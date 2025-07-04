もっと勝て、もっと当たれ！ ― SIDI × Tour de France プレゼントキャンペーン
イタリアのサイクリングシューズ SIDI（シディ）の国内総代理店を務める株式会社アキボウは、ツール・ド・フランスの期間中、プレゼントキャンペーンを実施します。
世界最高峰の戦い、ツール・ド・フランス。その過酷なレースを支える一流選手たちの足元には、信頼のシューズ「SIDI」がある。今年もSIDIは多くのトップライダーとともにグランツールを駆け抜けます。この期間限定で、SIDI公式SNSをフォロー＆応募で、抽選でスペシャルギフトをプレゼント！
プレゼント賞品は、SIDIサポート選手がステージ優勝を飾るたびにグレードアップ！ぜひSNSを通して、選手たちへ声援を届けてください！
＜応募方法＞
1）SIDI公式インスタグラムアカウント（https://www.instagram.com/sidicycling_jpn/）をフォロー。
2）SIDI公式インスタグラムアカウントのキャンペーン投稿に「いいね」とシューズサイズをコメント。
＜応募期間＞
2025年7月5日（土）～7月27日（日）24:00まで
＜プレゼント内容＞
■SIDIサポート選手のステージ優勝回数が、0～1回の場合
SIDI NEOソックス ５名様 サイズ：40/43 または 44/46
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323854&id=bodyimage1】
■2～3回の場合
SIDI TOEカバー 5名様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323854&id=bodyimage2】
■4回の場合
SIDI GENIUS 10 white/white １名様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323854&id=bodyimage3】
■5回以上の場合
SIDI GENIUS 10 white/white ２名様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323854&id=bodyimage4】
▼キャンペーンについて詳しくは、プロフィール欄からオフィシャルサイトもご覧ください。
https://shifta.jp/sidi/news-archive/detail/751
配信元企業：株式会社アキボウ
世界最高峰の戦い、ツール・ド・フランス。その過酷なレースを支える一流選手たちの足元には、信頼のシューズ「SIDI」がある。今年もSIDIは多くのトップライダーとともにグランツールを駆け抜けます。この期間限定で、SIDI公式SNSをフォロー＆応募で、抽選でスペシャルギフトをプレゼント！
プレゼント賞品は、SIDIサポート選手がステージ優勝を飾るたびにグレードアップ！ぜひSNSを通して、選手たちへ声援を届けてください！
＜応募方法＞
1）SIDI公式インスタグラムアカウント（https://www.instagram.com/sidicycling_jpn/）をフォロー。
2）SIDI公式インスタグラムアカウントのキャンペーン投稿に「いいね」とシューズサイズをコメント。
＜応募期間＞
2025年7月5日（土）～7月27日（日）24:00まで
＜プレゼント内容＞
■SIDIサポート選手のステージ優勝回数が、0～1回の場合
SIDI NEOソックス ５名様 サイズ：40/43 または 44/46
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323854&id=bodyimage1】
■2～3回の場合
SIDI TOEカバー 5名様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323854&id=bodyimage2】
■4回の場合
SIDI GENIUS 10 white/white １名様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323854&id=bodyimage3】
■5回以上の場合
SIDI GENIUS 10 white/white ２名様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323854&id=bodyimage4】
▼キャンペーンについて詳しくは、プロフィール欄からオフィシャルサイトもご覧ください。
https://shifta.jp/sidi/news-archive/detail/751
配信元企業：株式会社アキボウ
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