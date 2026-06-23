◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト4-3阪神(23日、甲子園球場)

阪神は本拠地でヤクルトと対戦。終盤に逆転を許し3連戦初戦に敗れました。

阪神は2回裏、1死から熊谷敬宥選手がヒットで出塁すると、続くこの日1軍登録されたばかりの濱田太貴選手がレフト前ヒット。古巣を相手に移籍後初安打をマークし、1・2塁のチャンスを作ります。ここで打席に入った梅野隆太郎選手が振り抜いた打球はライト後方へ。これをヤクルトのライト・モンテル選手に好捕されますが、その後中継への悪送球の際に二塁走者の熊谷選手が激走してホームを陥れ、1点を先制しました。

援護をもらった先発の才木浩人投手は、毎回のようにランナーを背負う苦しいピッチングが続きます。1回には先頭にいきなり二塁打を浴び、無死2塁の危機を迎えるも後続を断ち無失点。2回には、自身のワイルドピッチにより2死1、2塁とされますが、最後はモンテル選手をキャッチャーファウルフライに打ち取り、ピンチを脱しました。

最大の山場となったのは1点リードで迎えた6回。1死からヒットと四球で1・2塁のピンチを背負うと、阪神ベンチからコーチがマウンドへ向かいます。直後に才木投手の暴投で1死1、3塁と一打同点のピンチに拡大。しかしここからギアを入れた才木投手は、岩田幸宏選手を空振り三振に仕留めると、続く松下歩叶選手には8球粘られながらも、最後は外角低めのフォークで空振り三振。気迫の連続三振でヤクルトの反撃の芽を摘み取りました。

才木投手は6回100球を投げ8奪三振無失点の好投で降板。3番手の岩崎優投手が8回に先頭から長岡選手、増田珠選手に連続安打を打たれると、さらに打線をつながれ、1アウト満塁のピンチを背負います。ここで岩田選手がレフト後方に長打を放ち逆転されてしまいます。さらに赤羽由紘選手がライトへ2点タイムリーと追加点を与えてしまいました。

それでもその裏に2アウトから佐藤輝明選手のヒットから大山悠輔選手がスタンドギリギリの2ランホームランを放ち点差を縮めます。しかしあと一歩と追いつくことができず阪神は敗れ、3連戦初戦を落とし、試合前ゲーム差「1.5」だったヤクルトとの差を「0.5」に縮められました。