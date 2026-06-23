日本サッカー協会が販売を発表

日本サッカー協会（JFA）は6月22日、公式Xを更新し、北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表の最新グッズとなる「サッカー日本代表公式スタンプ2026 ver.」の発売を発表した。

タイムリーな時期での発表に、SNS上では歓喜の声が上がっている。

今回のLINEスタンプの金額は250円。2025年11月から2026年3月にかけて行われた代表戦の出場データを基に構成されている。同期間中にピッチに立った選手の中から、出場時間上位32名を厳選。まさに、激戦を勝ち抜き、現在の日本代表の屋台骨を支える面々が顔を揃えた形だ。

公式SNSでは「ワールドカップを闘う #SAMURAIBLUE へ、ぜひスタンプでも応援をお楽しみください」とファンへ呼びかけ。最終予選や親善試合で躍動した主力メンバーを網羅できる、非常に密度の高い内容となっている。

ファンからは「友達との試合中継トークにこのスタンプ使うの、絶対盛り上がるやつ」「W杯本番で活躍した選手のスタンプが後から欲しくなる仕様、次への伏線かも」「32名全員収録なら推しをほぼカバーできる」「スタンプで応援できるのは今の時代ならでは」といった歓喜の声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）