ÖºÂ¤ÏZoom¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ç½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÀÜÂ³ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæÃÇ¤»¤º¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÆ°ºî¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÆ°ºîÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢É¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
seminar@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ÖºÂ¾ÜºÙ
https://membership.waca.or.jp/course/lecture-wac/47139/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤È¤Ï
https://www.waca.or.jp/course/wac/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎQ&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÇä¾å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÇº¤ß²ò·è¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê¹ÖºÂ¤ò2025Ç¯8·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î»ñ³Ê¤Î¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ËºÇÅ¬¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://membership.waca.or.jp/course/lecture-wac/47139/
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00～16¡§00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¼õ¹ÖÈñÍÑ¡§1Ëü1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤´°Î»¸å¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤«¤é¡ÖÈñÍÑ¼õÎÎ³ÎÇ§´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¹Ö¤Î¤´°ÆÆâ¤â¥áー¥ë¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëÃ¼Ëö¤ÇÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËZoom¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹ÖºÂ¤ÎÆÃÄ¹
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤Î´ðÈ×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê»î¸³¤Î¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£Ç§Äê»î¸³¹ç³Ê¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Ç§Äê¹ÖºÂ¤ÏÍ½½¬Á°Äó¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¼õ¹Ö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»ÈÍÑ¥Æ¥¥¹¥È
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê»î¸³¡¡¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È2025¡ÊPDFÈÇ¡Ë
É¬¤º¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯1～12·î³«ºÅ¤ÎÇ§Äê»î¸³¡¦Ç§Äê¹ÖºÂ¤Î¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ÀïÎ¬¡¢KPIÀß·×¡¢¹¹ðÍ½»»¤Î¹Í¤¨Êý¤ä·×»»¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²òÀÏ¼êË¡¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°ºîÀ®¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÉý¹¤¯³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¿Í¡¢¼ÂÌ³¤Çº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë»²¾È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Äê²Á¡§4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥Æ¥¥¹¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bit.ly/3F669b4
¢£¹Ö»Õ
³ÑÅÄ Íµª»Ò¡Ê¤Ä¤Î¤À¡¦¤æ¤¤³¡Ë
WACAÇ§Äê¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー
¡ãÎ¬Îò¡ä
ÂçºåÂç³Ø¤Ç¾ðÊó³Ø¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢Âç¼êSI²ñ¼Ò¤Ø¿·Â´Æþ¼Ò¡£
¸½ºß¤ÏEC¥µ¥¤¥È³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£EC¤ÈÅ¹ÊÞ¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Çä¾å¸þ¾å¤Î»ÜºöÄó°Æ¤ä¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÁ±¡¦»ÜºöÄó°Æ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¤ÏÉû¶È¤È¤·¤Æ¡¢SI»ö¶È¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¡£
¡ÚÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡¢¶È³¦¡Û
¡¦EC
¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë
¡ÚÊÝÍ»ñ³Ê¡Û
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¡Äê2µé
¡¦SEO¸¡Äê1µé
¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È
¡¦IT¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿
¤Ê¤É
Ãí°Õ»ö¹à
¹ÖºÂ¤ÏZoom¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ç½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÀÜÂ³ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæÃÇ¤»¤º¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÆ°ºî¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÆ°ºîÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢É¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
seminar@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ÖºÂ¾ÜºÙ
https://membership.waca.or.jp/course/lecture-wac/47139/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤È¤Ï
https://www.waca.or.jp/course/wac/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎQ&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/