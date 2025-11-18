「元カノに振られた原因？」と邪推されるデートのダメ行動９パターン
デート中の態度が原因で「そんなふうだから、元カノに振られたんじゃない？」などと相手の女性に勘繰られたら、決していい気持ちはしないでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『元カノに振られた原因？』と邪推されるデートのダメ行動９パターン」をご紹介します。
【１】「あの男とさっき目が合ってなかった？」と、異様なまでに嫉妬深い
「私の浮気ばかり心配して、正直ウザい」（10代女性）というように、本来は微笑ましいはずのやきもちも、度が過ぎると、相手の重荷になってしまいます。ついやり過ぎてしまったら、「君がかわいすぎるからだよ！」などとフォローの言葉でごまかしましょう。
【２】「好きなようにしてくれていいから」と、デートを人任せにする
「こっちに選ばせておきながら『今の映画つまんなかったな』とか、腹が立ちます」（10代女性）など、相手を頼っておいて、その判断にあとからケチをつけるようでは、女の子に呆れられてしまうでしょう。たまには完璧なデートプランを立てて、あっと言わせたいところです。
【３】「モタモタすんな！」と、ヒールを履いている女性に配慮がない
「重い荷物を持っていてもスルー。優しくないと思いました」（20代女性）というように、相手の状況を察することができない男性も、自己中だと判断されてしまうようです。少々過剰でも構わないので、「疲れてない？」「大丈夫？」などと気遣うくらいでちょうどいいでしょう。
【４】「ここは俺が払っとく」と、アイス程度のおごりで恩を着せたがる
「このセコさはたぶんずっと治らない」（20代女性）など、お金に細かすぎる態度も、度重なると女性をうんざりさせてしまいそうです。少額のものなら、気持ち良くご馳走したほうが余計に感謝されるでしょう。
【５】「客を何分待たせるつもりだ!?」と、店員に横柄な態度を取る
「前もこうだったんだろうなあと元カノに勝手に連帯感を抱いた」（20代女性）というように、レストランでの傍若無人なふるまいは、基本的な人間性に疑問を抱かせてしまうようです。店員に限らず、どんな相手にも礼を失することのないように接しましょう。
【６】「で、何だっけ!?」と、相手の話を聞いていない
「自分のことは熱心に語るくせに、こっちの話に無関心。失礼だと思います」（10代女性）など、会話のキャッチボールが成立しないようでは、関係の進展も望めないもの。デートの間は、相手とのやりとりに集中するのが礼儀でしょう。
【７】「俺ちょっとパチンコしてくるから」と、気まぐれに自分の都合を優先する
「その間、私は何をしてればいいわけ!?」（20代女性）というように、二人でいるのに自分の気持ちばかり押し通すのは、身勝手だと思われても無理はないでしょう。「相手も一緒に楽しんでいるか」を気遣う余裕を持ちたいところです。
【８】「どれもおいしそう…どうしよう（涙）」と、注文する品を決められない
「旅行先、レストラン…いつも迷ってばかりです」（10代女性）など、何事においても優柔不断な男性は、これからの交際そのものへの不安を感じさせてしまうようです。女性のイライラを少しでも感じ取ったときは、さっさと決断するように心掛けましょう。
【９】「待ち時間、新記録でしょ？」と、悪びれもせずに遅刻する
「毎回、お約束のように遅れる。今までもそうだったに違いない」（20代女性）というように、時間にルーズなのが癖になっているようでは、女性に嫌われても仕方がありません。心当たりのある人は、「５分前行動」を自分に課すようにしましょう。
デート中、本当は不快な思いをしているのに、角を立てないために口をつぐんでしまう女性も多いでしょう。無意識のうちの行動に「まずかったかも…」と心当たりのある人は、この機に態度をあらためてみてはいかがでしょうか。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2014年6月3日から5日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
