日向坂46藤嶌果歩がポイント明かす！ 1st写真集『果実の歩幅』裏表紙4種解禁
8月4日に発売される日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』より、裏表紙4種が公開。本人からのコメントが到着した。
【写真】「ふんわりした質感がお気に入り」という通常版裏表紙ほか、1st写真集『果実の歩幅』各裏表紙
藤嶌は、2006年8月7日生まれ、北海道出身の19歳。2022年9月、日向坂46に四期生として加入し、24年5月発売、日向坂46の11thシングル『君はハニーデュー』で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル『絶対的第六感』で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。26年5月に発売された17thシングル『Kind of love』では初の単独センターを務めるなど、現在の日向坂46の中核を担う存在だ。本作は藤嶌にとって初の写真集となる。
今回解禁されたのは、通常版、＠Loppi＆HMV限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版、紀伊國屋書店限定カバー版の裏表紙。各裏表紙について本人がそれぞれコメント。
■通常版裏表紙
通常版の裏表紙は「通常版の裏表紙は朝の1枚になります。実際に朝起きて最初の撮影で、ちょっぴり眠たいほやほやな感じが出ているかなと思います。ふんわりした質感がお気に入りです！」
■＠Loppi＆HMV限定カバー版裏表紙
「船長さんの写真ということで、キャラクターっぽい感じが表紙の羊さんに合うかなと思っています！ 水色や青色の衣装で統一感があってとてもお気に入りの組み合わせです」
■Sony Music Shop限定カバー版裏表紙
「表紙と同じく北海道で撮影したカットなのですが、北海道時代の私に戻ったかのような気持ちで撮影させていただきました。光の差し込んでいる感じもキレイなのがお気に入りです」
■紀伊國屋書店限定カバー版裏表紙
「夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装で撮影していただきました。表紙の元気な雰囲気とは対照的な私を楽しんでいただきたいです！」
日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』は、集英社より8月4日発売。価格は2640円（税込）。
【写真】「ふんわりした質感がお気に入り」という通常版裏表紙ほか、1st写真集『果実の歩幅』各裏表紙
藤嶌は、2006年8月7日生まれ、北海道出身の19歳。2022年9月、日向坂46に四期生として加入し、24年5月発売、日向坂46の11thシングル『君はハニーデュー』で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル『絶対的第六感』で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。26年5月に発売された17thシングル『Kind of love』では初の単独センターを務めるなど、現在の日向坂46の中核を担う存在だ。本作は藤嶌にとって初の写真集となる。
■通常版裏表紙
通常版の裏表紙は「通常版の裏表紙は朝の1枚になります。実際に朝起きて最初の撮影で、ちょっぴり眠たいほやほやな感じが出ているかなと思います。ふんわりした質感がお気に入りです！」
■＠Loppi＆HMV限定カバー版裏表紙
「船長さんの写真ということで、キャラクターっぽい感じが表紙の羊さんに合うかなと思っています！ 水色や青色の衣装で統一感があってとてもお気に入りの組み合わせです」
■Sony Music Shop限定カバー版裏表紙
「表紙と同じく北海道で撮影したカットなのですが、北海道時代の私に戻ったかのような気持ちで撮影させていただきました。光の差し込んでいる感じもキレイなのがお気に入りです」
■紀伊國屋書店限定カバー版裏表紙
「夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装で撮影していただきました。表紙の元気な雰囲気とは対照的な私を楽しんでいただきたいです！」
日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』は、集英社より8月4日発売。価格は2640円（税込）。