サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日））の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を再開した。１次リーグ突破において、何位抜けかが決まる重要な一戦。ラウンド３２では強豪の相手がそろう中、ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は「怖いチームはない」と言い切った。

チームは１次リーグ２試合を終えて１勝１分けの勝ち点４。総得点の差でオランダに次いでＦ組２位につけ、決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めている。Ｆ組２位以内で１次リーグを突破した場合、決勝トーナメント１回戦の相手は１位通過ならＣ組２位、２位通過ならＣ組１位。Ｃ組は現在、最多５回の優勝を誇るＦＩＦＡランク５位のブラジルが首位に立っており、２位に同６位のモロッコが続く。Ｃ組もＦ組もこのままの順位で推移すれば、日本の相手はブラジルになる。

長友は「どこが来ても優勝を狙っているので。勝たなきゃいけない。相手がどうこうで調整するよりかは、自分たちの今まで積み上げてきたサッカーで勝利して勢いを持って決勝トーナメントに行く、それだけ。１位突破したいなという気持ちはやっぱり強い」と言葉に力を込める。

次戦のスウェーデンに敗れると、３位抜けの可能性もあり、その場合は８３・６％の高確率で優勝候補筆頭のフランス、ノルウェーなどが入ったＩ組１位との対戦枠に割り振られている。「正直、フランスは今大会、個々の能力を含めて世界ナンバーワンのチームと思っている。できれば決勝とかでフランスをあたりたいなというのが本音」と話す。

日本にとって、一度も勝利がない決勝トーナメント。今大会はブラジル、モロッコ、フランスと“死のラウンド３２”の様相を呈しているが「非常にチームがいい状態なので、このチームに今、アドバイスする必要がないぐらい、本当にまとまって団結してる」と自信を口にする。「どこと当たってもそれをたたいて上に行かなきゃいけない。その覚悟はみんな持っています。怖いものはないです。怖いチームはない」と頼もしく語った。