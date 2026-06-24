ＮＨＫマイルＣ５着以降、休養しているダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、秋にセントウルＳ・Ｇ２（９月６日、阪神競馬場・芝１２００メートル）からの始動を予定していることが分かった。その内容次第でスプリンターズＳ（９月２７日、中山競馬場・芝１２００メートル）でのＧ１挑戦か、スワンＳ・Ｇ２（１０月１２日、京都競馬場・芝１４００メートル）に転戦する予定。福永調教師が６月２４日、明らかにした。

「（Ｇ１で）対応できるとするならばマイルよりは１２００メートルだと思う。（ポイントは）行き脚の部分だけだから」と福永師は説明。同馬は７ハロンで京王杯２歳Ｓ、ファルコンＳと重賞を２勝しているが、Ｇ１はともにマイルで２、５着だった。

また、ＡＲＦ杯薫風Ｓを勝ちオープン入りしたメイショウハチロー（牡４歳、栗東・福永祐一厩舎、父シニスターミニスター）は帰厩後の状態次第となるが、団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝とのコンビで東海Ｓ・Ｇ３（７月２６日、中京競馬場・ダート１４００メートル）への出走を視野に入れている。