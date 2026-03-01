彼氏に強要するとウザがられる「付き合う上での約束事」９パターン
彼氏を好きすぎると、束縛したくなってしまうのが女心。とはいえ、ルールでがんじがらめにしすぎてしまうと、男性は逃げたくなってしまうかもしれません。そこで今回は10代から30代の独身男性160名の意見を参考に、「彼氏に強要するとウザがられる『付き合う上での約束事』９パターン」を紹介します。
【１】「毎日好きって言ってね」と愛の言葉を強要する
「『言い方に心がこもってない！』とか言われても…」（30代男性）など、言葉の強制は、ときに男性を追い詰めてしまうようです。単純に、甘いセリフが苦手な人もいるので、言葉の量が愛の深さではないと思ったほうがよいかもしれません。
【２】まだ結婚の話も出ていないのに「今度両親に会わせるね」と家族に引き合わせたがる
「追われてるみたいで、逃げたくなる」（20代男性）というように、将来の話も出ていない段階で、外堀から固めようとして逃げ腰にさせてしまうパターンです。親しい友達にむやみに会わせようとするのも、重荷に感じる男性がいると心得ましょう。
【３】「アメカジ系はやめて、キレイ目ジャケットを着て」などと服の趣味を押し付ける
「俺の意思はどうでもいいんかい」（20代男性）というように、自分の好みを無理強いするのは、彼氏を不快にさせてしまうでしょう。相手のセンスをはなから否定するのではなく、ファッションが素敵だったときにこまめに褒めるようにすると、徐々に理解してもらえるかもしれません。
【４】「私を３回怒らせたらブランドバッグを買ってね」とおかしなルールを作る
「精神的に拘束されてる気分」（10代男性）というように、一方的なワガママは、男性を疲れさせてしまいます。冗談めかして「ダイヤ買ってくれたら許してあげる！」と言うぐらいなら、「可愛いヤツ」だと思ってもらえるかもしれません。
【５】「『LINE既読』で返信がないって許せない！」と即レスを求める
「仕事中も構わず着信の嵐。勘弁して欲しい…」（20代男性）など、レスポンスの遅れをいちいち責めると、彼氏をげんなりさせてしまうでしょう。時には「忙しいんだろうな」と温かく見守る寛容さも身につけたいところです。
【６】「『付き合って100日記念』しよう」などと、やたらアニバーサリーを期待する
「こないだ３ヵ月記念したばっかじゃん」（10代男性）というように、「記念日」の押しつけは彼氏に負担だと思われてしまいます。「なんで大切な日を覚えてないの？」と迫る前に、あまりに子細なことを求めていないか客観的に考えましょう。
【７】「毎日連絡して」と相手からの電話やメールを日課にする
「窮屈になって、結局別れた」（20代男性）など、相手からの連絡を求めてばかりでは嫌われるのがオチのようです。「毎日報告しろって言われても、会社の業務報告じゃないんだから」（20代男性）という声のように、上司が増えたようで彼氏をイライラさせているかもしれません。
【８】「週に３回は会って」と頻繁に会うことを望む
「飽きるし、会うのが疲れてくる」（30代男性）など、あっさりした付き合いを望む彼氏にムリに会おうとすると、愛されるどころか疎まれてしまう可能性もあります。「週に何回」と押し付ける前に、相手が求めるタイミングを察しましょう。
【９】「飲み会ばかり行かないで！」と友達と遊ぶ回数を制限する
「男同士でも会っちゃダメなの？」（20代男性）というように、プライベートの過ごし方まで干渉すると、彼氏をうんざりさせてしまうようです。「また○○くんと遊んでるの？」としつこく聞くのも、男性にとっては「遠回しの束縛」になると心得ましょう。
自分の感覚のものさしを相手に強いるのではなく、「相手のペース」に合わせて見守ってあげるのも、また愛。「彼氏はどうするのが一番心地よいのかな」と考えてあげられると、２人の距離が一層縮まるかもしれません。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から20日（日）まで
対象：合計160名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
